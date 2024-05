Anyaország, Extra :: 2024. május 17. 19:05 ::

A Jobbik árulói irányítják Magyar Péter kampányát

A David Pressmannel és Nagy Ervinnel vacsorázó Gyöngyösi Márton a Jobbik infrastruktúráját és használható embereit Magyar Péter felbukkanásának első percétől átirányította az új projekthez. Vajon kinek az utasítására? - teszi fel a kérdést cikkében a Magyar Jelen.



Mint írják, már akkor jobbikos káderek sorakoztak fel Magyar Péter mögött, amikor még csak fenyegetőzni kezdett a titkos hangfelvétellel. Már ekkor teljes erővel zajlott a szervezkedés, a pénzügyi, szervezeti források csatasorba állítása, hogy minél nagyobbat szóljon a politikai attrakció.

Az információk szerint Gyöngyösi Márton Jobbik-elnök és a mögötte állók személyesen is egyeztettek Magyar Péterrel, hogy mekkora csapatot és milyen erőforrásokat tudnak a rendelkezésére bocsátani.

A politikai létéért küzdő Gyöngyösi meglepő gyorsasággal és kételyek nélkül sietett az új baloldali messiás segítségére, mint aki kész kottából dolgozik.



David Pressman amerikai nagykövet szédervacsorán látja vendégül Nagy Ervin színészt és Gyöngyösi Mártont, a Jobbik elnökét, aki a jelek szerint – mások mellett – ott áll titokban Magyar Péter mögött (fotó: Facebook)

A Magyar Jelen összegyűjtötte mindazt, ami ezt bizonyítja.

A közösségi média használata döntő szerepet kellett hogy játsszon Magyar felfuttatásában, így hát a Jobbik kommunikációs igazgatót rendelt mellé. Egy kétségkívül rátermett fiatalembert, aki a nem túl fiatal jobbikosok közül mindig is kitűnt a közösségimédia-platformok ismeretével.

Kiss Zoltán Imre öt évvel ezelőtt a nagy baloldali összeborulás jelöltjeként, Gyurcsánnyal és a Momentummal a háta mögött már próbálkozott a politikával, igaz mindössze 201(!) szavazatot sikerült összegyűjtenie.

Aztán mint fiatal káder kinőtte magát a Jobbikban, mindenekelőtt a közösségi médiában bizonyított, egyre inkább kommunikációs főnökként segítette Gyöngyösi Mártont. Aki most egyik napról a másikra átirányította a segítséget kérő Magyar Péterhez.

Kiss Zoltán Imre volt az, aki Szabó Gábor Szaszi, a Jobbik árulását a háttérből levezénylő pártigazgató jobbkezeként tevékenykedett. Az ő hangja volt felismerhető azon az automata telefonhíváson, amellyel akár több tízezer embert is felhívhattak a 2019-es EP-választás előtt azzal a hazug információval, hogy egy sosem létező közvélemény-kutató cég, a Fókusz Közvéleménykutató Intézet azt mérte, hogy a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt nem fog bejutni az Európai Parlamentbe, ezért szavazzanak az emberek inkább a balliberális összefogásra. Emiatt a hívás miatt a Mi Hazánk Mozgalom a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést is tett.

Már a politikai cirkusz megindulásától Kiss Zoltán Imre kezelte Magyar Péter Facebook-oldalát. Árnyékként követte, folyamatosan videózta, a videókat megvágta, a bejegyzéseket kirakta, időzítette, a hozzászólásokat moderálta, szűrte, manipulálta.

Azon az emlékezetes napon Magyar Péter már Kiss Zoltán Imrével együtt érkezett az ügyészségre is, az élő közvetítésben jól látszott, hogy az autóban ő forgatta az érkezés körüli cirkuszt felvezető anyagot. Az ügyészségre való bevonuláskor Magyar közeléből el nem mozdulva, egy lépés távolságból filmezett mindent.

Ekkor még látványosan álcázni próbálta magát, nehogy felismerjék: fekete maszkban követte Magyart.

Aztán maszkban várta az ügyészség előtt Magyar Pétert.

Maszk és napszemüveg - nagyon félt a korai lebukástól.

A háttérben, egy közeli utcában már ekkor ő irányította Magyar Péter nehézsúlyú bodyguardokból álló testőrségét, az alvilág köreiben is jól ismert nehézfiúkat. A fotókon jól látszik, amint az ügyészég előtt várakozva eligazítást tart nekik. Itt már le merte venni magáról a maszkot.

