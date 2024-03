Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. március 4. 12:42 ::

McDonald’s-ban molesztált 17 éves fiút az "atya"

A kollégái csak Atyának becézték azt a McDonald’s-ban dolgozó felszentelt papot, aki szexuálisan zaklatott egy 17 éves fiút, írja a 444 nyomán a 24.



Fotó: Fb

Az áldozat, egy Balázs nevű fiú diákmunka keretében került abba a gyorsétterembe tavaly nyáron, ahol az Atya is dolgozott. A zaklatásra, azon belül is a groomingra a fiú bizonyítékokkal is tudott szolgálni – a lap az erről készült képernyőfotókat a név eltakarásával publikálta. A grooming a zaklatás egy olyan formája, amikor a felnőtt megmutatja a nemi szervét, vagy más, egyértelműen szexuális tartalmú fotót, videót küld, és ugyanezt kéri az áldozattól. A grooming nem csak az online térben, de személyesen is előfordulhat: az Atya a fiúnak közös munkahelyükön is többször mondott szexuális jellegű dolgokat, például azt, hogy merevedése van.

Egy alkalommal az Atya sokadjára videóhívást kezdeményezett a fiúval, és elkezdte unszolni, hogy végezzenek közös önkielégítést. Az áldozat ezt visszautasította, ám ezután a férfi az ágyában fekve lefelé fordította a kamarát. Balázs még ezen a napon panaszt tett emailben a McDonald’s jogi osztályánál, majd elmondta az gyorsétterem műszakvezetőjének a történeteket. A fiút ezután gyorsan behívták a magyarországi McDonald’sokat üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. központjába, ahol a cég biztonsági vezetője, a HR-vezető, valamint az akkor még kiskorú Balázs és törvényes képviselője, az édesapja voltak jelen.

Miután a cég befejezte a vizsgálatot, arról tájékoztatta a fiút, hogy a bejelentett személy már nem dolgozik a vállalatnál. Mikor Balázs visszakérdezett, hogy értesítették-e a hatóságokat, a cég kitérő választ adott, ahogy azt sem árulták el, hogy az Atya a bejelentés hatására távozott-e.

Az itthon 2600 ezer embert foglalkoztató étteremlánc a 444 kérdésére sem adott ennél bővebb tájékoztatást. A lap ezután kutakodni kezdett a plébános múltja után. Ekkor akadt egy három soros régi Facebook-bejegyzésre, amelyben egy Balaton-parti plébánia közölte a kaposvári püspök döntését, miszerint az atyát felfüggesztik. Az egyházmegye később megerősítette a 444-nek, hogy a papot egy belső egyházi vizsgálat után 2018. június 1. hatállyal felfüggesztette, vagyis minden papi hatalom és funkció gyakorlásától eltiltotta (ennél súlyosabb büntetést egy püspök nem, csak a pápa szabhat ki, a papi rendből való kitaszítást, az úgynevezett laicizálást). Az egyházmegye elmondta azt is, hogy az Atya több éve civil munkát végez, ám azt nem közölte, hogy milyen egyházfegyelmi vétség miatt függesztették fel. Így csak találgatni lehet, hogy vajon korábban is közeledett-e kiskorú fiúkhoz.

A fiú fontolgatja a feljelentést: már fel is keresett egy civil jogsegélyszolgálatot.