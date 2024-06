Anyaország :: 2024. június 1. 22:01 ::

380 lóerős jachtra vágyott a kalocsai fideszes polgármester 79 éves édesanyja

Úgy tűnik, Kósa Lajos debreceni politikus (lásd még: „édesanyám nem strómanja senkinek”) nyomdokaiba lépett Kalocsa KDNP-s polgármestere, Filvig Géza is: a magyarországi kishajólajstrom nyilvános adatai alapján a közelmúltban a városvezető 79 éves édesanyja birtokába került egy Crownline 270 CR típusú jacht – írja a Magyar Hang.

A H-24302-es lajstromszámú hajót 2019 júliusában a következő szöveggel hirdette meg a fővárosi Wiking Yacht Club: „Király, vagy királylány? Koronázd meg a nyarat hajós flottánk egyik kiemelt kedvencével, ezzel a megkímélt családi cruiserrel! A motor a kasznihoz képest frenetikus, a 380 lóerő szinte repíti a 3 tonnás hajótestet, amiben ráadásul minden megtalálható, ami egy kellemes hétvégi kikapcsolódáshoz, vagy akár egy hosszabb, nemzetközi hajós túrához elengedhetetlen.” A kilencfős befogadóképességű, 2005-ben készült hajóban van többek között teljes felszereltségű konyha, négy férőhelyes kabin, hideg és meleg víz, vécé. Hogy mennyiért volt meghirdetve, az ma már nem látható, mint ahogyan az sem, hogy pontosan mikor került a városvezető édesanyjának birtokába, de ennek a hajótípusnak az eredeti ára – felszereltségtől függően – elérheti akár a 60 millió forintot is. És nem elég csak megvenni, további milliókba kerül az éves fenntartása: a téli tárolás, a karbantartás, majd a nyári szezonban a leszállítása például az Adriára, ahol a kikötőhasználat és persze a tankolás is pénzbe kerül.



A kalocsai polgármester terepjárója által vontatott jacht (kép: olvasói fotó / Magyar Hang)

Az alig 16 ezres Bács-Kiskun megyei városka kormánypárti polgármesterének havi fizetése a nyilvános adatok szerint bruttó 1 121 250 forint, és a legfrissebb elérhető vagyonnyilatkozata szerint más bevétele nincs, ügyvéd foglalkozását is szünetelteti. Ennyiből nehezen tűnik fenntarthatónak egy ilyen luxushajó. A lap birtokába került egy fotó is, amelyen a polgármester (akkor még) saját tulajdonában lévő Land Rover márkájú terepjáró látható a kérdéses jachttal, utóbbin jól kivehető a lajstromjel is. A járművek előtt a városvezető felesége pózol – őt személyiségi okok miatt kitakarták. A terepjárót rendszám alapján megtaláltuk a Használtautó.hu-n, most éppen eladásra hirdeti egy miskolci autókereskedés 9,5 millió forintért. (Érdekesség, hogy a polgármester 2022-es vagyonnyilatkozatában szerepel egy Maxum 1800-as motorcsónak, valamint egy 9,6 millió forintos, pénzintézettel szemben fennálló tartozás is.)

Hétfőn a következő kérdéseket küldték a kalocsai városvezetőnek:

Helytálló-e az értesülésünk, mely szerint a H-24302 lajstromjelű Crownline 270 CR típusú hajó a polgármester úr 79 éves édesanyja tulajdonában van?

Helytálló-e az értesülésünk, hogy a polgármester úr édesanyja nem, a polgármester úr viszont rendelkezik a hajó vezetéséhez szükséges engedéllyel?

Helytálló-e az értesülésünk, hogy a H-24302 lajstromjelű hajót 2022 és 2023 folyamán a polgármester úr használta az Adrián?

A polgármester úr édesanyja mikor, mennyiért és mi célból vásárolta meg ezt a hajót?

A polgármester úr által használt KAL-111 rendszámú Skoda szolgálati gépkocsi egy birtokunkba került videó szerint a budapesti Wiking Yacht Club előtt parkolt azon a napon, 2022. augusztus 31-én, amikor a menetlevél szerint ön éppen az Országgyűlésben tárgyalt. Miért járt ön a hajót korábban hirdetésben áruló Wiking Yacht Clubban?

Helytálló-e az értesülésünk, hogy az ön édesanyja tulajdonában lévő hajó télen a klub szentendrei telephelyén, nyáron pedig az Adrián tartózkodik?

Mennyibe került a tárolás ezen a két helyszínen, és azt ki fizeti?

Filvig Géza regnáló polgármester – akit a kormánypártok most is indítanak polgármesterjelöltként az önkormányzati választáson Kalocsán – lapzártáig nem válaszolt a kérdésekre. A városban egyébként nagy harc várható június 9-én: három volt fideszes jelölt is elindult a kormánypárti polgármester ellen, de van DK-s, mi hazánkos, független és civil szervezetek által támogatott polgármesterjelölt is, így tehát nyolcan mérkőznek meg a városvezetői székért az összesen 12 402 szavazásra jogosult polgárral rendelkező településen.

Eddig a Magyar Hang cikke, de jutott még mára Kalocsáról egy kis fideszes színes.

Nemcsak a nyugdíjasokra, de az elnyomott kisebbségekre is gondolnak Kalocsán

Méghozzá a békeharc közben is. Olvasónk írja:

Kis Grófóval fotózkodó Orbán Viktor, a szintén vele bulikázó Szijjártó Péter és a minap a büntetett előéletű stricikkel pózoló Szentkirályi Alexandra után ma délután Simon Zoltán (a Fidesz kalocsai csoportjának vezetője, alpolgármester) is egyértelművé tette a fő csapásirányt. Ezt a jövőt szánja nekünk a fidesz ha nem takarítjuk el őket de a baloldal sem különb náluk semmivel. Buszpályaudvaron fényes nappal kábítószert fogyasztó majd az utasokkal kötekedő "fiatalok" (nyilván cigány mindegyik), közvetlen az élelmiszerboltok bejárata elé kis sámlira kiültetett cigány nagymamák pulyákkal az ülökben, a kórház udvarában lófráló kéregető kiskorú cigány gyerekek, szar szemét rendezetlenség mindenhol. Ez ma Kalocsa. Üdvözletem az egykor szebb napokat látott, mára erősen drogos-cigány fertőzött ezeréves városból.



A béke önzetlen élharcosai segítenek, ahol tudnak (fotó: Simon Zoltán Fb-oldala)