Orbán Balázs: új pártcsalád létrehozásán dolgozunk

Egy új, közép-kelet-európai patrióta pártcsalád létrehozásán dolgozik a Fidesz, erősítette meg Orbán Balázs a 444-nek Brüsszelben.

A miniszterelnök politikai igazgatója elmondta, hogy a magyar álláspont az EP-választás óta az volt, hogy a szuverenista, patrióta erőknek együtt kell dolgozniuk, de egy nagy pártcsalád létrehozása – melyben a tervek szerint a francia Marine Le Pen és az olasz Giorgia Meloni pártja lett volna a vezető erő – nem fog összejönni.

A magyar cél viszont továbbra is az, hogy a jobboldali erők a lehető legegységesebbek legyenek a parlamentben – mondta Orbán, hozzátéve, hogy hamarosan lesz a témával kapcsolatban hivatalos bejelentés is. Megjegyezte azt is, hogy még van idő a tárgyalásra, hiszen a végleges formációkat július 4-ig kell bejelenteni az EP-nek.

