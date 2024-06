Anyaország :: 2024. június 9. 18:51 ::

Pofon verték a választási csalást gyanító szerencsi polgármestert

Választási csalást gyanított a szerencsi polgármester, ezért felesége és ő követni kezdtek egy fekete autót. Az autó egyszer megállt, az azt körülvevő emberek pedig látva, hogy videózzák őket először Nyiri Tibor polgármester feleségét kezdték fenyegetni, utána Nyirit vágták pofon. A polgármester az erőszak miatt feljelentést tett - írja a Telex.

Nyiri Tibor, Szerencs független, 2019-ben a Fidesz és az ellenzék jelöltjét is legyőző polgármestere (korábban egyébként fideszes színekben is a nyert - a szerk.) a Telexnek elmondta, hogy a településen szavazatvásárlás gyanúja merült fel. A polgármester arról beszélt, hogy az öt évvel ezelőtti választásból tanulva a szavazóhelyiség környékén saját maguk által szervezett megfigyelőszolgálatot állítottak fel. Így lettek figyelmesek egy fekete autóra, amit elkezdtek követni. „Az autó megállt az út közepén, a feleségem megállt mögötte, és szerette volna lefényképezni, mert itt tettenérés szükséges, ha bármi bizonyítékot szeretnénk" – mondta.

Felesége fotókat készített, erre az autót körülvevő három férfi fenyegetőleg odament a felesége autójához, elkezdték ütni a motorháztetőt, belerúgtak az oldalába. Nyiri egy másik autóból követte végig a történteket, úgy próbálta védeni a feleségét, hogy kikiabált a támadóknak: fejezzék be, amit csinálnak. Erre a férfiak átmentek a polgármester autójához, elmondta nekik, hogy olyan ügyben tartanak megfigyelést, ami választási csalás gyanúját veti fel. A férfiak kiabálni kezdtek Nyirivel, hogy töröljék a videót, adják oda a telefont. Nyiri szerint hármuk közül két férfi felismerte őt,

de a harmadik fogta magát, és felpofozta a polgármestert.

Nyiri ezután kiszállt, a férfiak magyarázkodtak, az autó pedig elhajtott a helyszínről. Nyiri Tibor felesége azonnal a rendőrségre ment, őt követte a polgármester is, erőszak miatt feljelentést tettek. Hozzátette: azért követték a fekete autót, mert öt éve láttak olyat, hogy autóból fizetnek embereknek, most is erre gyanakodtak. „Az kicsit túlzás, hogy a polgármestert, aki igyekszik meggyőződni valamiről felpofozzák” – mondta. Nyiri szerint a felfokozott helyzet és állapot miatt történt az egész. „Ez senkit nem jogosít fel arra, hogy tettlegességig fajuljon a dolog” – mondta.

