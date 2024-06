Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. június 4. 10:57 ::

Nincs kedve börtönbe menni - közölte a vén pedofil, és azóta is zavartalanul éldegél Svájcban

Lassan betölti a 90. életévét is az a szexuális ragadozó, akit gyomorforgató pedofil bűncselekmények miatt idén április 24-én ítéltek el jogerősen. A perverz aggastyán kétrendbeli, 12. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és fogolyszökés miatt hét év fegyházat kapott. Csakhogy D. (azaz Dancsecs) István ezt már nem várta meg: a megrontott gyerekek nagymamájával, a párjával Svájcba szökött, ahol saját ingatlannal és állampolgársággal is rendelkezik, írja a Blikk.

A Rábagyarmaton született, akkor 84 esztendős férfi Magyarországon 2021. november 4-én került bűnügyi felügyeletbe: Szentgotthárd területét nem hagyhatta el, és minden héten személyesen kellett jelentkeznie a kapitányságon. 2022. március 22-én ezt még megtette, egy héttel később viszont már nem.

A férfi az ítélet szerint éppen a vele élő párja unokáival fajtalankodott. Ahogy a környezetében hívták, István bácsi 2018 decemberében ismerkedett meg az asszonnyal, akivel élettársi kapcsolatot létesített. A nyári időszakban a nő Vas vármegyei házában, míg telente D. svájci lakásában éltek együtt. Amikor itthon tartózkodtak, előfordult, hogy a nő első osztályos és óvodáskorú lányunokái a hétvégéket náluk töltötték. Ilyenkor megesett, hogy a pótnagypapájuk egyedül maradt velük, meztelenre vetkőzött, majd simogatta őket, de ennél sokkal súlyosabb állítások is szerepelnek az ítéletben.

– A gyerekekből akkor bukott ki az egész, amikor az anyjuk szörnyű viselkedése miatt kiemelték őket a családból, és nevelőszülőkhöz kerültek. Ők tették meg a feljelentést is Istvánnal szemben. Azóta az édesapjuk új családot alapított egy másik nővel, akivel össze is házasodott, és közös gyermekük is született. A családtagok és a gyerekek apja is teljes mértékben kiállnak az idős férfi mellett, szerintük a gyerekek csak kitalálták a történteket. Rendszeresen beszélnek telefonon a Svájcban élő „nagyszülőkkel” – magyarázta a bulvárlap családhoz közel álló forrása. A kicsik jelenleg gyermekotthonban élnek, ahol az apukájuk havi egyszer egy órát láthatja őket. A párján keresztül sikerült elérniük a férfit, aki azt mondta, nem szeretne beszélni a történtekről, de az értesüléseiket egyáltalán nem cáfolta.

A Szombathelyi Törvényszék szóvivője, dr. Tóth András Imre elmondta, D. István két éve áprilisban telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy az iratokat átvette, ám az idézésre nem jelenik meg, illetve nem tér vissza Magyarországra, mert akkor letartóztatják. Ezután nemzetközi és európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene, ami a közelmúltban lekerült a rendőrség oldaláról. Ennek az oka, hogy jogerősen is elítélték, a lakcímét pedig pontosan tudják, hiszen nemrég ismét sikerült elérniük.

– A Körmendi Rendőrkapitányság január 16-án ismételten felvette vele a kapcsolatot a svájci vezetékes telefonján. A vádlott kijelentette, nem hajlandó Magyarországra utazni mindaddig, míg büntetőeljárás van ellene folyamatban, hiába küldenek részére idézéseket. Sem a magyar, sem a svájci hatóságokkal nem kíván kapcsolatba kerülni – tájékoztatott a bírósági szóvivő. Jelenleg patthelyzet alakult ki, hiszen Svájc egyelőre nem adja át Magyarországnak a saját állampolgárát.