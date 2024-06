Anyaország :: 2024. június 18. 09:25 ::

Korábban von der Leyen, most Mark Rutte - Orbánnak, aki tegnap ellenség volt, ma barát, és fordítva

Mark Rutte leköszönő holland kormányfő ígéretet tett arra, hogy ha a NATO főtitkárának választják, kihagyja Magyarországot az Ukrajnát támogató NATO-tevékenységekből – írja a Financial Times, amely szerint a politikus így próbálja megszerezni a magyar kormány támogatását. (Magyarul olyasmit kínál, ami fölösleges, hiszen enélkül sem lenne kötelező részt venni ebben, amint ezt maga Orbán is elismeri - a szerk.)



Korábban elzárkóztak a támogatásától, holnap megszavazzák, holnapután talán majd róla szól a következő plakátkampány - közpénzből, természetesen (fotó: Fb)

Korábban a törökök, a szlovákok és a románok is ellenezték Rutte kinevezését, ám sajtóhírek szerint mára a törökök lemondtak a tervükről, Románia pedig képtelen többséget szereznie Klaus Iohannis államfőnek, azaz Rutte szinte biztos befutó.

A holland politikus az Orbán Viktorral történt találkozón megerősítette a mostani főtitkár, Jens Stoltenberg ígéretét, miszerint mandátuma alatt Magyarországnak joga lesz kimaradni az Ukrajnát támogató NATO-akciókból, beleértve az ukrán csapatok kiképzését és Kijev hosszú távú finanszírozását – ezt írásban is megerősíti.

Rutte szóvivője a lapnak azt mondta, "jól elbeszélgettek" a magyar miniszterelnökkel, akivel abban állapodtak meg, hogy a jövőre koncentrálnak. Korábban Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában úgy fogalmazott, jogilag most is megvan a lehetősége az országnak arra, hogy kimaradjon a NATO-területen kívüli katonai akcióból, de erre politikai választ is vár, írja a lap.

Az MTI híradása szerint Mark Rutte holland ügyvivő kormányfő ma azt mondta, hogy Brüsszelben kétoldalú egyeztetést folytatott a magyar miniszterelnökkel. Hangsúlyozta, hogy jó hangulatú volt az egyeztetés, és hozzátette, hogy "óvatosan optimista" azzal kapcsolatban, hogy végül megkapja Magyarország támogatását a NATO-főtitkári tisztségre történő pályázatához.

Szijjártó idén áprilisban: