Anyaország :: 2024. május 22. 13:10 ::

Megszavazták a készpénzhasználat alkotmányos védelmét az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában

Megszavazták a Mi Hazánk Alaptörvény-módosító javaslatának tárgysorozatba vételét a készpénzhasználat alkotmányos védelméről ma az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, de a plenáris ülésen való támogatása csak a választások után derül ki.



A baloldali képviselők távolmaradtak az ülésnek ettől a részétől

Tavaly az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tételéről szóló határozati javaslatunkat is csak bizottsági szinten támogatták, a zárószavazáson nem, így a készpénzvédelem is bizonytalan még, de a a Mi Hazánk sikernek tekinti különösen a februári bizottsági leszavazás utáni mostani kormánypárti meghátrálást - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

„Valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása” – e szavakkal ismerte be Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár a kormány szándékait Toroczkai László egyik tavalyi felszólalására válaszul. A Mi Hazánk Mozgalom viszont azt szeretné, hogy Szlovákia és Ausztria példáját követve a készpénzhasználat legyen alkotmányos jog! Mivel sajnos ebben az ügyben is tiltja az Alaptörvény a népszavazás tartását, petícióval kívántunk nyomást gyakorolni a kormányzatra, aláírásgyűjtést indítottunk és folytatunk a zárószavazásig a mihazank.hu/keszpenz oldalon online és országszerte a Mi Hazánk Mozgalom standjainál is, hogy az emberek adózott pénze felett ne vegye át a rendelkezést a kormány.

Alapvető szabadságjognak tekintjük a készpénzes fizetést, és bár támogatjuk a digitális fizetési lehetőségeket, de csak mint opciót. A készpénz már többször felmerült betiltásával újabb "összeesküvés-elmélet" válhat valóra, jelenleg Kína, az USA és az Európai Központi Bank foglalkozik leginkább az új világrendnek ezzel a fejlesztésével, a digitális pénzzel. A Covid-diktatúra alatt már tettek lépéseket a totális megfigyelés felé, most pedig a még szabadságjognak tekinthető készpénzhasználat betiltásával egy gombnyomással el is vehetnék a pénzét bárkinek. Kínában rendszeresen fagyasztják be az állam ellenségeinek minősített személyek bankszámláit, sőt Kanadában is 2022 elején zárolt a kormány – bírósági végzés nélkül – több száz olyan bankszámlát, amit a Covid-diktatúra elleni kamionos tüntetések szervezőihez tudtak kapcsolni.

Egyes helyeken olyan súlyosan elterjedt a digitális fizetési mód kizárólagossága, hogy a bankkártya nélküli ember már szinte nem tekinthető a társadalom teljes jogú tagjának. Már csak néhány lépésre vagyunk attól, hogy pl. a kijárási korlátozást ötvözzék a lakóhely néhány km-es körzetén túl való fizetési tilalommal, vagy hogy ne vásárolhassunk akárhova vonatjegyet. Mindezek a veszélyek a készpénz megvédése esetén nem állnak fent.

A korrupció visszaszorítása álságos érv, hiszen a készpénz eltörlése legfeljebb a kis- és középvállalkozókat sújtaná, az igazán komoly visszaélések nem forintban, hanem dollárban vagy euróban folyhatnának ezután is, a politikusbűnözők legnagyobb örömére, offshore cégeken keresztül szintén, ahogy a törvényesített formájú gazdasági bűnözésnek is számtalan formáját látjuk, közbeszerzési eljárások keretében is.

Az EU-ban rekordnak számító magyar inflációs mutatók miatt sajnos egyre indokoltabb a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel összegének megemelése is, a Mi Hazánk az átlagjövedelem készpénzben való banki kivételét ingyenes fogyasztói jogként deklarálná.