Drogos zombibandák tartják rettegésben a gödöllői és a csömöri HÉV utasait csodálatos közbiztonságú hazánkban

A MÁV-Volán-csoport elismerte, hogy a H8-as vonalon romlott a közbiztonság az utóbbi időben, ugyanakkor azt írták: nem tudják átvenni a rendőrség jogkörét. Gyuricza László kerepesi polgármester szerint is létező a probléma, ő azt szeretné, ha a Belügyminisztériumban végre felismernék: „a császár meztelen!” – írja a 24. Alább közöljük a teljes cikküket, amely önmagában is elkeserítő, de csattanós válasz Pintér Sándor tegnapi hazugságaira.





Undorító, vállalhatatlan, közveszélyes emberek lepték el a H8-H9-es HÉV vonalát, és élhetetlen az egész. A helyzet egyre durvul, és mivel rengeteg ember közlekedési útvonalát érinti, ezért minél hamarabb meg kellene oldani. Naponta több tízezren szívnak miattuk.

Így írta le hétköznapi problémáját lapunknak az egyik olvasónk, amit vizuálisan is szemléltetett a járműveken készült, borzalmas állapotokat rögzítő felvételekkel, melyeket cikkünkben is bemutatunk.

Beszámolója szerint hiába foglalkozott a sajtó többször is az említett HÉV-vonalak közbiztonsági helyzetével, érdemben nem sikerült azon javítani, sőt. A lapunknak nyilatkozó utas szerint teljesen átvették az uralmat az Örs vezér terén és a HÉV-en a drogosok, és azt tapasztalja, hogy napi szinten járnak ki „komplett csapatok” Kerepesre és vissza, közben pedig véletlenszerűen leszállnak egy-egy megállóban, és ott randalíroznak.

Azt is írta: egy nyári hétfőn este 18 drogost számolt össze egyetlen HÉV-szerelvényen, amikor 11 óra után három megállót közlekedett a járattal. Az összkép: mindenhol szemét, fecskendők, zombi állapotban lévő emberek, kosz, vizelet és emberi ürülék.

Nem lehet tőlük utazni, dohányzik, fenyegetőzik, szemetel, üvölt, terrorizálja az utastársait

– írta segítségkérésében olvasónk.



MÁV: Sem jogosultak, sem képesek nem vagyunk átvenni a rendőrség jogkörét

A lapunknak elküldött „élménybeszámolóval” megkerestük a MÁV-Volán-csoportot arról érdeklődve, hogy szerintük is általános problémáról van-e szó, valóban áldatlan állapotok uralkodnak-e a H8-as HÉV-en. A cég válaszában megerősítette, hogy a H8-as (Örs Vezér tere–Gödöllő) vonal mellett lévő településeken az elmúlt időszakban a közbiztonsági helyzet folyamatosan romlott, és ez kihat a HÉV-járatokra is.

Sok az ittas, kábult, bódult személy, akik rendszeresen zavarják a HÉV-en utazó embereket, érvényes menetjegy vagy bérlet nélkül utaznak, összeszennyezik a szerelvényeket. A helyzet romlásának az utasok és a kollégáink egyaránt kárvallottjai

– írták.

Mint fogalmaztak, a MÁV-Volán-csoport jogi és anyagi lehetőségei korlátozottak az erőszakosan viselkedő, a jogszabályokat és az együttélési normákat be nem tartó személyekkel szemben. „Sem jogosultak, sem képesek nem vagyunk átvenni a rendőrség jogkörét, de természetesen nem is erre, hanem a lehető leghatékonyabb együttműködésre törekszünk mind a rendőrséggel, mind pedig a helyi hatóságokkal és civil polgárőr egyesületekkel” – tették hozzá.

Kérdésünkre tájékoztattak arról is, hogy kiemelten kezelik a H8-as HÉV vonalát: főleg a csúcsidőben és az esti órákban megemelt létszámban látják el a személy- és vagyonőr végzettséggel rendelkező ,,HÉV rendészek” a szolgálatot. Ők jogosultak – de gyakran csak rendőri segítséggel képesek – kizárni az utazásból azokat a személyeket, akik nem tartják be a közösségi közlekedés alapvető szabályait. Folyamatosak a közbiztonsági akciók, az állomások és a vonalszakasz ellenőrzése, ugyanakkor ők is érzékelik, hogy a probléma nagysága „időnként túlmutat a rendelkezésre álló kapacitásokon”, ezért partnereikkel folyamatosan keresik az utasbiztonság szavatolásának új és még hatékonyabb módjait – sorolták.



Rákérdeztünk arra is, mit javasolnak azoknak az utasoknak, akik félnek a járatokon. Erre a MÁV-Volán-csoport így válaszolt:

azoktól az utasoktól, akik veszélyben érzik magukat, vagy bármilyen atrocitás éri őket a vonalon, azt kérjük: jelezzék ezt a HÉV rendésznek vagy a járművezetőnek, kérjenek tőlük segítséget, vagy hívják rögtön a 112-es segélyhívó telefonszámot, amelyen közvetlenül a rendőrségtől tudnak segítséget kérni.

