Orbán: riasztóak a hasonlóságok a két világháborút megelőző időszakokkal

Szinte kizárólag a háborúról volt szó Orbán Viktor pénteki rádióinterjújában, a miniszterelnök így szűk harminc percen keresztül fejtette ki a Fidesz legfontosabb kampányüzenetét. A „kérdések” között nem merült fel a gazdasági helyzet, hogy a magyar emberek hogyan élnek, de Magyar Péter neve vagy a hozzá kapcsolódó jelenség sem került szóba, ahogyan például az a 444 által feltárt eset sem, hogy orosz hekkerek milyen károkat okozhattak a külügyminisztérium rendszerében – írja a Magyar Hang.

A hadseregek megléte szükséges és nem háborúhoz vezet, furcsa módon a hadseregek hiánya vezet a háborúhoz. Ez utóbbit ugyanis a gyengeség jeleként lehet érezni – erről beszélt a Kossuth Rádióban péntek reggel Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez egy furcsa összefüggés, de az önvédelmi képesség szükséges. – Elég nagy baj, hogy Magyarországnak ez hosszú ideig nem volt meg, és most sem teljes ez a képességünk, még NATO-tagként sem, de azon az úton haladunk, hogy megerősödjünk – fogalmazott.

A legfontosabb kérdésnek azt nevezte, hogy megáll-e Oroszország, ha legyőzi Ukrajnát. Egyesek szerint nem, ő azonban úgy látja, hogy az orosz hadsereg ma komoly, nehéz háborút vív az ukránokkal, és nem tudja őket legyűrni. A NATO ereje nem összehasonlítható Ukrajnával, ezért nem tartja logikusnak azt a feltételezést, hogy Oroszország, aki Ukrajnával sem tud elbánni, egyszer csak a nyugati világot „hamm, bekapná”.

A kormányfő előhozta az I. és a II. világháborút, mi is történt azokat megelőzően, és szavai szerint „riasztóak a hasonlóságok”. Akkor ugyanis a médiában és a politikai kommunikációban hosszan zajlott az előkészítés és ami most Brüsszelben és Washingtonban folyik, inkább előbbiben, az egyfajta hangulati előkészítése egy esetleges közvetlen katonai konfliktusnak. Megismételte, hogy két szláv nép háborúja zajlik most, és aki nem részese, az volna az érdeke, hogy ezt a konfliktust elszigetelje. De nem ezt tesszük, hanem beleugrunk ebbe a háborúba, mármint mi magyarok nem, de Nyugat-Európa igen és saját háborújaként ismeri el. Már arról beszélnek, hogy Ukrajna légterében szeretnének egyes országok hadi eszközöket megsemmisíteni. – Hol lesz ennek a vége? A vége lassacskán egy összeütközés lesz a NATO, az Európai Unió és Oroszország között, amely egy atomhatalom – fogalmazott.

Orbán Viktor egyúttal a Fidesz kampányüzenetét is behozta: ez a választás a háborúról és a békéről szól. Beszélt a magyar baloldalról is, amelynek politikusait „kilóra meg lehet venni”, „háborúpárti pénzemberek finanszírozzák a baloldalt”.

A beszélgetés végén felmerült az is, hogy Brüsszel bünteti Magyarországot azért, mert nem hajlandó migránsokat befogadni, ezt abszurdnak nevezte. Miközben – folytatta – mi védjük Európát, kockázatot vállalnak a katonák és a rendőrök a határon, eközben „Brüsszelben hátba lövik Magyarországot”, kiveszik a pénzt a zsebünkből. Erre egyetlen válasz lehet: el kell zavarni az európai vezetőket, akik ilyen döntést hoznak – mondta.