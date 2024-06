Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. június 22. 21:16 ::

Metélt- és kétfarkúak is jól érezték magukat Buzipesten

Szombaton tartották meg az ún. LMBTQ-közösség és támogatóik felvonulását a Budapest Pride rendezvénysorozat keretében a fővárosban.



A szivárványos zászlókat lobogtató aberráltak menete a Podmaniczky utcából indult a Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út, Hősök tere útvonalon a Városligetbe, a Vajdahunyad vára előtti zöld területen felállított színpadhoz, ahol Karafiáth Orsolya költő, műfordító unalmasnak nevezte azt, hogy mindig küzdelemről, bántásról és kirekesztésről kell beszélni. Bírálta a kormányt (azt a kormányt, amely évről évre lehetővé teszi a buzeránsoknak ezt a magamutogatást - a szerk.), amely mindent megtesz azért, hogy a homofób hangok hallhatóak legyenek.

A "Vedd vissza a jövőd" mottóval útjára indult menetben öt teherautóról szólt a zene, a részvevők pedig a teherautók platóján és a tömegben táncoltak. A demonstráción a Magyar Kétfarkú Kutya Párt külön járművel vett részt. A menetben feltűnt a Demokratikus Koalíció szivárvány színű molinója is.

A demonstrációt támogató országok magyarországi külképviseleteinek munkatársai egy "Diplomats for pride" feliratú molinó mögött meneteltek. A demonstrálókkal tartott David Pressmann budapesti amerikai nagykövet és Karácsony Gergely főpolgármester is.

A rendfenntartók ezúttal sem kordonozták le a menet útvonalát. Néhány ellentüntető a Dózsa György útnál tűnt fel, "Bűn nem lehet büszkeség tárgya", "Stop LMBTQ pedofília" és "A házasság Magyarországon 1 férfi és 1 nő szövetsége, nyugodjatok bele" feliratú transzparenseket tartva a magasba.

A felvonulóktól, akik az Andrássy út felől érkeztek a Hősök terére és tartották magasba a molinókra írt üzeneteit a bejelentett ellendemonstrációt tartó CitzenGO. A madridi alapítású nemzetközi konzervatív lobbiszervezet egyik üzenete az volt, hogy "A csendes többség a hazájára büszke". A nagyobbik molinón pedig ez állt: "Megvédjük gyermekeinket az LMBTQ-érzékenyítéstől, agymosástól".

Teleki Béla, a CitizenGo programfelelőse az MTI-nek elmondta, azért jöttek, hogy kifejezzék, Magyarországon a csendes többség a hazájára és a családjára büszke. Mint fogalmazott, meg kívánják akadályozni, hogy az LMBTQ-ideológia beférkőzzön a családokba, megmételyezze a társadalmat.

Kifejtette: remélik, hogy jelenlétük és üzeneteik hatással lesznek a menetelőkre, továbbá azt is, hogy a külvilág felé nemcsak szervezetüket, hanem a magyar társadalmat is képviselik. Külön kitért arra, hogy transzparenseikkel kifejezetten a gyermekvédelemre hívják fel a figyelmet a Pride radikális követelései ellen, mely szerint a gyermekvédelmi törvényt meg kell szüntetni és átírni az alaptörvény idevágó részét. A CitizenGo aktivistája nyomatékosította, hogy a "gyermekeket meg kell védeni az LMBTQ-ideológiától".

A buzivonaglás résztvevői a Vajdahunyad váránál felállított színpadon zenészek produkcióit, illetve felforgatók beszédeit hallgathatták meg.

Az MTI által elegánsan elhallgatott "néhány ellentüntető a Dózsa György útnál" a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom volt, az ő beszámolójuk alább olvasható.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai idén is részt vettek a Budapest Pride elleni kiálláson.



Az idei évben bebizonyítottuk, hogy van értelme az utcai jelenlétnek is. A HVIM ellendemonstrációján több normalitást képviselő bajtársi szervezet is részt vett, kint volt az utcán a Magyar Önvédelmi Mozgalom, a Magyar Életvédők és civil aktivisták is (például Budaházy György és Edda).

A genderideológia korunk egyik legnagyobb kihívását jelenti, az emberiségre – egyfajta antropológiai forradalom képében – leselkedő egyik legnagyobb veszélyt rejti, és a világunk, illetve az ember totális megváltoztatására, fel- és kiforgatására tör. A tiltakozásunk szimbolikus, és/de rendkívül fontos! Már csak azért is, mert úgy tűnik, lényegében magunkra maradtunk.

Ha mi nem megyünk ki, nem jelenünk meg értékelhető számban, akkor az ellenállás utolsó bástyája is ledől. Ha mi nem megyünk ki tiltakozni, akkor a világ szemében az abnormalitás normalitássá válik. Ha senki sem tiltakozik, akkor nyilván minden rendben van. Az utolsó tiltakozók eltűnése után a Sátán ezen machinációit siker fogja koronázni.

Sajnos a normalitást képviselők körében az a nézet alakult ki, hogy felesleges kimenni az utcára, mert a rendőrség hatalmas erőkkel védi a deviánsokat, a gyülekezési törvény pedig mindenféle „bevállalósabb” akciót komolyabban rendel szankcionálni. Első rátekintésre mondhatnánk tehát, hogy semmiféle eredményt nem értünk el. De ez nem így van!

Legnagyobb eredményünk, hogy a budapesti vonaglás – a nyugati Pride-okhoz képest – egyelőre konszolidáltabb: vallásgyalázó, keresztényellenes jelképek és üzenetek nem jelennek meg, ahogy tartózkodnak a nyilvános testi fajtalankodásoktól is. Ez annak köszönhető, hogy a korábbi években ezeket csírájában fojtották el a hatóságok a bejelentéseink, feljelentéseink nyomán, és volt olyan papnak öltözött, Budapesten élő külföldi buzeráns, akit sikerült visszakergetni hazájába…