A Jobbik kommunikációs főnöke ezután is folyamatosan követte Magyar Pétert, irányító, szervező és nyilvánvalóan összekötő szerepet betöltve.

Kiss Zoltán Imre felügyelte március 26-án már az első pesti demonstrációt is. Itt éppen a hangosítást ellenőrzi. Még ekkor is próbálta álcázni magát, továbbra is nagyon félt a lebukástól. Nemcsak maszkot, egy kalapot is felvett.

Miután így is többen felismerték, a Kossuth téri nagygyűlésen már nem álcázta magát. Látványosan szervezett, irányított, dirigált.

Azóta is folyamatosan szervez, irányít. Kezeli, moderálja Magyar Péter közösségimédia-felületeit, de ha kell, táskát cipel, Nagy Ervint is kiszolgálja. Mindig bekálbelezve, az egész stábbot irányítva. Információk szerint közben folyamatosan tájékoztatja Gyöngyösi Mártont, a Jobbik elnökét.

Mindig ő állítja be a megfelelő helyre Magyar Péter lemázolt furgonját.

A legalább 20 emberből álló testőrség irányítása is a jobbikos igazgató dolga. Fotósok rögzítették, amikor például Debrecenben eligazította Magyar Péter alvilági körökben is jól ismert embereit.

Nem csak kommunikációs igazgató. Minden rendezvényen ő az operatív tiszt és a főrendező. Szemmel láthatóan előre elkészített, gondosan egyeztetett parancsok, utasítások, tervek alapján tevékenykedik.

A megszólaló stábtagok szerint Kis Zoltán Imre stílusa ugyanolyan arrogáns, kioktató, mint Magyar Péteré. Bárkin átgázol, nem tűr ellentmondást. Sokakat megalázott már, nem szeretik, a háta mögött kibeszélik.

Radnai László lett Magyar Péter vezérkari főnöke, fia az operatív tiszt

A hajdani Jobbik egy másik árulója, a néhány éve a párt átállításával, szétverésével megbízott Radnai László most Magyar Péter szervezetének elsőszámú irányítója. Az operatív feladatokat Magyar csapatában fia, Radnai Márk, az RTL Klub szappanopera-főrendezője (Drága örökösök, Korhatásos szerelem) látja el.

Radnai László már 1983-tól(!) nagy amerikai multinacionális cégek magas beosztású alkalmazottja volt, akit eredetileg a kommunista titkosszolgálat híres fedőszervétől, a CHEMOLIMPEX-től irányítottak át a DOW CHEMICAL-hoz. Amerikai kapcsolatai innen erednek, az elmúlt években magas beosztásokban dolgozott a GALLUP Intertanional-nál, a Du Pont-nál, a Leo Burnettnél, a Havas Wordwilde-nál és a Meanwihile Consulting-nál. Több éven át ügyfelei közé tartozott a nemzetközi Bertelsmann RTL Groupja is. 1997-től éveken át az SZDSZ médiatanácsadójaként dolgozott. A Jobbiknál azt a szerepet szánták neki, hogy a háttérből levezényelje a „néppártosodást”, vagyis a párt „átállítását”.

Információk szerint Idén február végétől Magyar Péter vezérkari főnöke, aki a háttérből irányítja az eseményeket. A nyilvánosság előtt fia jelenik meg, ő Magyar Péter működésének, rendezvényeinek elsőszámú irányítója, a háttércégek szervezője, anyagi források kezelője.

Radnai Márk mindenhová követi Magyar Pétert, szervezi, irányítja a demonstrációkat, ő volt a „karmestere” a Kossuth téri rendezvényeknek is.

Magyar Péter április 6-i budapesti tüntetésén az ifjabb Radnai végig együtt volt Magyarral és Vogel Evelinnel.

Radnai Márk cégei jelentős szerepet játszhatnak Magyar Péter finanszírozásában. Látható cége a Roger Capital Kft., melynek fő tulajdonosa az a Salusinszky család, melynek István nevű tagja a kommunista időkben a Magyar Külkereskedelmi Bank vezérigazgatója volt.

Jól látható tehát, hogy Magyar Péter háttéremberi között nemcsak a Jobbik árulói, hanem a rendszereken és pártokon átívelő kommunista hálózat bizonyos tagjai is megtalálhatók - vonja le a következtetést a Magyar Jelen.