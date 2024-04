Anyaország :: 2024. április 12. 13:29 ::

Mi Hazánk: mondjon le a végrehajtói kar Varga Judit bizalmát élvező barátnő-elnöke!

Már a megválasztása előtt is kétségek merültek fel dr. Lupkovics Beáta személyével kapcsolatban, kiszivárgott ugyanis egy levél, amelyben már-már előírták, hogy kire kell szavaznia a résztvevőknek. A levélben az is szerepelt, hogy Lupkovics Varga Judit miniszter asszony bizalmát élvezi, akinek ráadásul évfolyamtársa is volt a jogi karon - írja dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk Mozgalom már korábban nyilvánosságra hozta azt a Viber beszélgetést, amelyben Schadl György szívességet intézett későbbi utódjának, Lupkovics Beátanak. Ráadásul nagyon jó barátjaként is emlegeti a jelenlegi elnököt. Bukhat tehát a végrehajtói kar feje, bukhat az igazságügyminiszter, de a hálózat a helyén marad.

A végrehajtási rendszert teljes egészében meg kell változtatni és az nem fog menni úgy, hogy Schadl "bérencei" vezető pozíciókat tölthetnek be! Éppen ezért követeljük, hogy a jelenlegi végrehajtói kar vezetője, Lupkovics Beáta mondjon le - a kikerült nyomozati anyag alapján ugyanis méltatlan pozíciójának betöltésére -, és egész elnöksége kövesse ebben!

Az igazságszolgáltatás segédmunkása legyen a végrehajtó és ne kiskirály!

Legyen mielőbb nonprofit a végrehajtás!