Orbán mai néphülyítése: mi vagyunk Európa legnagyobb békehadteste, a jövő héten felállítjuk a mozgósítás világrekordját

A Jóisten áldását kérjük a kárpátaljai magyarokra – ezzel kezdte Orbán Viktor beszédét a Békemenet előtt a Margitszigeten, miután színpadra lépése előtt zúgott a „Viktor! Viktor”. A miniszterelnök kitartást kívánt nekik és jelezte, hogy „veletek vagyunk, gondolunk rátok és biztatunk benneteket, nincs már messze a nap, amikor a sorsotok jobbra fordul”. Üdvözletet küldött Robert Ficónak, Szlovákia békepárti miniszterelnöknek, akit „azért lőttek le, mert a béke pártján állt, kis híján életét adta a békéért”.



Fotó: Huszti István / Telex

Orbán Viktor a Békemenet résztvevőinek azt mondta, hogy két év után jó ismét látni egymást, majd felidézte, hogy akkor is egy választás előtt zajlott a rendezvény, akkor a választáson a valaha volt legnagyobb győzelmet aratták, a valaha volt legnagyobb vereséget mérve a baloldalra. – Mekkora volt az arcuk, úgy bömböltek, mint egy oroszlán, aztán kiderült, hogy papírmaséból vannak a karmaik. Egy papírtigris, amit eláztat az első tavaszi zápor – fogalmazott, hozzátéve, hogy a győzelmük nem csak a holdról látszott, hanem minden európai főváros politikai tőzsdéjén felhúzta Magyarország részvényeinek árfolyamát. De hiába akarnak belőle vásárolni, nem eladó, nem eladó sem Brüsszelnek, sem Washingtonnak, sem Soros Györgynek.

A kormányfő szerint európai választás előtt még sosem gyűltek össze ekkora tömegben, ha csak ráfújnának az ellenfeleikre, Brüsszelbe repülnének. De inkább a sajátjaikat küldik oda, élünkön Deutsch Tamásra, hogy „foglalják el Brüsszelt”. – Úgy kell megnyernünk az európai választást, hogy a brüsszeli bürokraták ijedtükben megnyissák előttünk a város kapuit és sietősen távozzanak az irodáikból – mondta. Kitért rá, hogy 2006 ősze óta minden választást megnyertek, 11-szer nyertek egyhuzamban, abszolút rekord, K.O., kiütéses győzelem, nincs vita. Azt mondta, hogy az ő táboruk a legnagyobb, az egységük a legszilárdabb, övék a legnagyobb „választási hadsereg”, úgy folytatva, hogy soha senki ennyi embert nem tudott felsorakoztatni a béke mellett. – Mi vagyunk Európa legnagyobb békehadteste, békefenntartó ereje – mondta. A jövő héten több millió ajtón kopogtatnak és több millió magyarral beszélnek, a jövő héten felállítják a mozgósítás világrekordját. Szerinte újra egy hatalmas győzelem kapujában állnak, minden mellettük szól: az erő, a lelemény, a kitartás, a jó ügy, amelyet szolgálnak és ellenfeleik állapota és képességeik. – Nálunk rendezettség és erő, ellenfeleinknek erőszakoskodás, lökdösődő wirtschaft – mondta, hozzátéve, hogy ott minden pofon jó helyre megy.

(mondda, miközben tömegével hozzák be a vendégmigránsokat – a szerk.), „Stop gender!” (persze az ún. Pride-ot szépen megtűárik, ahogy a buzilobbi nyomulását is a – szerk.). – Azt sem fogjuk hagyni, hogy a gyerekeinket és az unokáinkat az ukrán frontra vagonírozzák, „Stop war!” (mondja, amikor vétóelmaradással vagy egyéb változatos módokon éppen nem támogatják a háborút – a szerk.), aki pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó – fogalmazott, egy Tankcsapda-dal szövegét is ide idézve. Orbán Viktor szerint a jövő hét lesz az igazi kampány, „még egy hét szívós munka, a legendás fideszes hajrá, óriási gólhelyzetben vagyunk”. Ám szerinte ez amilyen egyszerű, olyan könnyen el is lehet hibázni. Ha nem összpontosítanak, ha lezserkednek, ha elbízzák magukat még ez is megtörténhet. Kampányban a rutin öl, a megszokott győzelem elkényelmesít, a kényelmes ember pedig a kanapén akar szurkolni – fogalmazott, hozzátéve, hogy a sikeres kampányhoz szív, a győztes kampányhoz szenvedély kell. Épp úgy, mint a házasságban, a test kevés, szerelem is kell. A szenvedély szerinte a jobboldal üzemanyaga, közös nagy szerelmüket pedig úgy hívják, hogy Magyarország. Minden csepp energiára szükségük van és lesz, mert a feladat olyan nagy, amilyet még sohasem láttunk: „meg kell akadályozni, hogy Európa háborúba, a saját vesztébe rohanjon”. A kormányfő szerint Európa ma háborúba készül, sorkatonaságról, NATO-misszióról és nukleáris fegyverekről beszélt. – Úgy tűnik, a háborúpárti vonaton nincs fék, és megőrült a masiniszta – mondta, kiemelve, hogy meg kell húzni a vészféket. A magyar kormány tudja, hogyan kell a végzetes dolgokból kimaradni, a migrációpárti szerelvényről időben lekapcsolták a kocsit és a magyar gyerekeket is kimentették a genderaktivisták kezei közül: „Stop migration!”, „Stop gender!”. – Azt sem fogjuk hagyni, hogy a gyerekeinket és az unokáinkat az ukrán frontra vagonírozzák, „Stop war!”, aki pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó – fogalmazott, egy Tankcsapda-dal szövegét is ide idézve.

