Megtizedelődött Párbeszéd tagsága: Tordai Bence kilépett, a saját listájukra sem volt hajlandó szavazni

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője kilépett a Párbeszédből, munkáját ezután Buda zöld, "független ellenzéki" országgyűlési képviselőjeként és a Budai Zöld közösség tagjaként folytatja - közölte az ellenzéki politikus vasárnap este a Facebook-oldalán.

Azt írta: azután határozta el, hogy kilép a pártból, miután a Párbeszéd testületei arról döntöttek, hogy a 2024-es EP- és a 2026-os országgyűlési választáson is a DK listáján indulnak.



Tordai Bencének a fülébe jutott végre, hogy mi is volt az általa is társelnökölt pártnak az irányvonala az elmúlt években

Hozzátette: azért csak az urnazárást követően jelentette be lépését, mert nem akart ártani Karácsony Gergely és a többi ellenzéki önkormányzati jelölt kampányának.

Úgy fogalmazott: meggyőződése szerint a Párbeszéd DK-val és MSZP-vel kötött megegyezése nem összefogás, hanem önfeladás volt; feladása azoknak a céloknak, elveknek és értékeknek, amelyek mentén létrehozták tizenegy évvel ezelőtt a pártot.

Ezért a közös listát nemcsak a kampányban, de még a szavazatával sem tudta támogatni. Ha pedig az ember nem tud jó szívvel a saját pártjára szavazni, abból le kell vonnia a konzekvenciát - írta Tordai Bence.

Frissítés: Csak a fővárosban szavazott a saját listájukra

Tordai a Partizán élő választási közvetítésében elárulta, hogy az EP-listák közül a kétfarkúékat támogatta, csak a fővárosban szavazott a saját listájukra.

2. frissítés: Barabás megérti Tordai, de szerinte nincs igaza

Karácsony Gergely eredményváróján reagált Tordai Bence Párbeszédből való kilépésére Barabás Richárd, a párt társelnöke vasárnap este.

A Magyar Hang arról kérdezte Barabást, hogy van-e igazság Tordainak azon kritikájában, hogy a DK melletti elköteleződés a Párbeszéd részéről „végzetes stratégiai hiba volt, amely súlyosan roncsolja a párt önazonosságát és hitelességét”. – Magyarországon nagyon nehéz egy olyan rezsimmel szemben küzdeni, ami korlátlan erőforrásokkal mérgezi ennek az országnak a pszichéjét, háborús pszichózisba taszítja és otromba és sötét dolgokat állít az ellenfeléről. Egy ilyen rendszerrel küzdeni a NER 14. évében nagyon nehéz, és nem mindig látjuk pontosan ugyanúgy, hogy melyik taktikai vagy stratégiai döntés a legkívánatosabb. Megértem Bence érvelését és aggályait is, de szerintem ebben nincs igaza. Én önkormányzati politikusként azt látom, hogy az a jó és a választók is azt várják, hogy együttműködjünk – fejtette ki. Felvetésünkre, hogy ennyire szorosan, egy listán kell-e ezt megtenni pont a DK-val, azt mondta, hogy ő újbudai politikus is, ahol a vezetésben évek óta együtt dolgoznak a DK-s polgármesterrel, László Imrével. – Minden héten egyeztetek vele, és mikor az a kérdés, hogy mi a helyzet a zebrákkal vagy a járdafelújítással, akkor ott a pártbrandek háttérbe szorulnak. Nyilván a kommunikációs térben a pártbrandek szerepe nagyobb, ezért van stratégiai véleménykülönbség aközött, aki az önkormányzatban dolgozik és aközött, aki az országos politikában.

Elmondta, nagyon sajnálja, hogy Tordai Bence most így döntött, de azt is gondolja, hogy vele ugyanazért a célért nagyon hasonló elvek és értékek mentén küzdenek, úgyhogy biztos benne, hogy hamarosan leülnek és az eredmények ismeretében közösen fognak dolgozni azon, hogy hogyan lehet ezzel a rendszerrel szemben tovább küzdeni.

És hogy Barabás mit gondol arról, maradjon-e Tordai a Párbeszéd frakciójának vezetője? A politikus hangsúlyozta, erről a frakció tagjai dönthetnek, nem a pártelnökség. Hogy ő személyesen jó szívvel látná-e a frakció élén Tordait, úgy fogalmazott: „én mindenkivel kész vagyok az együttműködésre, aki ennek a rendszernek a mielőbbi végét szeretné látni, azzal még inkább, aki ennek a rendszernek az alternatívájaként szociális és zöld Magyarországot szeretne, Tordai Bence pedig ilyen”.

(Kuruc.info - MTI - Magyar Hang)