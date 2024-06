Anyaország, Cigánybűnözés :: 2024. június 20. 09:59 ::

39 informatikai eszközt lopott el egy kormányerőforrás a tiszabői iskolából

2024. június 17-én érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy a hétvégén a tiszabői iskolából több mint 8 millió forint értékben tulajdonítottak el laptopokat.

A rendőrök adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételeket elemeztek, és rövid időn belül azonosították a "feltételezett" elkövetőt, akit június 18-án előállítottak a Karcagi Rendőrkapitányságra.

A 27 éves tiszabői férfi kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Elmondta, hogy az eszközök egy részét eladta, egy részét pedig elrejtette egy közeli búzamezőben.

Az is kiderült, hogy az elmúlt időszakban – június 7. és június 17. között – háromszor lopott az intézményből, ahonnan 39 informatikai eszközt vitt el. Ezek nagy részét – 23 laptopot és 2 táblagépet – a nyomozók megtalálták és visszaadták az iskola igazgatójának.

A férfi ellen ezek mellett több vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt van folyamatban büntetőeljárás. Az ügyeket egyesítették, a gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A fővárosban kamaszokból álló banda tört be büfékbe, trafikokba, éttermekbe



Tavaly nyártól több budapesti vendéglátóipari egységbe törtek be, és pénzt, elektronikai eszközöket, néhol élelmiszert és innivalót vittek el. A bűncselekményekkel okozott kár az esetenként néhány ezertől a több százezer forintig terjedt. Az is előfordult, hogy az elkövetők üres kézzel távoztak, mert megzavarták őket – például abban a belvárosi kávézóban, ahova a postaládában hagyott kulccsal jutottak be. A főváros tizenkét kerületét érintő bűncselekmény-sorozat nyomozására a II. Kerületi Rendőrkapitányságot jelölték ki. Az eljárás során beszerzett adatok arra utaltak, hogy az elkövetők egy kamaszokból álló banda tagjai közül kerültek ki, egy-egy betörésben pedig általában 2-4 fő vett részt.

Az elkövetői kört 2024 januárjára térképezték fel a II. kerületi nyomozók. Tizenöt kamasz, köztük öt lány került a rendőrök látókörébe. A fiatalok valamennyien 18 év alattiak voltak, néhányuk idén töltötte be 14. életévét. A nyomozás arra is fényt derített, hogy a 44 betörésen túl a banda tagjai tucatnyi bolti lopást is elkövettek: édességeket, italokat, parfümöket tulajdonítottak el ruhájukba rejtve, de volt, hogy autót törtek fel, az utcán kapták ki egy járókelő kezéből a telefonját, vagy egy szék támlájára letett táskával próbáltak elfutni. Az egyik ilyen lopás rablássá fajult, amikor a sértett a telefonja után futott, mire az egyik elkövető elgáncsolta, a férfi pedig elesve súlyosan megsérült. A rendőrök a banda tagjai közül a bűnismétlés veszélyére tekintettel hetet őrizetbe vettek, őket a bíróság letartóztatta, illetve bűnügyi felügyeletüket rendelte el. Az egyik épp csak 14 éves fiú a bűnügyi felügyeletből is megszökött, őt a Miskolcra tartó vonaton fogták el, emiatt fogolyszökés miatt is eljárás indult ellene.

A bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozásban a II. kerületi rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték. Az összesen 70 bűncselekmény miatt indult eljárások közül 13 esetben megszüntető határozatot kellett hozni, mert az elkövetők akkor még nem töltötték be 14. életévüket. A többi ügy iratait vádemelési javaslattal most küldték meg az ügyészségre - közölték a Police.hu-n.