A miniszterelnök szerint ők az egyetlen békepárti kormány az unióban, ezért ma minden Fidesz-KDNP-re leadott szavazat kettőt ér: növeli az európai békepártiak súlyát, és megerősíti a háborúból kimaradó Magyarország döntését. – A Fidesz-KDNP-re leadott szavazat mag életet ment, csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Más politikai erő ezt nem tudja megcsinálni – fogalmazott. Szerinte baloldali győzelemnél „csak idő kérdése a háború utolér bennünket”. A háborúpártiak megrészegültek, le akarják győzni Oroszországot és készen állnak összeütközni az egész Kelettel, a kormánypártiaknak pedig nem le kell győzniük őket.

Az EU alapító atyáinak igaza volt Orbán Viktor szerint, hogy Európa nem bír ki még egy háborút. Az I. világháború előtt Európa volt a világ ura, a II. világháború után már nem volt ura saját magának sem. Egy újabb háború után „Európa ott sem lesz a világ ritmusát adó zenekarban, ha lesz egyáltalán zenekar”. Ez pedig még inkább igaz Magyarországra. – Eddig is akaratunk ellenére rángattak háborúba minket – mondta, felidézve, hogy az első és második világháborúban elvesztettük az ország kétharmadát, megsemmisült az ütőképes magyar haderő, annyi erőnk sem maradt, hogy tárgyalni tudtunk volna a leendő győztesekkel. A két világháborúban másfél millió életet vesztettünk. – Nem fogunk hadba lépni – mondta a kormányfő „lassan, hogy Brüsszelben is megértsék”. Soros Györgyöt is felhozta, aki szerint Oroszországot nyugati technológiával és keleti élőerővel lehet bevenni, a magyar baloldal pedig Soros György szolgálatában áll. A nemzeti oldalnak viszont esze ágában sincs engedelmeskedni a Soros-hálózatnak. A miniszterelnök szerint sokan hiszik, hogy a gonosz nem létezik, pedig a világháború mögött a gonosz áll. – Eljött az ördögűzés ideje, mutassuk meg Soroséknak, hol lakik a magyarok istene – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint ma Magyarország erősebb, mint az elmúlt száz évben bármikor. De a döntő kérdés már itt dörömböl az ajtónkon: lemondunk-e a békéről. Ez az Ukrajnáért vállalt halált jelenti, „akarunk-e magyar vért adni Ukrajnáért?” – tette fel a kérdést. Tömegsírokról és megannyi odaveszett életről beszélt, majd azt mondta, hogy a háború egyetlen ellenszere a béke: „kimaradni a háborúból és a béke szigeteként megőrizni Magyarországot, ez a mi küldetésünk”. Ezt a békét nem lehet fegyverekkel kivívni, tűzszünet kell és tárgyalni kell, de először is a választást kell megnyerni – mondta, majd össze lehet hozni a békekoalíciót.

– A Jóisten hat nap alatt teremtette a világot és a hetedikre pihenést írt elő. De sajnos most mi a hetedik napon sem pihenhetünk meg. Tövig kell nyomni a gázt, ami a csövön kifér, csak akkor van győzelem, ha mind elmegyünk és mind szavazunk – mondta Orbán Viktor, a Fidesz kampányüzenetével és a szokásos befejezésével zárva: „csak a béke, csak a Fidesz, a Jóisten fölött, Magyarország minden előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”.

(Magyar Hang)