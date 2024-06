Anyaország :: 2024. június 19. 13:43 ::

Balog Zoltán különös utazásai Novák Katalinnal

A Válaszonline elemzést tett közzé Balog Zoltán és Novák Katalin éveket átívelő közös időszakának hivatalos útjairól, hogy azokon keresztül mutassa be, mi vezethetett az elmúlt évek legnagyobb közéleti botrányához, a kegyelmi ügyhöz.



Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a 30. Telekom Vivicittá városvédő futás 10 kilométeres távjának rajtja előtt a Margitszigeten 2015. április 19-én (fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Mint írták, alighanem Hadházy Ákos figyelt fel először a nyilvánosságban arra, hogy Balog Zoltán püspök – akkor még a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke – az államfői küldöttség tagjaként kísérte el Novák Katalint egy 16 napos ausztráliai és pápuai útra, ahol egyebek mellett egy magyar misszionáriusnőre emlékeztek, illetve harangot avattak. Hadházy azzal a megjegyzéssel fokozta a hangulatot, hogy „az elnök asszony férjét nem látom a képeken, ő biztosan a gyerekekre vigyáz (…), Balog püspök amúgy nem először ugrik be a helyére”.

Mint írták, annyi biztos, hogy Novák Katalin államfő már 2022-ben is elvitte hivatalos útjaira a tanácsadójaként is funkcionáló református egyházi vezetőt – először négy napra Erdélybe, majd hat napra Kanadába.

A lap szerint ősbizalom kellett a két politikus között ahhoz, hogy Balog indítványára Novák pápalátogatás ürügyén kegyelmet adjon Kónya Endrének, a bicskei gyerekotthon egykori helyettes vezetőjének, aki a pedofil igazgató ellen tett vallomásuk visszavonására kényszerítette az intézmény lakóit. Kettejük viszonyának alakulásához ad plusz információkat az a korábbi időszakot felölelő adatsor, amelyet Mogyorósi András, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi dékánja kért az a kormánytól.

Az adatokból kiderült, hogy Balog Zoltán hatéves minisztersége idején 131 hivatalos külföldi úton vett részt, és összesen 410 napot, azaz egy esztendőnél hosszabb töltött távol hivatalától.

A 131 utazás közel 30 százalékánál (36 esetben) jelen volt Novák Katalin is.

Novák kabinetfőnökként, tehát 2012 és 2014 között 22 kiküldetésre ment el; ez azt jelenti, hogy Balog időarányosan 2,5-szer annyit utazott vele, mint a három év alatt 13-szor kiutazó következő kabinetfőnökével, Farkas Anikóval. A 2014 és 2018 között már államtitkárként működő Novák összesen 14-szer utazott Balog kíséretében – az Emmi összes többi államtitkára viszont hat év alatt 12-szer volt külföldön a miniszterrel.

Ha nincs ősbizalom Novák Katalin és Balog Zoltán között, illetve nem cselekszik irracionálisan mindkét fél a kegyelmi ügyben, akkor ma nem lenne sehol a Tisza Párt, a Fidesz pedig alighanem 50-60 százalék között diadalmaskodott volna az EP-választáson. Ez persze a politikai következmények világa. Egy református értelmiségi csapat – Mogyorósi András korábbi Károli-dékán vezetésével – viszont a gyökerek felől közelített: közérdekűadat-igénylések segítségével próbálta megragadni a volt államfő és a püspök kapcsolatának intenzitását, a K. Endre-történet alapvető okát. A Balog Zoltán miniszteri kiküldetéseiről szóló adatokat velük együtt elemeztük végig, és kiderült: a volt tárcavezető 2012 és 2014 között időarányosan 2,5-szer annyit utazott külföldre Novák Katalinnal – akár kettesben –, mint a következő kabinetfőnökével. 2014 és 2018 között a már államtitkár Novákkal pedig többször ruccant el, mint az összes többi Emmi-államtitkárral együttvéve a hatéves miniszteri időszakában. Eredményeinkhez Balog is hozzátette a maga szempontjait.



Novák Katalin köztársasági elnök, mellette Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Gyulafehérváron A Magyar Református Egység Napján, 2022. május 21-én (fotó: MTI/Bruzák Noémi)

„Mitől lesz valami médiaszenzáció? Van benne politikai botrány, szex, leváltott miniszter, abuzált gyerek, celebek válópere… mi kell még? Pletyka a püspök és a köztársasági elnök titkos viszonyáról? A színpadot nem Magyar Péter rendezte be, hanem a kegyelmi ügy, ő viszont kivételes éleslátással és bátorsággal ismerte fel az alkalmas pillanatot, amikor a Fideszből váratlanul kibeszélő miniszterférj odaállhat a mikrofonokkal körülvett, bevilágított porond közepére, hogy mindenki rá figyeljen” – mondta a Válasz Online-nak Lányi András író, filozófus, amikor arról kérdeztük, mi alapozta meg a Tisza Párt közel 30 százalékos európai parlamenti választási sikerét.

Hogy interjúalanyunk bátorkodott előhozakodni „a püspök és a köztársasági elnök” speciális kapcsolatával, alighanem Hadházy Ákosnak köszönhető. A független parlamenti képviselő csodálkozott rá tavaly ősszel, hogy Balog Zoltán püspök – akkor még a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke – az államfői küldöttség tagjaként kísérte el Novák Katalint egy 16 napos(!) ausztráliai és pápuai útra, ahol egyebek mellett egy magyar misszionáriusnőre emlékeztek, illetve harangot avattak. Hadházy azzal a megjegyzéssel fokozta a hangulatot, hogy „az elnök asszony férjét nem látom a képeken, ő biztosan a gyerekekre vigyáz (…), Balog püspök amúgy nem először ugrik be a helyére”. A tényeknél maradva: annyi biztos, hogy Novák Katalin államfő már 2022-ben is elvitte hivatalos útjaira a tanácsadójaként is funkcionáló református egyházi vezetőt – először négy napra Erdélybe, majd hat napra Kanadába.

Előre rögzítjük: a Válasz Online nem ítélőszék vagy bulvárhíradó, nem kívánjuk feltárni a Dunamelléki Református Egyházkerület jelenleg is regnáló püspöke és a korábbi köztársasági elnök viszonyának jellegét, lelki vagy más mélységeit.

Az viszont igenis feladatunk, hogy bemutassuk, mi vezethetett az elmúlt évek legnagyobb közéleti botrányához.

Vagyis azzal az emberi ésszel felfoghatatlan döntéshez, hogy Novák Katalin a tavalyi pápalátogatás ürügyén kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyerekotthon egykori helyettes vezetőjének, aki a pedofil igazgató ellen tett vallomásuk visszavonására kényszerítette az intézmény lakóit. Miután mindez kiderült, az államfő lemondott, sőt a kegyelmi döntést ellenjegyző Varga Judit is búcsút intett a politikának – az egykori igazságügyi miniszter exférje, Magyar Péter viszont közéleti karrierbe kezdett, és hetek alatt a legnagyobb ellenzéki erővé tette önmagát. Balog Zoltán közben a lelkészi elnöki posztot hátrahagyta, a püspökséghez viszont ragaszkodik, s csak a június 9-i önkormányzati és EP-választások után vallotta meg a 777 keresztény blognak: „nem túlzó azt állítani”, hogy ő járta ki a kegyelmet K. Endrének. (Az interjút készítő Martí Zoltán a közmédia online igazgatója, de ez senkit ne tévesszen meg: nem MTVA-féle alákérdezésről, hanem valódi szembesítésről van szó. Az újságíró szokatlan gondolatokat hozott a felszínre az alany legmélyéről; a püspök legfőbb üzenete lényegében annyi volt, hogy az a bűn, ami kiderül.)

Hogy hajszolhatta Balog Zoltán ennyire nonszensz döntésbe Novák Katalint? Miért nem tudott ellenállni sem az elnöki hivatal, sem az igazságügyi tárca apparátusa a „parancsnak”? Az ok: a két érintett közötti ősbizalmi, a hivatali racionalitást felülíró, a közszereplői bajtársiasságon messze túlmutató kapcsolat, amely 2012 óta számszerűsíthető formát is öltött. Miként lapunk észrevette, az Átlátszó közérdekűadat-igénylésekre szakosodott aloldalán több, frissen kikért dokumentum is elérhető Balog Zoltán emberierőforrás-miniszeri időszakának utazásairól, s különösen azokról a kiküldetésekről, amelyeket Novák Katalin kabinetfőnök (2012–2014), majd család- és ifjúságügyért felelős államtitkár társaságában (2014–2018) teljesített. Az információcsokor legmegdöbbentőbb része, hogy az adatközlő tárca, vagyis az Emmi-jogutód Kulturális és Innovációs Minisztérium kéretlenül is elárulta, hogy melyek voltak azok az utak, amelyeken Balog és Novák kettesben(!) vett részt. (E tények publikálásának idején még Csák János vezette KIM-et.)

Az adatok böngészésekor észleltük, hogy Mogyorósi András, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi dékánja „Milyen a jó református lelkész?” címmel írt cikket a Szemlélekre, melyben felvillantja, hogy az adófizetők mintegy 130, többnapos külföldi utazást finanszíroztak Balog Zoltán emberierőforrás-miniszternek 2012 és 2018 között. Némileg pikáns, hogy a szerző miniszteri főtanácsadó volt e periódus egy részében – igaz, két év után önként távozott –, nemrég pedig aláírta azt a Válasz Online-on közölt nyilatkozatot, amelyben református értelmiségiek követelik Balog püspöki lemondását. Kérdésünkre Mogyorósi megerősítette: az általa vezetett kisebb csapat is a közérdekűadat-igénylésekre adott KIM-válaszokból hámozta ki a „mintegy 130” kiküldetésre vonatkozó tényt. A volt dékán további elemző megállapításokat is megosztott lapunkkal, majd elkészítettük az alábbi összegzést:

1. Balog Zoltán hatéves minisztersége idején pontosan 131 hivatalos külföldi úton vett részt; ez mindösszesen 410 napnyi, egy esztendőnél is hosszabb távollétet, vagyis külügyminiszteri szintű „terhelést” jelentett.

2. A 131 utazás közel 30 százalékánál (36 esetben) jelen volt Novák Katalin is. Kabinetfőnökként, tehát 2012 és 2014 között Novák 22 kiküldetésre ment el; ez azt jelenti, hogy Balog időarányosan 2,5-szer annyit utazott vele, mint a három év alatt 13-szor kiutazó következő kabinetfőnökével, Farkas Anikóval. (Utóbbi nem más, mint Schanda Tamás, a Sándor-palota egykori hivatalvezetője és korábbi államtitkár felesége.) A 2014 és 2018 között már államtitkárként működő Novák összesen 14-szer utazott Balog kíséretében – az Emmi összes többi államtitkára viszont hat év alatt 12-szer volt külföldön a miniszterrel.

3. Ahogy már utaltunk rá, az adatközlő KIM majd’ két tucat olyan utazást jelölt meg, ahol Balog Zoltán kizárólag Novák Katalint vitte magával. Miként alább kiderül, ezt a nagyságrendet a püspök vitatja, ugyanakkor elismeri, hogy néhányszor valóban csak ketten utaztak a kabinetfőnökkel/államtitkárral.

4. Az Emmi a kimutatások szerint – 2012–2018-as árakon – körülbelül 35 millió forintot költött Balog Zoltánra és Novák Katalinra a közös utak alkalmával. Ez az adat azonban biztosan sántít, mert több esetben más kormányzati szerv kontójára utaztak a felek (például a miniszterelnöki utakon).

