Magyar Péter azt bizonygatja, hogy nem nőverő, Varga Judit kapcsolati erőszakról szóló videóval reagált

Magyar Péter már többször utalt arra az elmúlt hetekben, hogy a személyével kapcsolatban előkerülhet a nőverés ügye. A politikus a február 27-én Telexnek adott interjújában például arról beszélt, hogy a Megafon többek között azzal akarja őt lejáratni, hogy „nőverő”. Noha ilyen Megafon-bejegyzésnek állítólag sehol sem találni nyomát, Magyar később is utalt arra, hogy előkerülhet vele kapcsolatban ez a vád. A politikus március 15-én a Partizánnak adott második interjújában már azt ecsetelte, hogy sokáig nem tudta, hogy korrupciós ügyben vagy nemi erőszak miatt idézte be őt az ügyészség.



Fotó: Varga Judit / Facebook

Egészen pontosan így fogalmazott Magyar: „Az ügyészségtől úgy kaptam idézést, hogy egy árva szó sincs arról, hogy milyen bűncselekményben idéznek engem tanúként. Tehát engem beidéz a magyar ügyészség úgy, hogy nem tudom, hogy nemi erőszak, hogy egy korrupciós bűncselekmény vagy egyébként bármi más. Hogy milyen ügyvédet vigyek magammal...”

Ezek után érkezett meg a pártalapításra vállalkozó politikus vasárnapi bejegyzése, amely szerint Rogán Antal és a „suttogó propaganda” azt terjeszti róla, hogy többször megverte gyerekei anyját, és rendőrt kellett hívni hozzá, Magyar arról ír, hogy egy „betárazott”, „titkos” rendőrségi jelentés is készült az ügyben.

Írása szerint két héttel ezelőtt megkereste őt egy hírportál újságírója azzal, hogy beszélni szeretne vele egy rendőri jelentésről, ami egy 2020. december 29-i, Varga Judittal folytatott családi vitájuk után készült. A bejegyzésben azt állítja, hogy a jelentés készítéséről őt nem kérdezték meg. „Egy szimpla családi vitánkat valótlan állításokkal sikerült izzadtságszagúan úgy kiszínezni, hogy a jelentés azt sejtesse, hogy én erőszakosan léptem fel a feleségemmel és az akkor őt védő állami testőrökkel szemben. A valóság persze egészen más volt. Arról volt pusztán szó, hogy egy veszekedés után a volt feleségem bejelentette, hogy egy általam nem ismert időszakra és helyre elviszi a közös gyerekeinket, amibe én nem akartam beleegyezni. És ahelyett, hogy ezt felnőtt emberek módjára sikerült volna négyszemközt rendeznünk, az eljárásba bevonásra kerültek az állami testőrök, akik konkrétan megakadályoztak abban, hogy a gyermekeimhez odamenjek” – áll a bejegyzésben. Magyar szerint a nőveréssel kapcsolatos vádak minden alapot nélkülöznek.

Nem sokkal később korábbi felesége is közzétett egy bejegyzést a Facebookon. Varga Judit volt igazságügyi miniszter a lemondása óta nem írt semmit a Facebook-oldalára, ezért különös jelentősége lehet legújabb megnyilvánulásának.

Varga egy kétéves kisfilmet tett közzé a kapcsolati erőszakról. „Mindig van kiút” – írta az Ökumenikus Segélyszervezet két évvel ezelőtt készített videója elé.

Magyar Péter szinte azonnal reagált Varga bejegyzésére:

Nem tudom mivel zsarolnak és azt sem, hogy miért teszed ezt a gyermekeinkkel. Én továbbra sem fogom a házasságunk szennyeseit kiteregetni a nyilvánosság előtt. Két mondat. Mi egy rossz házasságban éltünk, most viszont mindkettőnknek esélye van egy boldog kapcsolatra. Én szurkolok neked.

Az ügyben megszólalt az Átlátszó újságírója, Hont András is. A publicista a Facebookon azt írta, hogy „Akkor most megvárom az összes feminista élharcostól, hogy miként is volt ez a »higgy az áldozatnak«-szöveg, avagy inkább a férfinak kell hinni, aki elől a feleség a három gyermekkel ismeretlen helyre akar menekülni. Kávét!”

Hogy mi áll a Magyar Péter által az elmúlt hetekben előkészített, többször is lebegtetett nőverési ügy és Varga Judit vasárnap esti bejegyzése mögött, egyelőre nem tudni. Magyar szerint a vádak, amelyeket vasárnap estig nyilvánosan még egyetlen közéleti szereplő sem fogalmazott meg vele szemben, ő mégis védekezik ellenük, totálisan abszurdak és minden valóságalapot nélkülöznek, írja a Mandiner.