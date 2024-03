Anyaország :: 2024. március 19. 07:03 ::

"Magyar Péter nem a kormányt, hanem az ellenzéket hekkelte meg"

Magyar Péter ügye az ATV ÖT című műsorában is téma volt.

Hont András kifejtette: ha a történet személyes része nem is, a hitelesség és az igazmondás kérdése igenis a közvéleményre tartozik. Magyar Péter ugyebár azt írta, már hamisítják róla a rendőrségi iratokat. Hétfőn azonban már arról írt, hogy az ominózus családi veszekedés 2020-ban csupán egy megrendezett színjáték volt, amit a felesége és a rendőrök hoztak össze.

Hont az ellentmondásra utalva felvetette: akkor mégsem utólag hamisították az iratokat? Ráadásul ezek szerint az „ördögi rogáni gépezet” már 2020-ban tudta, hogy 2024 márciusában Bel-Pest és Bel-Buda messiása lesz Magyar Péterből. Aki belezavarodott a történetébe, jegyezte meg az újságíró.

Ceglédi Zoltán ehhez hozzáfűzte: addig is elpakolták még pár évig jól fizető felügyelő bizottságokba. Most egyébként szerinte az is kiderült: Magyar Péter utálja Varga Juditot, mint Stalonne a májat, hiszen vádolja a feleségét, mondván, 2020-ban összeesküdött ellene.

Ezek szerint szó sincs arról, hogy ő védené meg, pedig a berobbanásakor még azt mondta, amiatt lépett fel, mert nem bírta, ahogy az exével bánik a kormány. Konok Péter történész szerint a „leveszem rólad a kezem” típusú szövegek jellemzők a bántalmazói kapcsolatokra. Az elemző kitért arra is, az ellenzéki sajtó felelőssége is óriási. Ha ugyanis nincsenek vele a nagyinterjúk, nem megy ekkorát. Vagyis eljátszották újra a Márki-Zay-trükköt, ezt a fickót megépítette az ellenzéki sajtó.

Schiffer András:

Igyekeztem a lehető legnagyobb empátiával viseltetni Magyar Péter ténykedésével kapcsolatban. De amikor valaki, aki nemrég még konkrétan állami megbízatásokat töltött be, közli a HVG-s Dezső Andrásról, hogy propagandista, akkor azt mondom, a józan ész szabadságra megy. Nincs miről beszélni. Ez egyébként egy rendkívül szomorú, személyes történet, valójában másfajta szakemberek hozzáértésére lenne szükség.

Az ügyvéd hozzátette:

igazán szomorú, hogy van egy közönség, nagyjából pár százezer ember, ez a hisztérikus keménymag, ami gyakorlatilag túszul tartja az ellenzéki közönségét. Ők avatták vátesszé Márki-Zay Pétert, most Magyar mögé állnak.

Szerinte a legalja mindennek, ha valaki azt vágja a volt felesége fejéhez nyilvánosan, miután kitette a kapcsolaton belüli erőszakra utaló videót a Facebook-ra, hogy biztos zsarolják.

Konok arról beszélt, furcsállja, ahogy most egész sokan nem a potenciális áldozat nézőpontját veszik először alapul.

Visszatérve a politikai szálra, Hont azt mondta, Magyar Péter nem a kormányt, hanem az ellenzéket hekkelte meg. De igazából az érintettek megérdemlik, a differenciálatlan orbánozásnak ez a vége. A fideszeseknek ugyanakkor azt üzente: ezt az embert, akinek a betyárbecsület se számít, hosszú ideig „ti tartottátok el”. Megjegyezte,

az SZDSZ itt maradt diaszpórái szerettek bele Magyar Péterbe.

(Mandiner)