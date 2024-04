Anyaország :: 2024. április 15. 18:20 ::

Egy Ferrari és egy Lamborghini lefoglalása után rács mögé került a parkfenntartási biznisz kulcsfigurája

A 24.hu információja szerint március elején letartóztatták a fővárosi parkfenntartási üzletág szerteágazó politikai kapcsolatokkal rendelkező háttéremberét, Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát. Az értesülést a Baranya Vármegyei Főügyészség szóvivője is megerősítette. Z. Zsoltot bűnszövetségben elkövetett vesztegetéssel gyanúsítják, a mögötte álló cégcsoporttal a fővárosi kerületek többsége szerződött, pártállástól függetlenül.

Kutas Tamás főügyészségi szóvivő közölte, hogy a „megkeresésben megjelölt személy” egy olyan üggyel kapcsolatban került rács mögé, melyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, illetve üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt. A tavaly indult vizsgálatban már 16 gyanúsítottat hallgattak ki.

Az ügy összefügg azzal a tavaly novemberi NAV-os bejelentéssel , amelyből kiderült, hogy a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. Az egyik autó csomagtartójából 1,1 millió euró került elő.

„Egyszer s mindenkorra vége a fényűző életnek. Munkatársaink rátették a kezüket egy bűnszervezet vezetőjének garázsában talált limitált szériás Ferrarijára, amelyből mindössze húszat gyártottak” – írta a rajtaütés után a NAV. Azt is közölték, hogy az akciót követően három gyanúsított letartóztatását rendelte el Pécsi Járásbíróság, az érintettek és a jelentős vagyoni hátrány okozásával gyanúsított cégek nevét viszont nem hozták nyilvánosságra.

A 24 úgy tudja, hogy mind Z. Zsolt, mind a három korábban őrizetbe vett, de időközben szabadon engedett férfi abban a céges hálózatban játszik vezető szerepet, amelynek tagjai hosszú ideje uralják a budapesti kertészeti és parkfenntartási bizniszt, és a kerületek nagy részével jelenleg is szerződéses viszonyban állnak.

A Szabad Európa 2020-ban részletes cikksorozatban tárta fel, hogy a cégháló nagyobb tagjai, a Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató, a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő, a Pannon Park Forest és a DeerGarden Kft. hogyan húzta be sorban a pályázatokat, függetlenül attól, hogy egy-egy kerület vezetése kormánypárti vagy ellenzéki. A lap szerint a cégháló tagjai néha különálló vállalkozásként indultak és nyertek, néha pedig konzorciumként vitték el az önkormányzatoktól a 2–4 éves keretszerződéseket. Az üzlet méreteit jelzi, hogy a négy cég a 2022-es üzleti évben együtt több mint 19 milliárd forint bevételt könyvelhetett el, miközben a tulajdonosi körök jelentős részben fedték egymást.

Z. Zsolt kulcspozíciót töltött be az üzletmenetben, többen olyan „láthatatlan emberként” mutatták be a lapnak, mint aki a kapcsolatai révén a háttérből szervezi a megrendeléseket, a nyertes cégek menedzsmentjében azonban nem vállal szerepet. Z. Zsolt egyedül a Pannon Park Forest Kft.-ben volt korábban névleg is tulajdonos, a kertészeti cégek cégpapírjaiban felbukkanó tulajdonosok és vezető tisztségviselők ugyanakkor benne vannak abban a nagyobb céghálóban is, amelynek Z. az irányítója.

Azt szintén a Szabad Európa írta meg Z. beágyazottságát illusztrálva, hogy 2012-ben Tasnádi Lászlóval, Pintér Sándor belügyminiszter korábbi államtitkárávalval, bizalmasával is közös céget alapított. A cégháló egyik szereplőjének pedig volt közös vállalkozása Molnár Zsolt szocialista politikus feleségével. Molnár a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke volt két cikluson át, mentelmi jogát a napokban függesztette fel a parlament, miután az ügyészség szerint 40 millió forint kenőpénzt vett át.