Mindezekről az összegző megállapításokról, illetve a nyers adatokról is megkérdeztük Novák Katalint és Balog Zoltánt. A volt köztársasági elnök titkárságának elérhetőségeit ugyan kiadta lapunknak a parlamenti sajtóiroda, de válasz nem érkezett a lemondott államfőtől. A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke ugyanakkor érdemben reagált levelünkre. Mint írja, a KIM-adatsorokban szereplő, párosnak feltüntetett utazások többségénél más Emmi-munkatársak, illetve további minisztériumok tisztviselői is jelen voltak. Ahogy az alábbi részletesebb kimutatásban szerepel, akadtak továbbá olyan kormányfői utak, ahol

a tárcától valóban csak ő és Novák Katalin volt jelen,

de ez nem jelenti azt, hogy más politikusok, üzletemberek ne lettek volna a delegációban. Hozzátette: „Novák Katalin kabinetfőnökként történő részvételét az utazásokon az indokolta, hogy a Külügyminisztériumból érkezett, három idegen nyelvet tolmácsszinten beszél, s a nemzetközi helyettes államtitkárságot csak 2014 őszén sikerült létrehozni a minisztériumban.”

A 2014 utáni időszakról Balog Zoltán azt állítja, hogy ekkorra az Emmi legfontosabb területe a Novák Katalin államtitkárhoz tartozó családügy lett; azért kellett annyit együtt utazniuk, „mert szükség volt a külföldi tapasztalatcserére és a népszerűsítésre”, innen nőtt ki például a BDF (Budapesti Demográfiai Fórum) is. Mindez persze „véleményes” közlés Balog részéről, hiszen a tárcához olyan „csekély súlyú” területek tartoztak még akkoriban, mint az egészségügy, a szociális szféra, az oktatás – beleértve a közoktatást, a felsőoktatást és a pedagógusképzést –, valamint a kultúra.

A püspök a levele végén ugyanakkor elismeri, hogy öt olyan utazást maga is be tudott azonosítani, ahol „2014 nyaráig valószínűleg egyedül az akkori kabinetfőnök kísért (Ciprus, Norvégia, Svájc, Csehország, Kanada)”. Bár a mostani hivatalos kormányzati adatközlésben lehetnek hibák, épp ez a Balog-mondat igazolja, hogy ő maga sem tévedhetetlen. Az alábbi tételes adatsor szerint ugyanis Svájcban például nem ketten voltak, ahogy az exminiszter emlékszik – Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárnak is ott kellett lennie velük. Kanadába pedig nem 2014-ben, hanem 2017-ben utazott Balog Zoltán; ekkor Novák Katalin már bőven államtitkár volt.

Summa summarum: az a cikkünk elején említett érdekesség, hogy

Novák Katalin államfőként rendre a kíséretébe szólította Balog püspököt, nem új fejlemény, hanem egy 2012-től élő hagyomány szerves folytatása.

A kegyelmi ügybe torkolló, minden észszerűséget felülíró, kontroll nélküli bizalom megnyilvánulása. Ez a vak kötődés magánembereknél akár üdvös is lehet, itt ugyanakkor közszolgákról, két lábon járó „intézményekről” volt szó – meg egy ország és egy történelmi egyház becsületéről.

Meg persze egy emberéről, aki csupán most, négy hónappal a botrány kirobbanása után, a fent említett 777-interjúban ismerte el, hogy ő járta ki a kegyelmet K. Endrének. Ennek ellenére nem vállalta magára a felelősséget, amikor kedvenc bizalmasa talpa alatt már égett a talaj. Elmondása szerint felajánlotta Novák Katalinnak, hogy kiáll mellette, ám mivel erre utóbbi állítólag nem tartott igényt – hát inkább mégsem állt ki mellette.

Pedig micsoda útjaik voltak nekik!

Mutatjuk is.

