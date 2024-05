Anyaország :: 2024. május 24. 19:59 ::

Hazudott a DK, a Mi Hazánk vállalta a Partizán-vitát Újbuda szivárványkoalíciós polgármesterjelöltjével

A DK Sajtóirodájának hamis közleményével szemben a Mi Hazánk újbudai polgármesterjelöltje, a jegyzőként már bizonyított dr. Zakar Gergely elfogadta a meghívást a Partizán-vitára, csak a Fidesz és a Tisza bojkottálja azt, ahogy a kampányetikai megállapodás aláírását is - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk újbudai országgyűlési képviselője. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk a választási eljárásról szóló törvényben kötelezné a jelölteket a vitán való részvételre (ahogy esetleges kettős állampolgárságukról való nyilatkozatra is a valasztas.hu oldalon), a jelölő szervezeteknek pedig számon kérhető programot kellene közzétenniük, ahogy a Mi Hazánk is megtette, pl. újbudai programunk: https://mihazank.hu/ujbudaprogram

Megtévesztő a DK-közleményben az is, hogy „közös ellenzéki polgármesternek” nevezik dr. László Imrét, pedig Újbudán már a Jobbik is kiszállt a szivárványkoalícióból, Bába Szilvia önkormányzati képviselőjük „függetlenként” indul, a Mi Hazánk pedig soha nem is támogatta a balliberális összefogást, Szecsődi Patrik önkormányzati képviselőnk is harmadik utas ellenzéki - zárul a közlemény.

Íme a DK Sajtóiroda hazug közleménye a vitát nem vállaló kihívókról: