Magyar Péter a kötelező leckét felmondva bontott zászlót

Talpra, magyarok! névvel útjára indít egy közösséget Magyar Péter, és hamarosan bejelenti az ehhez kapcsolódó politikai pártot is – erről ő maga beszélt az Andrássy úton tartott zászlóbontó rendezvényén. Magyar Péter lényegében már konkrét programot is hirdetett, 12 pontba szedve az általa nemzeti minimumnak nevezett elképzeléseit. Egészségügy, oktatás, fenntarthatóság – ezek mind szerepelnek benne. A rendezvényen a színpadon jelent meg Nagy Ervin és Epres Attila is – írja a Magyar Hang.

„Nem félünk!” – hallatszott a tömeg skandálása, amikor Magyar Péter színpadra lépett a zászlóbontó rendezvényén. Beszédét az 1848. március 15-i történések felidézésével kezdte, azzal, hogy a márciusi ifjakat eleinte senki nem vette komolyan. De hittek az igazukban és tisztában voltak vele, hogy a leghosszabb és legnehezebb út az első lépéssel kezdődik. Majd néhány nap múlva az egész nemzet mögéjük állt, az emberek fellázadtak a hazugság és az önkény ellen Európa-szerte. Habár a forradalmat leverték, de már nem lehetett visszazárni a palackba a kiszabadult szabadság szellemét.

– Mutassuk meg, hogy közösen képesek vagyunk megváltoztatni hazánk jövőjét, és egy szuverén, polgári, modern Magyarországot építeni. Hiszem és tudom, hogy a magyarok többsége egyetért, hogy Magyarország nem a Rogán Antalok, a Tiborcz Istvánok országa – mondta. – Mondjuk ki, hogy semmi sem mehet úgy tovább, mint az utóbbi 30 évben, mert az országnak megingott a bizalma a politikai elitben – szögezte le, hozzátéve, hogy a magyar emberek már nem hisznek a kormányzati szereplőknek és a szintén kompromittálódott ellenzéki politikusoknak.



Kifejtette, hogy az uniós támogatások ellenére hazánk az EU második legszegényebb és legkorruptabb országa lett. Eközben kialakult egy kör, ahová ellenőrizhetetlenül vándorolnak nemzeti kincseink. – Ígérem nektek, hogy nem fogjuk hagyni, hogy pillanatnyi haszonszerzés érdekében kiárusítsák unokáink jövőjét – mondta, mire a tömeg skandálni kezdte, hogy „Nem hagyjuk!”. Egy új kormánynak az első és legfontosabb lépése kell hogy legyen szerinte az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a legfőbb ügyész leváltásáról beszélt. Az új politikai erő egyik legfontosabb feladatának nevezte egy olyan program megalakítását, ahol fiatalok mernek és akarnak gyereket vállalni. Az oktatásban és az egészségügyben is radikális változásra van szerinte szükség, sok minden nem is a pénzről kellene, hogy szóljon, hanem az odafigyelésről. – Ígérem, hogy az új kormány egyik kiemelt feladata lesz az oktatás szabadságának és a tanárok megbecsültségének visszaállítása – mondta. Az eutanázia kérdésére is kitért, Karsai Dánielt említve, társadalmi vitát és valódi konzultációt sürgetve. A gyermekvédelmi rendszerről is beszélt, hogy a magyar kormány továbbra sem beszél a terület finanszírozásának rendezéséről, sőt még bocsánatot sem kértek a bicskei áldozatoktól. Az orosz-ukrán háborút is érintette, amelyből szerinte Magyarországnak ki kell maradnia, de a menekülteket segíteni kell.

Talpra magyarok közössége

Higgyétek el, választáson legyőzhető a Fidesz – jelentette ki. Szerinte ha a magyar választók végre látnak egy valós, őszinte, egyenes, szélsőségektől mentes politikai erőt, egyre többen fogják elhinni, hogy a politikai mocsár után van remény a változásra. Talán gyorsabban, mint sokan azt gondolnák. – Létrehozzuk azt a középen álló politikai erőt, amely leszámol az utóbbi évtizedek mesterségesen fenntartott szekértábor logikájával – jelentette be. Útjára indítják a Talpra, magyarok! közösségét és rövidesen bejelenti az ehhez kapcsolódó politikai pártot is.

A nemzeti minimumuk a következőkből áll:

Egészségügy rendbetétele

Oktatás szabadságának visszaállítása

A környezetvédelem és a fenntarthatóság prioritásként kezelése

A közpénzen folytatott propaganda megszüntetése, független közmédia

Kétharmaddal bebetonozott pártfunkcionáriusok menesztése: köztársasági elnök, legfőbb ügyész

Politikai befolyástól mentes ügyészség

Zéró tolerancia a korrupcióval szemben, csatlakozás az Európai Ügyészséghez

Párbeszéd az EU-val és a NATO-val

Nemzeti vagyon átjátszásának felülvizsgálata és leállítása

Olyan körülmények biztosítása, hogy a fiataloknak ne kelljen külföldre menni

Magyar kkv-k és gazdák védelme

Nyugdíjasok emberhez méltó életének biztosítása

Azt mondta, hogy tégláról téglára építenek egy új hazát. A Talpra magyarok! közösségének honlapja már él, és várják az önkénteseket. Hamarosan pedig elkezdenek politikai pártként funkcionálni.

A rendezvényen az Andrássy út és Bajcsy-Zsiliniszky út kereszteződésénél állt a színpad, a résztvevők az Andrássy úton álltak, tömötten az Operáig és még azon túl is. A Magyar Hang tudósítói szerint több olyan táblát is lehetett látni, amely alapján vidékről is érkeztek a rendezvényre, például Szombathelyről, Szolnokról és Gyöngyösről is. A szervező azt kérte, hogy pártzászlók ne legyenek, a lap munkatársai nem is láttak ilyet. Segítői egyébként piros-fehér-zöld A4-es lapokat osztogattak az érkezőknek. A tömegben kollégáik szerint nagyon sok volt a fiatal és a középkorú.

Kezdésként levetítették azt a videót, amelyen Cserhalmi György még 1989. március 15-én Budapesten, a Szabadság téren olvasta fel a 12 pontot. Ezután Kálóczi Réka énekelte Varga Miklóstól a Vén Európát. A színpadra utánuk Epres Attila és Madarász Éva színészházaspár lépett, akik Magyar Péternek írt leveleket olvastak fel. Újabb ismert szereplő érkezett: Nagy Ervin szavalta el a Nemzeti dalt. – Éljenek a szabad magyarok! – fűzte hozzá a végén.



Magyar Péter korábban azzal hirdette meg az eseményt, hogy „mutassuk meg, hogy minden eddiginél nagyobb szükség van egy olyan, nem megvásárolható, friss erőre, amelynek célja nem a hatalomgyár propagandával történő fenntartása és a háttérben a nemzeti vagyon magánkézbe játszása, hanem többek között az egészségügy és az oktatás teljes szétesésének megállítása és a valódi nemzeti sorskérdéseinknek az emberek bevonásával történő megvitatása, eldöntése”.



