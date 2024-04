Anyaország :: 2024. április 15. 14:30 ::

A kétfarkú drogos nyerte a hegyvidéki előválasztást

A végleges adatok: Kovács Gergely (MKKP) 3829, Visi Piroska (civilek) 1276, Farkas Csaba (Momentum) 1161 szavazatot kapott.



Fotó: Válasz Online/Vörös Szabolcs

Ez azt jelenti, hogy a megállapodásban részt vevő pártok egyezsége értelmében a 61,11 százakékot kapott Kovács Gergely lesz a kormánypárti Fonti Krisztina kihívója június 9-én, valamint a 12 egyéni önkormányzati választókerületből 8-ban a Magyar Kétfarkú Kutyapárt állíthat jelöltet. Kovács és a jelenlegi fideszes alpolgármester Fonti mellett még biztosan szerepelni fog a szavazólapokon Binder Csaba (Mi Hazánk) és Kendernay János (LMP) is. Utóbbi már korábban jelezte, hogy mégsem indul el a most zárult előválasztáson.

A mostani voksolás egy még eddig Magyarországon soha ki nem próbált rendszer szerint zajlott. A preferenciális szavazás, azon belül is azonnali többfordulós választás azt jelentette, hogy a választók a jelölteteket sorrendbe állíthatták, a nekik legszimpatikusabb kapta az első ranghelyet, míg a legkevésbé vonzó a harmadikat. A szavazatszámlálásnál először összeszámolták, hogy az egyes jelöltek hány első helyet kaptak. Ha valamelyik jelölt megkapja az érvényes szavazatok többségében az 1. helyet, akkor ő a győztes. Ha nincs ilyen többség, akkor a legkevesebb első ranghelyet kapott jelölt kiesik. Az ilyen módon kiesett jelöltre érkezett szavazatokat újra előveszik, és megszámolják, hogy kit jelöltek meg második preferenciaként a szavazólapokon, és ezeket a másodlagos preferenciákat hozzáadják a másik két jelölt korábbi (első preferenciás) voksához.

Az előválasztás magasnak mondható részvétel mellett zajlott, de erről már szombaton is szivárogtak információk. A választásra jogosultak 14 százaléka vett részt rajta (összesen 6275 választó), ami megközelítette a 2021-es előválasztás választói aktivitását. Ez különösen annak fényében lényeges fejlemény, hogy egy önkormányzati választás kevésbé szokta megmozgatni a nagyvárosi választókat.

Február végén robbant a hír, hogy a Fidesz legnépszerűbb fővárosi kerületi polgármestere, Pokorni Zoltán nem indul újra a júniusi helyhatósági választáson. Ez azért volt kulcsfontosságú fejlemény az ellenzéknek, mert, habár a kormánypárt 2014 és 2022 között az ország legtöbb vidékén nagyon jelentős mértékben tudott új szavazókat szerezni, pont a budai zöld övezetek (I. II. III. XI. és XII. kerület) azok, ahol nagy mértékben visszaszorult a támogatottsága. 2019-ben Pokorni úgy tudta megőrizni polgármesteri székét, hogy 3814 olyan XII. kerületi szavazó is voksolt rá, akik amúgy nem a Fidesz egyéni jelöltjeit támogatták a választókerületekben.

Hosszas huzavona után Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke (aki a kerületben már önkormányzati képviselőként dolgozott 2019 óta), a Momentum részéről Farkas Csaba (korábbi kerületi rendőrkapitány), valamint helyi civil szervezetek támogatásával Visi Piroska állt rajthoz.

A Kutyapárt tagságának többsége eleinte nem állt az előválasztás mellett, mondván, hogy a párt eddig is távol tartotta magát mindenfajta ellenzéki logikától. Március 10-én emiatt Kovács és a másik társelnök, Döme Zsuzsanna még a párt éléről történő távozását is kilátásba helyezte, majd a megismételt belső szavazáson már át tudták verni a tagságon a konstrukciót.

A kampány nem telt eseménytelenül. Visi Piroska és Kovács már a Partizánon tartott vitaműsorban is azzal vádolta a Momentumot, hogy valamilyen korábbi petíciós adatbázist használva hívogatja a hegyvidéki ellenzéki választókat, majd névre szóló levelekkel is bombázza őket. Szombaton a Kutyapárt közzétette azt a momentumos aktivistáknak szánt belsős eligazító dokumentumot is, amiben arra kérik a mozgósításban részt vevőket, hogy híreszteljék el azt Kovács Gergelyről, hogy még a júniusi választások előtt letartóztathatják, ezért kár rá szavazni.

Frissítés: az LMP jelöltje visszalép a kétfarkú javára



„Gratulálok a vasárnap este lezárult hegyvidéki ellenzéki előválasztás győztesének és pártjának. Bejelentem, hogy a mai nappal a MKKP BP XII. kerület (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) polgármesterjelöltjének javára visszalépek. Munkámmal és az általam képviselt LMP – Magyarország Zöld Pártjának szervezetével Kovács Gergely polgármesterjelölt és a 12 egyéni ellenzéki képviselőjelölt kampányát és munkáját támogatni fogjuk” – írta hétfői Facebook-bejegyzésében Kendernay János, aki az LMP polgármesterjelöltjeként indult volna az önkormányzati választáson a XII. kerületben. Kendernay nem vett részt a hegyvidéki előválasztáson, azt írta, azért, mert nem akarta a nevét adni „kétértelmű és bizonytalan kimenetelű előválasztáshoz”.

Hátralépésemmel egyrészt a fókuszáltabb versenyhez kívántam hozzájárulni, másrészt a világos politikai protestnek akartam nyomatékot adni – írta.

(Telex nyomán)