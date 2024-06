Anyaország :: 2024. június 5. 20:32 ::

Rekordbevétellel és milliárdos osztalékokkal tűzdelt évük volt az Orbán család legfontosabb cégeinek tavaly

Míg korábban az Orbán Győzőhöz tartozó bányák növelték a családi vagyont, mára az igazán nagy pénzeket Tiborcz István befektetései hozzák. Ezzel együtt Orbán Viktor apjának cégei a 2013 előtti tíz évben kevesebb mint 900 millió forint osztalékot fizettek, majd a 2023-ig tartó évtizedben már 10 milliárd forinttal többet.



Fotók: Farkas Norbert / 24

Míg Orbán Viktor miniszterelnök megtakarítása az elmúlt években a nulla és a 14 millió forint között mozgott vagyonnyilatkozatai alapján, a legutóbbi szerint pedig 10 millió forintja volt a feleségével közös bankszámlán, addig Tiborcz István, a veje nevére gyors egymásutánban kerültek a milliárdokat hozó cégek az utóbbi években – írja a Telex hosszú cikke, melyben összeszedték, hogyan teljesítettek az Orbán család üzleti vállalkozásai tavaly. A vej felemelkedésével megváltozott a családi üzleti dinamika a miniszterelnök háza táján: míg az Orbán apjához, Orbán Győzőhöz tartozó bányák növelték a családi vagyont, az igazán nagy pénzeket mára elsősorban Tiborcz befektetései hozzák.

A lap megjegyzi, hogy a cégcsoportjuk kiépítésével Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya és Tiborcz István egyre tudatosabban figyelnek az üzleti imidzs kialakítására, és már a Facebook-bejegyzéseknél kifinomultabb módszerekkel igyekeznek megmutatni, hogy független, tehetséges, önjáró vállalkozók.

A miniszterelnök apja

Az összesítés szerint Orbán Győzőnek jelenleg négy nagyobb cég áll közvetlen vagy közvetett tulajdonában.

A Dolomit Kft. végzi a bányászatot és a feldolgozást. A cégből a miniszterelnök apja és tulajdonostársai a 2023-as üzleti év után a május végén leadott alapítói határozat szerint 1,9 milliárd forint osztalékot hagytak jóvá. Az árbevétel a 2022-es 5,9 milliárd forintos rekordbevételtől 2023 végére 4,8 milliárdra apadt. Az adózott eredmény 2-ről 1,9 milliárd forintra csökkent.

A Gánt Kő Kft. a kitermeléshez kapcsolódóan végez feladatokat, és az árbevételét növelve 283 millió forintos forgalmat zárt tavaly, a 2022-es 18 millió forintos veszteséget is átfordította 9 milliós nyereségbe.

A Gánt Kő leánycégeként tavaly jött létre a Dolomit Inert Kft., saját tőkéje 2,4 millió forint volt 2023-ban. Tevékenységi körei között szerepel a nem veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése és ártalmatlanítása, ami lehetővé teszi, hogy 2024 és 2077 között évi 400 ezer tonna – körülbelül ennyi háztartási szemetet termel Budapest egy év alatt – hulladékkal töltse fel a gánti dolomitbánya gödrét.

A PSU Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. pedig ingatlanokkal foglalkozik, egyetlen telephelye a Pannonia Golf & Country Club, aminek üzemeltetését Mészáros Lőrinc viszi. A PSU egyetlen bevételi forrása vélhetően ebből származik, rendre 12,2 millió forintos bevételt hozott az elmúlt években. 2022-ben már 17,4 milliós bevétel szerepelt ezen a soron, azaz úgy tűnik, Orbán Győző elkezdett nagyobb bérleti díjat kérni Mészáros Lőrinctől. Az árbevétel 2023-ban is 17,4 millió forint lett az ingatlanfejlesztőben, ami épphogy nyereséges 4 millió forintos profittal.

Orbán Győző cégei a 2004 és 2013 közötti tíz évben összesen 856 millió forint osztalékot fizettek, az ezt követő évtizedben, 2014 és 2023 között azonban ennél közel 10 milliárd forinttal többet.

Tiborc

Az egyik zászlóshajó BDPST Zrt. profitja jelentősen beesett 2023-ra: tavaly 8,8 milliárd forint nyereséget termelt, egy évvel korábban ugyanez még 21,6 milliárd volt, és ez jelentősen elmarad a két évvel ezelőtti 12 milliárdos adózott eredménytől. Az árbevétel viszont jelentősen nőtt, 78,9 milliárdról 120,5 milliárdra. Osztalékot Tiborcz István nem vett ki innen.

Orbán veje a BDPST-n keresztül birtokolja szállodáit, így a Gellért Hotelt, a belvárosi Dorothea Hotelt vagy a D8 Hotelt. A nemrég létrehozott Botaniq Collection ernyőrmárka alatt működik a Botaniq Turai Kastély, az Andrássy Kúria & Spa, a Verno House és a Botaniq Budai Klub, az éttermek közül pedig például a Michelin Guide ajánlással bíró Flava, ami a Sho Beachet váltja a BudaParton.

A Gránit Bankba több mint két éve vásártolta be magát, ami 1200 milliárd forintos mérlegfőösszegével az ország nyolcadik legnagyobb kereskedelmi bankja volt 2023-ban (a tőzsdei bevezetés továbbra is lehetőség, de erről nincs fejlemény manapság). Januárban bejelentették, hogy megvásárolják a holland székhelyű De Lage Landen csoport két magyarországi leányvállalatát, ez idén megtörténhet, ha a jegybank is jóváhagyja. 2023-ban zárult az egyik legszorosabb üzlettárshoz, Jellinek Dánielhez tartozó volt Diófa, most Gránit Alapkezelő bekebelezése.

Az alapkezelő az elmúlt egy évben majdnem a kétszeresére növelte a profitját, 2,4-ról 4,3 milliárd forintra, ebből 4,1 milliárdot fizettek ki osztalékként az anyacég Tarragona Holdingnak, aminek többségi tulajdonosa a Gránit Bank.

A Gránit résztulajdonának számító Equilor Befektetési Zrt. A befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 5 milliárd forintról 5,6-ra növekedtek 2023-ra, a profit viszont nagyságrendileg 200 millió forinttal csökkent, 2,6 milliárdra. A cég a Budapest Airport megvásárlása körül is megjelent.

2024 első negyedévében közel 197 millió eurós árbevételt ért el a Waberer’s, hasonlóan magas negyedéves árbevételre eddig nem volt példa a cég történetében. A cégcsoport jelentése azt írja, a konszolidált árbevételt a tavalyi 711 millió euróhoz képest 800 millió euróra (jelenlegi árfolyamon számolva 314 milliárd forintra) lőtték be.

A Waberer’s Tiborcz egyetlen tőzsdei érdekeltsége, 2022 óta van benne részesedése: a BDPST-hez tartozó Geraldton Invest Zrt.-n és Merkport Zrt.-n, illetve a közvetve rá eső részvényeken keresztül jelenleg összesen 52,01 százalékot tulajdonol a cégből. A szövevényes cégbirodalom értékét nehéz lenne felbecsülni, a Forbes legutóbbi milliárdoslistáján Tiborcz becsült vagyona 75,3 milliárd forint volt, tehát minimum ennyit érhetnek a cégek és vagyonelemek, melyek bizonyíthatóan az ő nevén vannak.

