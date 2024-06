Anyaország :: 2024. június 13. 16:21 ::

Lapáttal verés helyett a főpolgármester-választás megismételtetésével próbálkozik Karácsony

Azért jöttünk, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. (…) Az elmúlt időszakban világossá vált, hogy a választópolgárok megtévesztésére alapozta a Fidesz a választási stratégiáját – közölte Karácsony Gergely csütörtök délután tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.



Fotó: Adrián Zoltán / 24

Karácsony ezt követően azt mondta: nemcsak politikai kérdés, hanem óriási kihívás is Szentkirályi Alexandra utolsó pillanatban történő visszalépése, és nyilván nehéz felkészíteni erre a választási szerveket. Ez nagyon sok bizalomvesztéssel jár, fogalmazott.

Gondolhatnánk, hogy az érvénytelen szavazatok újraszámolása visszaad valamit az elvesztett bizalomból, de ennek az ellenkezője történik – közölte. Karácsony szerint a bizonyítékok valójában a fideszes delegáltak nyilatkozatai. A választási bizottság nem a lezárt szavazóurnákat rendelte be, hanem arra szólította fel a helyi választási irodák vezetőit, hogy bontsák fel ezeket az urnákat, és az érvénytelen szavazatokat juttassák el ide. „Ez egy súlyos hiba, és nagyon nehéz nem politikai szándékot felfedezni ebben”, hangsúlyozta.

További probléma az, hogy a szavazatokat olyan kötegezéssel kell ellátni, hogy ha bárki hozzányúl ezekhez a szavazatokhoz, az világos és egyértelmű legyen, ám azt hallják a választási irodáktól, hogy ez a kötegezés nem valósult meg, a legtöbb helyen nem a törvényes rendnek megfelelően vették ki az érvénytelen szavazatokat.

"Nagyon könnyű az érvénytelen szavazatból csak egy tollvonással érvényes szavazatot csinálni." Karácsony azt gondolja, hogy erre a helyzetre egyetlen egy válasz van, egyetlen dolgot tehetnek: ez pedig az, hogy ha Budapest teljes területén megismétlik a főpolgármester-választást a lehető legrövidebb időn belül.

A főpolgármester ezt követően arról beszélt, hogy szerinte az egész újraszámlálási folyamatban nem valósult meg jogállamiságot biztosító garancia.

Ha bekövetkezik a választás megismétlése, akkor mindenki világos helyzettel szembesülhet, érvelt Karácsony. Szerinte viták árnyékolják be azt a bizalmat, ami nélkül nem lehet ezt a várost vezetni.

Karácsony elmondta: bármi is lesz az újraszámlálása eredménye, mindenképpen a választás egész Budapesten való megismétlését fogja kezdeményezni, akkor is, ha őt, akkor is ha Vitézy Dávidot hozza ki győztesként a szavazatok újraszámlálása.

Pontokba foglalta aggályait és észrevételeit Karácsony Gergely főpolgármester a Nemzeti Választási Bizottság az érvénytelen voksok újraszámlálását elrendelő döntésével és az újraszámlálási folyamattal kapcsolatosan. Az aggályok miatt a teljes főpolgármester-választás megismétlését kezdeményezheti Karácsony.

A Magyar Hang értesülését Karácsony környezetéből a 24.hu-nak is megerősítették. A főpolgármester délután négy órára rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett.

Miért tartunk itt? Azért, mert a „választók megtévesztését célozta és eredményezte az a stratégia, hogy az egyik főpolgármester-jelölt 48 órával a választás előtt visszalép, és támogatóit arra kéri, hogy az állítólag független jelöltre szavazzon. Mindezt nem én mondom, hanem a Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata (ENEMO), amelynek a június 9-ei választást megfigyelő missziója elítélte ezt a gyakorlatot. Azt viszont már én mondom, hogy ez volt az Orbán-Ungár paktum, amelynek kezdetektől célja a választók megtévesztése. A Szentkirályi- és Vitézy-kampányok együtt, és alighanem egyeztetve ezt a célt, a választók átverését szolgálták. Ez még a két kampány döbbenetes mértékű pénzköltésén is látszik – írta Karácsony.

A Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége tegnap statáriális döntést hozott az újraszámlálásról a főpolgármester szerint. A fideszes többség nem adott lehetőséget az ellenzéki tagoknak arra, hogy érdemben és egyenként vizsgálják meg Vitézyék állítólagos „bizonyítékait”. Egy óra alatt hívták össze az ülést, a tagok az ülés előtt percekkel kapták meg a dokumentumokat. Azokról pedig első ránézésre látszott, hogy a legtöbb esetben előre megírt nyomtatott papírokat töltöttek ki a zömmel a Fidesz által delegált szavazóköri bizottsági tagok. Ennyi idő alatt még azt sem lehetett ellenőrizni, hogy egyáltalán létező emberektől származnak-e ezek a „bizonyítékok”.

A Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége nem a lezárt urnákat kérte be az újraszámláláshoz, hanem arra utasította a helyi választási irodákat, hogy az urnákból vegyék ki az ott elvben kötegelve megtalálható érvénytelen szavazatokat. A Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége nem tette kötelezővé, hogy az urnákat csak ellenzéki választási bizottsági tagok jelenlétében bonthassák föl, erre csak lehetőséget adott. Tudunk olyan fideszes kerületről, ahol – hogy hogy nem – a jegyző nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, mire az ellenzéki delegált odaért, ő már felbontotta az urnát. Hogy közben történt-e valami, azt senki nem tudja már ellenőrizni – állítja Karácsony Gergely.

Az érvénytelen szavazólapokat úgy kell elvileg kötegelni a törvény szerint, hogy a köteg ne legyen észrevétlenül megbontható, vagyis ne lehessen kivenni vagy betenni szavazólapot, vagy akár újabb ikszet tenni a szavazólapra. Ha már nem a leplombált urnákat kérte be az NVI, az újraszámolás tisztasága csak akkor lenne biztosított, ha legalább a kötegek bontatlanul érkeznek be a Nemzeti Választási Irodába. Ezzel szemben tudunk olyan kerületről, ahol a Nemzeti Választási Iroda utasítására hivatkozva felbontották helyben a köteget, és csak a szavazólapokat küldték be egy borítékban az NVI-hez. Sem a kötegek felbontása során, sem a szállítás közben nem volt biztosított az, hogy ne lehessen belenyúlni a kötegbe, illetve a szavazólapokat ne lehessen manipulálni – fogalmazott a főpolgármester.

Az érvénytelennek minősített szavazólapokat péntek reggel kezdik el számolni.

Karácsony Facebook-bejegyzése után jelent meg a Magyar Hang cikke arról, hogy Karácsony valószínűleg kezdeményezni fogja teljes főpolgármester-választás megismétlését, az értesülést a 24.hu-nak is megerősítették a főpolgármester környezetéből.