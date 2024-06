Anyaország :: 2024. június 29. 20:45 ::

Schadlék Varga Judit álunokhúgából is sikeres végrehajtót csináltak

Varga Judit „unokahúgaként” protezsált egy jelöltet a végrehajtói kar egyik vezetője a Schadl-ügyben érintett egyik pályázati ütemben, állítja a Szabad Európa szombaton megjelent cikke, amelyben nyomozati iratokra és az Igazságügyi Minisztérium (IM) működésére rálátással bíró forrásokra hivatkoznak.

A lap azt írja, hogy egy, a végrehajtói pályázatok pontozásánál jelen lévő minisztériumi dolgozó az ügyészségen tett későbbi tanúvallomásában arról beszélt, hogy a 2019-ben a hajdúszoboszlói végrehajtói helyre pályázó K. Eszterről azt mondták neki, hogy az akkori igazságügyminiszter „unokahúga”.

A Szabad Európa a tényfeltárás során azt állapította meg, hogy K. ténylegesen nem unokahúga Varga Juditnak, azonban a lap végrehajtói kinevezések működésére rálátó forrása szerint politikai protekciósoknál előfordul, hogy nemlétező rokoni viszonyokra hivatkozva ajánlják a jelöltet az illetékesek figyelmébe. K. nevét a dolgozó egy olyan papíron is bekarikázta, amin azt követte, hogy a pontozásnál diktáló két végrehajtói vezető, Schadl György és Petrik Béla útmutatásai szerint „kiknek kell nyerni” – olvasható a cikkben.

Felidézik, hogy a Schadl-ügy nyomozása során kihallgatott több IM dolgozó is vallott arról, hogy Schadl György korrupcióra épülő rendszere mellett politikai alapon is osztottak ki végrehajtói álláshelyeket. Az egyik vallomásban például az szerepelt, hogy ugyan már az első és második pályázat során is tudták, hogy irányítottan kerültek kinevezésre a végrehajtók, akkor még nem gondoltak politikai okokra – a harmadik és a negyedik ütemnél azonban már ők is tapasztalták, hogy politikai alapon döntik el a listát, és egyesek fizetnek is érte. A Szabad Európa szerint a Schadl-ügyben a politikai protekciósok után nem nyomozott az ügyészség.

A cikk azt állítja, hogy K. neve előkerült egy olyan, golyóstollal összefirkált táblázaton is, amelyet Schadl György fotózott le a telefonjával, amelyet későb bűnjelként lefoglaltak. Az ügyészség feljegyzése szerint a Schadl kézzel írt listákról, összefirkált táblázatokról készült fényképein „lévő adatok nagy többségben már akkor tartalmazták a későbbi nyertes nevét, amikor még arról hivatalos döntés nem született”.

A K. nevét tartalmazó táblázatot egy hónappal a pályázatáról döntő pontösszesítés előtt fotózták le. A táblázatban olvasható nevek és álláshelyek közül ötöt valaki golyóstollal bekeretezett, majd – írja a cikk –, ezeket a pályázatokat később mind nyertesként terjesztették fel. K. neve mellett azt a hajdúszoboszlói álláshelyet jelölték meg, amelyet a nő végül elnyert és az azóta eltelt időben a végrehajtói iroda 164 millió forint profitot termelt – ismerteti a Szabad Európa.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy tíz nappal azelőtt, hogy a K. nevét tartalmazó táblázatot lefotózták, Varga Judit egy nyilvános eseményen találkozott K. sógornőjével, aki akkoriban a miskolci DVTK kosárlabdázója volt. Varga később a sportklub nagykövetének szegődött, és ebben a minőségében többször személyesen látogatta meg a miskolci klub női kosárlabdázóit. A Szabad Európa szerint Varga a klub más csapatait nem látogatta hasonló gyakorisággal, a sógornő visszavonulása óta pedig a női kosarasoknál sem járt. A cikk azt állítja, hogy a sógornő a végrehajtó iroda működésében pénzügyileg is érdekelt, ugyanis férje résztulajdonos abban a cégben, amelytől K. végrehajtói irodája egy 112 négyzetméteres ingatlant bérel Miskolcon.

Az érintettek nem válaszoltak a Szabad Európa megkeresésére.

