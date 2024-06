Anyaország, Háború :: 2024. június 25. 10:43 ::

Könyvajánló: Hunyadisták - a szerzővel beszélgettünk

Retkes Tamás írói munkásságával már korábban is foglalkoztunk portálunkon, két trilógia szerzője is (Budapest hősei, Dupla baka, A felemelt zászló, illetve a Magyar Próféta, Szálasi Ferenc életét regényes formában felölelő sorozat). Most újabb könyvvel jelentkezett, erről kérdeztük, mely a Hunyadisták címre hallgat.

- Számomra is meglepő volt, hogy magát az alapötletet első körben a kiadó vezetője dobta fel egy magánbeszélgetésben. Különösebben nagy rábeszélés persze nem kellett. Azt hiszem, már bő tíz év publikálás után kijelenthetem, hogy aki közelebbről ismeri az eddigi munkásságomat, illetve a felfogásomat, az nagyjából ezt várja tőlem. Senki előtt sem titok, hogy milyen alapvetéseim vannak az írói munkában: az agyonhallgatott vagy rosszul megvilágított témák adják az én küldetésem - válaszolta kérdésünkre, honnan jött a téma. Retkes Tamás ott volt a budapesti könyvhéten is, ahol vegyesnek nevezte a visszajelzéseket.

- Eleve tűnek éreztem magam a szénakazalban, amint a számos sátor egyikénél helyet foglalhattam - összesen egy órányi időtartamra. Hétköznap kora délután volt, logikusan arra gondoltam, hogy alig lesz érdeklődő, de hála Istennek az egész környéken komoly tömeg hömpölygött. Ez erősített meg abban a reményemben, hogy még van igény az írott szóra, és a digitális világ nem emésztett fel mindent. A legjobban persze az esett, amint néhány lelkes olvasóm - az új kötettel a kezükben - már várt rám. A dedikálás mellett ilyenkor pár barátságos szót is váltunk egymással, és ez így van jól - mondta. Azt is elárulta, hogy szakít az eddigi hagyománnyal, és ez a mostani regény nem lesz sorozat.

- Mint azt maga a cím és a borító is jól jelzi, a Hunyadi páncélgránátos hadosztálynak igyekszem emléket állítani. Ennek kapcsán szakirodalmi alapokon állva, valós és fiktív szereplők felhasználásával dolgozom fel az első magyar ajkú legénységből toborzott Waffen-SS hadosztály történetét. Végigkísérem őket 1944 vészterhes őszétől 1945 tavaszáig, vagyis az összeomlásig. Röviden mondva a megalakulástól a viszontagságos kiképzés, a szovjetekkel szembeni utóvédharcok, majd az amerikai fogságba esésig tart a történet fő cselekménye, persze némi jól illeszkedő mellékszállal. Úgy gondolom, hogy ezekkel lesz igazán hiteles a történet. Mindezek során most is felvonultatom az árulás és a bajtársiasság, valamint a lovagiasság és a szadizmus ellentétpárjait, amik sokszor akár csak egyénfüggőek - engedett némi betekintést a tartalomba.

- Jelenleg utógondozásra és megjelentetésre vár A felemelt zászló c. regényem második része. Bízom benne, hogy az idén ez is napvilágot fog látni. Dolgozom továbbá egy nagyobb ívű sorozaton is, de erről egyelőre nem szeretnék többet elárulni - összegezte gondolatait immár a jövőbe tekintve.

