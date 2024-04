Anyaország, Gazdaság :: 2024. április 6. 12:36 ::

Orbán: míg Németország recesszióval küzd, Magyarország királynak számít

Azért vagyunk itt, mert Magyarországon van felhalmozott tőke, amely most már Magyarországon kívül keres befektetési lehetőségeket - mondta a miniszterelnök pénteken a boszniai Banja Lukában, a Magyarország és a boszniai Szerb Köztársaság által rendezett üzleti fórum megnyitóján.

Orbán Viktor a vállalkozók előtt felidézte: korábban két határ választotta el Magyarországot és Bosznia-Hercegovinát, "egyet már eltöröltünk, nincs horvát-magyar határ, Schengen van". A magyar autópálya mindjárt eléri a horvát határt, "a horvátok is iparkodnak", így hamarosan autópályával is össze lesz kötve a két ország - közölte a magyar miniszterelnök.

Hozzáfűzte, Banja Luka és környéke rendezett, nagy porták vannak, ez olyan ország, ahol van jövő, "mert a gazdaság jövője mindig az emberi minőségen múlik, azt pedig a környezet fejezi ki". Ha a politika képes lesz arra, hogy stabilizálja ezt a térséget, akkor itt kiszámítható gazdasági környezet lesz - szögezte le Orbán Viktor.

Kitért arra, hogy a gazdasági előrejelzések Nyugat-Európában a növekedés potenciálja nagyon alacsony szinten van, Németország recesszióval küzd. Magyarország az idei két és fél százalékos növekedéssel "királynak számít" - fogalmazott.

Megállapította: az európai gazdaság dinamikája jelenleg a Balkánon van, mert itt "az emberek akarnak dolgozni és tudnak is dolgozni", magas ipari és mezőgazdasági kultúra van, mit Magyarországon, és együttműködésre törekednek.

Van egy "ellenérv az üzleti világban, hogy ez a világ legbonyolultabb állama" - folytatta a kormányfő, hozzátéve, ez igaz Szarajevóra, de nem igaz Banja Lukára, itt az ügyeket el lehet intézni, ezért a bürokráciára vonatkozó félelmeket "félre lehet tenni".

Orbán Viktor azt mondta, azért hisz ebben a térségben, mert 14 évvel ezelőtt a magyar gazdaság is cudarul állt, a magyar gazdaság mérete hetven százalékkal kisebb volt, mint ma. Azóta Magyarország megtett egy olyan utat, amit mások is meg tudnak tenni, "ezt a dinamikát, ezt a fejlődést itt is el lehet érni" - hangsúlyozta.

Megjegyezte, 14 évvel ezelőtt a magyar cégek még nem lettek volna itt, mert Magyarország rendkívül tőkeszegény ország volt. "Ma már vannak regionális bajnokaink", és mintegy ezerötszáz, külföldön befektetni képes vállalat - közölte a magyar miniszterelnök. Mint folytatta, a magyar a saját történelmére, kultúrájára, nemzetére büszke ország, "Magyarország a magyaroké, ezért elvárjuk a külföldiektől, hogy úgy viselkedjenek, ahogy viselkedniük kell". (Vagyis úgy írják át a munka törvénykönyvét, illetve úgy vizezik fel a környezetvédelmet, hogy bármit megtehessenek a multik - a szerk.)

Ez a gazdasági döntéseknél azt jelenti, hogy a szerb kormány világosan megmondja, milyen szektorokban fogadják a magyarokat szívesen, ahol pedig nem fogadnak szívesen, mert nem akarnak versenytársat, "oda nem jövünk" - közölte Orbán Viktor. Hozzátette, "ez az ország a szerbeké", ezért olyan magyar vállalatok vannak itt, amelyek azokon a területeken dolgoznak, amelyeket a szerbek kijelöltek.

"Fontos, hogy a helyiek elfogadjanak bennünket, azt érezzék, hogy lehetőségeket hozunk, azokra a területekre, ahol szükség van beruházásra, fejlesztésre" - hangsúlyozta a kormányfő. Közölte, vegyesvállalatok alakítására is biztatja a magyar cégeket.

"Ez kétirányú utca" - jegyezte meg Orbán Viktor, jelezve, Magyarország várja a szerbeket "munkavállalóként és vállalkozóként is", mivel "az együttműködés nem lehetőséget vesz el, hanem lehetőséget teremt".

(MTI)