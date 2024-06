Anyaország :: 2024. június 27. 07:54 ::

Az egekig magasztalt digitális fizetés veszélyei: az Apple Pay rengeteg magyar felhasználótól vont le pénzt vásárlás nélkül

Június 26-án délután óta rengeteg olyan magyartól vontak le bármi féle vásárlás nélkül eltérő összegeket, akik beregisztrálták valamilyen bankkártyájukat az Apple Pay szolgáltatásba – írja egymástól függetlenül a Telex és az Index. Volt, akinél mindössze 899 forintról van szó, de akad olyan érintett is, akinél rövid idő alatt félmillió forint jött össze különböző levonásokból.

A jelenlegi információk szerint a probléma csak magyar felhasználókat érint, és az Apple Pay olyan kártyákat terhel levonásokkal, amiket a felhasználók valamilyen szolgáltatás még élő vagy korábban lemondott előfizetéséhez használtak. Aggasztó ugyanakkor, hogy egy Telexhez érkezett levél szerint a szolgáltatás egy olyan kártyán keresztül is vont le pénzt, amit bő fél éve már töröltek az Apple Pay-ből.

Az Index megkeresésére az OTP úgy nyilatkozott, hogy

információink szerint több bankkártya kibocsátó kártyáival több banknál tömeges, indokolatlan terhelések történtek. Szakembereink a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtették.

A pénzintézet az Apple-lel is felvette a kapcsolatot, és a lapnak küldött válaszukban kiemelték, hogy folyik a helyzet monitorozása, elemzése, viszont „egyelőre bővebb információt nem szeretnénk adni”. A probléma ugyanakkor nemcsak az Apple Pay-be beregisztrált OTP-s kártyákat érinti, a levelek alapján nincs olyan hazai bank, ahol ne történtek volna vásárlás nélküli levonások, de érintettek az olyan szolgáltatások is, mint például a Revolut vagy a Wise.

Olvasói visszajelzések alapján vontak le pénzt unicredites, erstés és MBH-s kártyán keresztül is, a Raiffeisen Bank oldalán pedig mostanra az alábbi közlemény olvasható:

Értesítjük Ügyfeleinket, hogy a külső partnernél bekövetkezett technikai probléma miatt egyes Ügyfeleink bankkártyáit az Apple alkalmazásboltja tévesen megterhelhette. Kollégáink felvették a kapcsolatot az Apple illetékeseivel, a probléma megoldása folyamatban van.

A Telex megkeresésére az MBH Bank az alábbi választ küldte:

Külső technikai hiba miatt az Apple alkalmazásboltja június 26-án délután egyes felhasználók bankkártyáit tévesen megterhelte, ez érintette az MBH Bank egyes ügyfeleit is. Kollégáink azonnal jelezték a problémát az Apple felé és megtették a szükséges lépéseket. A téves tranzakciók jóváírásáról később tájékoztatjuk ügyfeleinket. Ezúton is köszönjük ügyfeleink türelmét.

De mi ez az Apple Pay?

Az Apple Pay az almás vállalat mobilfizetéses és mobiltárca-szolgáltatása, ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyesen, az iOS-alkalmazásokban és az interneten fizessenek. Konkrétan arról van szó, hogy a felhasználó úgy fizethet a boltokban, hogy a terminálhoz a (szolgáltatásba beregisztrált) bankkártyája helyett a kütyüjét érinti oda (ez lehet iPhone, Apple Watch, de akár iPad is). A hagyományostól eltérően viszont nem PIN-kódot kell beütni, hanem előbb az eszközt kell feloldani a készüléken elérhető valamelyik azonosítási megoldással.

Apple Pay-jel bárhol lehet fizetni, ahol elérhető az érintéses fizetési szolgáltatás, vagy fel van tüntetve az Apple Pay logó, így különféle üzletekben, éttermekben, taxikban, vagy bármely érintéses fizetésre alkalmas POS terminálnál alkalmazható.

De akár online is: az Apple Pay-t elfogadó alkalmazások, vagy a Safari böngészőben megnyitott webshopok felületén is fizethetünk vele. A szolgáltatás leegyszerűsíti az online vásárlást, nincs szükség a kártyaadatok manuális kitöltésére, és lehetőséget ad a szállítási és számlázási információk egyszerűbb megadására is. Minden tranzakció egyszerűen, a Touch ID, a Face ID, vagy jelkód segítségével elvégezhető.

(24)