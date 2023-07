Videók :: 2023. július 7. 12:52 ::

Novák Előd a parlamentben vetette a kormány szemére a háborúpártiságát

Miért vállalják Szlovákia légterének védelmét magyar Gripenekkel, hogy közben ők Ukrajnának adhassák a MiG-29-eseiket? – tette fel a kérdést Novák Előd a honvédelmi miniszternek, azt is sérelmezve, rendkívül álságos az a kormányzati propaganda, hogy „a magyar-ukrán határt nem lépik át” fegyverszállítmányok, hiszen valójában igenis mehetnek Magyarországon keresztül fegyverszállítmányok Ukrajnába: Szlovákia és Románia közbeiktatásával. Sőt magyar felségjelzésű katonai szállítógép is visz fegyvereket Ukrajnának, a rakéták bepakolásáról fénykép is megjelent.

A kormány válaszában nem is tagadta ezt, pusztán a Gripenek szerepét próbálta azzal magyarázni, hogy azok már a balti légteret is sokszor biztosították. Novák Előd viszontválasza szerint a balti légteret sem kéne vállaljuk már, ahol konfliktusba is kerültek a Gripenjeink orosz vadászgépekkel, melyről büszkén számolt be a Magyar Honvédség – foglalják össze Novák Előd Youtube-csatornáján az alábbi videóban láthatókat.