Balog Zoltán miniszteri útjai (2012 májusától 2018 májusáig)

Közép- és Kelet-Európa, illetve a kaukázusi térség (24 út, 67 nap)

Románia (pontosabban Erdély - a szerk.) – 12 út, 33 nap (egyszer Schanda Tamás, Hoppál Péter és Novák Katalin államtitkárokkal, kétszer Soltész Miklós államtitkárral, háromszor Farkas Anikó kabinetfőnökkel; Novákra és Balogra a 2017-es közös úton 423.677 forintot költött a tárca)

Románia, Ukrajna – 1 út, 3 nap

Oroszország – 3 út, 9 nap (2013-ban egyszer Novák Katalin kabinetfőnökkel – 604.159 forint költséggel – és még egy személlyel)

Törökország – 3 út, 7 nap (egyszer Czunyiné Bertalan Judit államtitkárral)

Ukrajna – 3 út, 6 nap (egyszer Novák Katalin államtitkárral és szakmai kísérettel; itt Nováknál és Balognál 28.006 forint költséget jelölt meg a tárca)

Azerbajdzsán – 1 út, 7 nap

Grúzia – 1 út, 2 nap

Más európai országok (85 út, 234 nap)

Németország – 29 út, 70 nap (kétszer Novák Katalin kabinetfőnökkel és 521.299 forint költséggel, majd négyszer Novák Katalin államtitkárral – ezeknél 1.909.077 forint összköltséggel – és szakmai kísérettel, egyszer Kovács Zoltán államtitkárral)

Németország, Finnország – 1 út, 4 nap (2012-ben Novák Katalin kabinetfőnök társaságában – és 693.880 forint költséggel –; Balog Zoltán állítása szerint a finnországi nemzetközi könyvvásáron a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselői is tagjai voltak a magyar delegációnak)

Németország, Franciaország – 1 út, 4 nap (2013-ban Novák Katalin kabinetfőnök társaságában – és 934.736 forint költséggel –, de Balog Zoltán itt nem erősítette meg, hogy csak ketten voltak)

Németország, Románia – 1 út, 4 nap

Németország, Egyesült Királyság – 1 út, 4 nap (a kíséretnek Farkas Anikó kabinetfőnök is tagja volt)

Németország, Belgium – 1 út, 3 nap

Németország, Ausztria – 1 út, 2 nap

Olaszország – 11 út, 36 nap (2013-ban egyszer Novák Katalin kabinetfőnökkel és 468.341 forintos költséggel, később egyszer Novák Katalin államtitkárral – ezeknél Balog Zoltán nem erősítette meg, hogy csak ketten voltak –, kétszer Rétvári Bence államtitkárral és egyszer Farkas Anikó kabinetfőnökkel)

Franciaország – 7 út, 22 nap (2012 és 2014 között háromszor Novák Katalin kabinetfőnök társaságában és 3.001.893 forint összköltséggel – de Balog Zoltán itt nem erősítette meg, hogy ezeken az utakon csak ketten voltak –, később kétszer Farkas Anikó kabinetfőnök és mások társaságában)

Belgium – 7 út, 17 nap (2012 és 2014 között négyszer Novák Katalin kabinetfőnök társaságában – és 2.986.822 forint összköltséggel –, de Balog Zoltán itt nem erősítette meg, hogy ezeken az utakon csak ketten voltak, majd egyszer Novák Katalin államtitkárral – 1.435.766 forintos költségen –, illetve egyszer Kovács Zoltán államtitkárral)

Svájc – 5 út, 17 nap (az egyik, 2013-as úton Hoffmann Rózsa államtitkárral és Novák Katalin kabinetfőnökkel, bár Balog Zoltán most azt írta, ezen az úton csak ő és Novák volt jelen; a tárcának ez 960.546 forintjába került)

Lengyelország – 5 út, 14 nap (kétszer Novák Katalin államtitkárral – 1.772.547 forint összköltségen – és szakmai kísérettel, egyszer Soltész Miklós államtitkárral és egyszer Farkas Anikó kabinetfőnökkel)

