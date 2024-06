Anyaország, Koronavírus :: 2024. június 18. 10:48 ::

Vendégmunkások és büntetett előéletűek is lehetnek honvédek, de oltatlanok és önkormányzati képviselők nem

Miért lehet a jövőben nem magyar állampolgárságú és büntetett előéletű tagja a Honvédségnek? – ezzel a címmel nyújtott be írásbeli kérdést a honvédelmi miniszternek Novák Előd, a katonák jövőbeli kényszeroltásainak részleteit is tudakolva.



Fotó: Kovács Tamás / MTI

A március 15-én huszárruhába öltöztetett vietnámival való érzékenyítés után újabb lépést tenne a kormány a vendégmunkások Honvédségbe való felvételével, ami valódi nemzetbiztonsági kockázatot, beépülési lehetőséget is jelent, miközben kirekesztik a hazafiakat, az oltatlanokat és abszurd módon már az országgyűlési-önkormányzati képviselőket is, pedig a területvédelmi tartalékos rendszerbe ideálisak volnának a lokálpatrióta helyhatósági képviselők, akik másodállásuk mellett el tudnák látni a feladatot, illetve közszereplői mivoltukból fakadóan példamutatásuk toborzóhatása is számottevő lehetne, írja Instagram-bejegyzésében a mi hazánkos képviselő, alább folytatódik a bejegyzés.

A honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet tervezetét alaposabban megvizsgálva kiderül, hogy nem lenne követelmény többé a magyar állampolgárság (7. § (2) bekezdés), továbbá a legénységi állománykategóriába felszerelő honvéd lehetne ezentúl büntetett előéletű (7. § (4) és (5) bekezdés) békeidőszakban is, ami a honvéd hivatás, az egyenruhások megbecsülését is rontaná. Bizony, ezeket az elképesztő, nemzetbiztonsági kockázatokat is okozó változtatásokat is kiolvashatjuk a sorok között

Mivel a tervezett kormányrendelet szerint a honvédek védőoltás tűrésére lesznek kötelesek, az alábbi kérdésekre is választ várok:

1. A kormányrendelet értelmében minden oltáskárosodásért a honvédelmi miniszter lesz a felelős?

2. Parancsba adják-e a kötelező oltásokat, vállalva a felelősséget?

3. Kell-e mindezek mellett ezután is önkéntes jelentkezési papírt kitölteni a kötelező oltásokhoz?

4. Milyen büntetés vár azokra, akik nem hajlandók beoltatni magukat?

5. Kapnak-e a katonák ezzel kapcsolatban jogi tájékoztatót?

6. Milyen támogatásra számíthat a katona vagy a családja oltáskárosodás esetén?

7. Az oltást visszautasítók számára is leszerelési tilalom lesz veszélyhelyzet idején, magyarul illetmény nélküli szabadságra küldve őket haljanak éhen a családjukkal együtt?

A létszámhiánnyal küzdő Honvédségből inkább nem kellene kirekeszteni az oltatlanokat és a hazafiakat, utóbbira számos példát említettem már, azonban a honvédelmi miniszter és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője ígérete ellenére válaszra sem méltatott, pedig felajánlottam konkrét esetek részletes bemutatását, amikor pl. a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinet vagy a HVIM tagjait távolították el a tartalékos rendszerből, illetve pl. olyan személyt, akinek egyetlen bűne az LMBTQP-felvonulások elleni civil tiltakozás volt.

A honvédek megbecsüléséhez hozzátartozna az is, hogy jogállásukat legmagasabb, törvényi szinten rendezzék. Méltatlan az is, hogy a törvény helyébe lépő kormányrendelet alapján kiszámíthatatlanná válik a honvédek javadalmazása.