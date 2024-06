Anyaország :: 2024. június 9. 19:39 ::

Számok: így hallgatta el a Mi Hazánkat a média

1399 cikk Magyar Péterről, 60 a Mi Hazánkról – ilyen médiaviszonyok közt folyt a kampány, valamint a Facebook még durvább beavatkozásával: míg pártelnökünk nevét leírni sem lehet, addig Magyar Pétert csúcsra járatta az algoritmus. Nem is véletlenül, hiszen a Tisza párt első bejutó EP-képviselője a Meta jogtanácsosa, így nem is annyira hazánknak lesz általa képviselője, hanem a Facebook-birodalomnak egy n+1-edik. De Jakab Péter és Márki-Zay Péter után Magyar Péter tiszavirág életű lájkkirálysága is el fog tűnni a valóságban: a gyorsan jött szavazók gyorsan mennek is, ha majd rájönnek, hogy nem az általuk képzelt irányba tekereg a zavaros Tisza. A harmadik út egyenesebb, bár rögösebb is: növekedésünk biztos, de lassú. Türelem, kitartás, elhivatottság kell hozzá - írja közleményében Novák Előd. Alább a folytatás.



A választás tisztaságának megsértése volt az is, hogy a parlamenti pártok közül a legdurvább médiabeli kirekesztettséget a Mi Hazánk kell elszenvedje az NMHH legfrissebb kimutatása szerint is. Az egyébként elvileg törvénytelen elhallgatás persze nem újdonság, ezért korábban kifogást nyújtottunk be, de a csak fideszes tagokból álló Médiatanács elutasította. Míg a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése előtt minden parlamenti frakciónak lehetett helye a médiát ellenőrző legfontosabb testületben, az ORTT-ben, azóta érvényesül a Fidesz választási jelszava: „Csak a Fidesz!” Ez annyira abszurd, mintha nemcsak a média, hanem a választások felügyeletét ellenőrző legfontosabb testületekben, a szavazatszámláló bizottságokban is csak egy pártnak lenne helye.

Az elhallgatásokon túl pedig százmilliós lejárató kampányt is indított a Fidesz a Mi Hazánk ellen: szerte az országban terjesztették postaládákba a mozgalmat lejáratni szándékozó szórólapot, mely szerint pl. mi Gyurcsány pártja vagyunk.

A milliárdokból kampányoló dollárbaloldal és a még több pénzt összeharácsoló sékeljobboldal tehát durva versenyhátrányba szorította a Mi Hazánkat, mi mégis helytálltunk, ma megvetjük lábunkat számtalan önkormányzatban is, erősödve folytatjuk küzdelmünket a harmadik úton, hazánkat szolgálva rendületlenül.