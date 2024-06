Anyaország, Videók :: 2024. június 18. 20:47 ::

Megtört a lendület: Magyar Péter hosszasan és kissé sértődötten magyarázkodott a csalódott híveinek, amiért mégis kell a húszezres kamuállás

Magyar Péter felveszi az európai parlamenti mandátumot – erősítette meg Brüsszelből bejelentkezve kedd este. Hosszas magyarázkodása során azt állította: ha az EP-munkája a pártépítés és a Tisza-közösség kárára megy, akkor lemond a mandátumáról, fél év múlva pedig újra megszavaztatja az embereket arról, hogy maradjon, vagy menjen.



Fotó: MP Fb-oldala

Magyar arról is beszélt, hogy hosszú napon vannak túl, nemrég ért véget a Néppárt ülése, ahol 97 százalékos támogatottságot kapott a Tisza. Magyar szerint ez "Magyarországon egy fontos nap".

Kiemelte, hogy bár korábban azt mondta, nem ül be az Európai Parlamentbe, most "változott a helyzet". Szerinte az elmúlt három hónapját arra tette fel, hogy "a saját hazánkat lépésről lépésre visszavegyük". Hangsúlyozta: reméli, senki nem vitatja el tőle, hogy ezen dolgozik tovább is – ezt mérlegelve döntött úgy, hogy felveszi a mandátumot. Hozzátette, hogy amikor arról beszélt, hogy nem fog beülni az EP-be, maga se gondolta, hogy ekkora sikere lesz a Tiszának. Szerinte viszont

nem hazugság, hogy végül felveszi a mandátumot, hanem a körülményekhez alkalmazkodás.

Magyar azonban azt is hozzátette, hogy ez a mandátum nem öt évre szól, látni akarja ő is, hogy mennyi kinti tartózkodással és mennyi munkával jár az EP. (Holott a volt felesége korábbi munkája miatt ezt nagyon jól tudja - a szerk.) A politikus most azt állítja,

ez hozzájárul majd ahhoz, hogy a következő országgyűlésen a Tisza Párt győzzön.

Magyar hétfőn megszavaztatta, hogy felvegye-e a mandátumát: erről most azt mondta, úgy tudja, hogy "a Fideszben ki volt adva, hogy szavazzanak nemmel" a kérdésre. (Pedig kb. ez lehetett a legnagyobb vágyuk jelen pillanatban, mert egyrészt ez az első törés a rajongók körében, ezt lehet látni a hozzászólásokból, Magyar sértődöttségéből és magyarázkodásából is, másrészt pedig minél többet ül a brüsszeli és strassburgi sóhivatalban, annál kevesebbet tud a pártja építésével foglalkozni itthon - a szerk.)

Magyar szerint ha ő nem venné fel a mandátumot, akkor is sokat kéne külföldre mennie, ezt viszont most megteheti az EP-n belül, ahol

természetesen senki nem háborúpárti.

Magyar hozzátette, hogy az EP-fizetésének a felét (4000 eurót, miközben havonta kb. 20 ezret keresnek a mindenféle juttatással együtt, ezt ő maga is leírta, amikor a világ legnagyobb kamuállásának nevezte az EP-képviselőséget - a szerk.) felajánlja jótékonysági célra majd. Elsősorban családokat terveznek vele támogatni, de júliusban szavazást fog kiírni arról, hogy első fizetése kinek menjen. A politikus felkérte a többi képviselőt – köztük Deutsch Tamást is – hogy legalább fizetésük felét ajánlják fel ők is.

Végül újra elmondta: megérti, hogy kritikusak az emberek, de meg fogja mutatni, hogy "lehet ezt jól csinálni". Pláne, tette hozzá, hogy ő nem "teniszezni meg klubokba fog járni", hanem "dolgozni fog".

"Senki nem gondolhatja azt, hogy a következő két évben nekem az Országgyűlés a feladatom" – mondta még el. Hozzátette, persze ezt is tervezi majd csinálni, hogy végül "ne Orbánra vagy Gyurcsányra, hanem valamire lehessen szavazni". De "most már vége van a one-man-shownak", csapatmunka jön, tette hozzá. Kérdésekre még azt elmondta, hogy nem fog kiköltözni Brüsszelbe, ingázni tervez, mert "látta a rossz példákat, és figyelembe vette azokat".

Alább a videó, amelyen már nem a körülrajongott kormánybuktató népmesei hős, hanem a csalódott híveinek magyarázkodó Magyar Péter látható - és ez még csak a kezdet:



(Kuruc.info - Telex nyomán)