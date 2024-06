Anyaország :: 2024. június 4. 22:09 ::

Az utolsó pillanatban kilépett a Fideszből a nyergesújfalui polgármester - inkább függetlenként indul

Mihelik Magdolna 2010 óta Nyergesújfalu fideszes polgármestere. Legutóbb kihívó nélkül nyert, most négyen is indulnak a posztért. Köztük van Mihelik Magdolna is, csakhogy most függetlenként méretteti meg magát – írja a 444. Különös mellékszál, hogy a politikusból úgy lett független induló, hogy közben az Esztergomhoz közeli hétezres város fideszes alapszervezetét vezette.



Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Kedd délután aztán Mihelik kilépett a kormánypártból, mint mondta, a „nyergesújfalui Fidesz alapszervezet vezetéséről, valamint fideszes párttagságomról a mai nappal lemondtam, az erről szóló levelet elküldtem a választókerületi elnök úrnak”.

Tehát most már nem függetlennek tűnő fideszesként, hanem valóban függetlenként indul Mihelik.

A 444 szerint a kilépésben szerepet játszott az, hogy egyre többen beszéltek arról, hogy mennyire összeférhetetlen a függetlenség és a fideszes alapszervezeti elnökség, és kering egy hangfelvétel is egy szombati fórumról, ahol a polgármester maga beszél erről.

