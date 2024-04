Anyaország :: 2024. április 24. 10:43 ::

Így hazudik a Wolt

Van egyfajta tapasztalásuk főleg a fővárosi, de például a debreceni embereknek is, ha ételt rendelnek online a Wolton keresztül (jegyezzük meg, olyan körülményeket teremtettek a Covid alatt, hogy rajta és a Foodorán kívül nincs más), akkor nagy valószínűséggel nem magyar futár hozza ki, hanem indiai, pakisztáni, esetleg afrikai. De aki nem rendel ezekről a felületekről, és nyitott szemmel jár a városban, megbizonyosodhat, hogy szinte már csak vendégmunkásokat látni kerékpárral vagy motorral ételt szállítani. Azt most hagyjuk is, ez milyen közlekedési veszélyhelyzeteket teremt... De a valóság letagadhatatlan. A Wolt mégis megpróbálta.

A Wolt ugyanis azt állítja , "nem alkalmaz vendégmunkásokat". Micsoda ordas hazugság.

A Woltot a Világgazdaság kereste meg, többek között a külföldi munkaerő alkalmazásával kapcsolatban - szemlézte az Index. Mint írják, futár partnereik nem munkavállalók, hanem szolgáltatási szerződéssel szállító partnerek, akik számára három szerződéses forma áll rendelkezésre a futárok csapatába való belépéskor: egyéni vállalkozóként, szövetkezeten keresztül vagy flottapartneren keresztül.

De egyébként, "ha mégis alkalmaz", akkor meg "nagyon jók".

- A külföldről érkezett munkavállalókkal pozitív tapasztalatokról számolt be a Wolt. „Folyamatosan monitorozzuk a vásárlóink visszajelzéseit is, és ha valakire nagyobb számban érkezik panasz, megtesszük a megfelelő lépéseket – először elbeszélgetés formájában, ám bizonyos esetekben ez a szerződés felbontásával is járhat” – magyarázta a cég képviselője.

Na, akkor tegyük gyorsan tisztába. Az lehet, hogy papíron nem alkalmazzák őket, de az ő tudtukkal, az ő akaratukkal áramlanak be a munkaerőkölcsönzős vendégmunkások. S ez így van az ország minden pontján, ezek a modernkori rabszolgakereskedők intézik a globális nagytőke számára ezt a "piszkos munkát", hogy azok aztán széttárhassák karjaikat, hogy ők nem is alkalmaznak vendégmunkásokat... Magyarul teljesen hülyének néznek minket!

Jellemző egyébként, hogy számos futár kiakadt, és írt az Indexnek a cikk megjelenése után, hogy a valóság nagyon más. Többek között ezért is tüntet a Mi Hazánk Mozgalom május 11-én:

Lantos János - Kuruc.info