Ausztria – 3 út, 6 nap

Görögország – 2 út, 7 nap (2014-ben Novák Katalin kabinetfőnök társaságában – és 519.299 forint költséggel –, de Balog Zoltán itt nem erősítette meg, hogy csak ketten voltak, majd egyszer Szócska Miklós államtitkárral)

Csehország – 2 út, 4 nap (Balog Zoltán elismerte, hogy az egyik 2014-es útra csak Novák Katalin kabinetfőnök kísérte el, és ez a tárcának 547.937 forintba került)

Egyesült Királyság – 1 út, 3 nap

Ciprus – 1 út, 3 nap (Balog Zoltán elismerte, hogy erre az útra csak Novák Katalin kabinetfőnök kísérte el 2012-ben; a tárca erre az útra 438.461 forintot költött)

Spanyolország – 1 út, 3 nap

Lettország – 1 út, 3 nap

Luxemburg – 1 út, 2 nap (2012-ben Novák Katalin kabinetfőnök társaságában – és 911.320 forint költséggel –, de Balog Zoltán itt nem erősítette meg, hogy csak ketten voltak)

Norvégia – 1 út, 2 nap (Balog Zoltán elismerte, hogy erre az útra csak Novák Katalin kabinetfőnök kísérte el 2012-ben; a minisztérium erre az útra 937.126 forintot költött)

Szerbia – 1 út, 2 nap (a szakmai kíséretnek Farkas Anikó kabinetfőnök is tagja volt)

Horvátország – 1 út, 2 nap

Ázsia és Közel-Kelet (14 út, 63 nap)

Kína – 3 út, 13 nap (egyszer Novák Katalin államtitkárral és Farkas Anikó kabinetfőnökkel; itt Nováknál és Balognál 3.086.469 forint költséget jelölt meg a tárca)

Kína, Malajzia – 1 út, 7 nap (2013-ban Novák Katalin kabinetfőnök társaságában – és 1.473.997 forint költséggel –; Balog Zoltán állítása szerint az ASEAN–EU oktatási miniszteri találkozón Novák mellett a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár is jelen volt)

Izrael – 2 út, 7 nap (az egyik szakmai kíséretnek Farkas Anikó kabinetfőnök is tagja volt)

Irán – 2 út, 5 nap

Vietnám, Kambodzsa, Szingapúr – 1 út, 10 nap (2013-ban Novák Katalin kabinetfőnök társaságában – és 2.216.510 forint költséggel –, de Balog Zoltán itt nem erősítette meg, hogy csak ketten voltak)

Irak – 1 út, 6 nap

Japán – 1 út, 5 nap

Dél-Korea – 1 út, 4 nap (a 2014 végi miniszterelnöki látogatáson Balog Zoltán mellett Farkas Anikó kabinetfőnök is jelen volt)

India – 1 út, 4 nap (2013-ban Novák Katalin kabinetfőnök társaságában; mivel itt a kormányfőt kísérték, a tárca önmaga csak 73.214 forintot költött az útjukra)

Szaúd-Arábia – 1 út, 2 nap

Amerika (7 út, 39 nap)

Amerikai Egyesült Államok – 5 út, 26 nap (egyszer Novák Katalin államtitkárral, illetve az egyik adatközlés szerint további szakmai kísérettel – itt Nováknál és Balognál 2.442.690 forint költséget jelölt meg a tárca –, majd egyszer Farkas Anikó kabinetfőnökkel)

Brazília – 1 út, 7 nap

Kanada – 1 út, 6 nap (Balog Zoltán elismerte, hogy erre az útra az állam részéről csak Novák Katalin államtitkár kísérte el 2017-ben, és a tárca ezért 3.016.816 forintot fizetett; hangsúlyozta ugyanakkor a Reformáció 500-megemlékezésen egyházi delegáltak is voltak)

Afrika (1 út, 7 nap)

Ghána – 1 út, 7 nap (Novák Katalin államtitkárral – 3.469.185 forint költséggel – és szakmai kísérettel)