Rendőrség: Mindent megteszünk

A H8-as és H9-es HÉV-en történt bűncselekmények számával kapcsolatban a cégcsoport a rendőrséghez irányított minket, de onnan azt írták, hogy kizárólag ezeket a vonalakat érintő bejelentésekre, eljárásokra vonatkozó statisztikai kimutatás nincsen.

Az Országos Rendőr-főkapitányság jelezte, a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, illetve megszakítása, valamint az utasok biztonsága érdekében a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve havonta szervez közbiztonsági akciót a HÉV vonalain. Ilyenkor a rendőrök a szerelvényeket, a megállóhelyeket és a járatok vonalát is ellenőrzik.

Ezen kívül a H8-as vonalnak a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területére eső szakaszán található megállókban, azok környékén kollégáik eltérő rendszerességgel végeznek visszatérő ellenőrzéseket. A vonatkísérések sem ritkák, ezeket az ellenőrzéseket a rendőrök hetente több alkalommal, több órát lefedve, a szerelvényekre felszállva hajtják végre.

A rendőrség a rendelkezésére álló erőkkel és eszközökkel – együttműködve a stratégiai partnereivel, a polgárőrséggel és a Magyar Államvasutakkal – mindent megtesz az utazók biztonságáért

– tették hozzá.

Szerettük volna megtudni, hogy a rendőrség miben látja hosszú távon a probléma megoldását, ugyanis információink szerint a legtöbb esetben hiába szállítják le a randalírozó utasokat egy megállónál, és intézkednek velük szemben, napokkal később vagy rosszabb esetben még aznap visszatérnek a szerelvényekre – ám erre nem reagáltak.



Kerepesi polgármester: Kemény lesz a nyár

Olvasónk azt is írta: mára szinte köztudomású tény, hogy Kerepesen, a Gyár utcában van néhány díler, akiktől a drogot vásárolják a HÉV rendbontói. Gyuricza László, a település polgármestere lapunk megkeresésére ezzel kapcsolatban úgy reagált, hogy erről közvetlen bizonyító erejű felvétel nincs, csak a szóbeszéd, az viszont tényszerű, hogy

a rendőri jelenlét hiánya a szegregátumokban az olcsó drogok terjesztésére lehetőséget ad.

Mint írta, folyamatosak érkeznek jelzések az önkormányzathoz a problémáról, a lakossági leveleket pedig azonnal továbbítja az illetékes szerveknek. Kerepesen tavaly nem fogadták el a 2022-es évi rendőrségi jelentést, de a 26 települést magába foglaló gödöllői körzetben egyedül ők tettek így, emiatt Gyuricza szerint a Belügyminisztérium nem érzi a probléma valódi súlyát. A leveleit továbbítják a HÉV biztonsági szolgálatának, illetve időnként kap a település megerősített rendőri jelenlétet.

Szerinte az önkormányzat által támogatott polgárőrség és a közterület-felügyelet jelenti pillanatnyilag a megelőzést, csakhogy a felderítés, a nyomozás és az elfogás is rendőrségi hatáskör.

A rendőrség botrányosan alacsony létszáma a valóban hatékony védekezés, megelőzés akadályozója, a munkájuk leginkább reaktív. E mellett a megmaradt rendőri erők alulmotiváltak, országos szinten érezhető a morális válság, és erről nem a jelenlegi állomány tehet. Maximális tisztelet a rendszerben maradt rendőreinknek, akik sokszor erejükön felül próbálnak teljesíteni

– tette hozzá az öt éve a Fidesz-KDNP színeiben megválasztott, a június 9-ei választáson viszont már egy helyi egyesület jelöltjeként (a kormánypárti kihívóval szemben) győzedelmeskedő kerepesi polgármester.

Gyuricza szerint a megoldás érdekében a HÉV-vonalon érintett települések polgármestereinek összefogva kellene a belügyminiszterhez fordulniuk.

Emellett fontos lenne, hogy „az elefántcsonttoronyban (Belügyminisztérium – 24 szerk.) elfogadják végre a lakossági, utazói mindennapos véleményt és befejezzék A császár új ruhája című meséből ismert kutyakomédiát.

Tessék végre elfogadni: a császár meztelen! Statisztikákkal, időhúzásokkal nem lehet szembe állítani jogos lakossági felháborodást. Továbbá az elmúlt 15 évben 20 ezer rendőr tűnt el országosan a rendszerből, ennek felismerése és beismerése már elindítaná a nagypolitikai aktorokat a megoldás irányába

– fogalmazott.

Gyuricza 2022 óta szorgalmazza, hogy legyenek védett kocsik a szerelvényeken, de erre nincs fogadókészség, hajlandóság. „Időről időre előjön egy ügy, ami borzolja a kedélyeket, ilyenkor tartunk egy megbeszélést, amelyen mindenki megállapítja, hogy baj van, hogy tenni kellene valamit, majd a felelős személyek a BM és a HÉV részéről – mint látható – nem oldják meg a problémát! Kemény lesz a nyár!” – zárta gondolatait.

Zuglói önkormányzat: A bűncselekmények üldözése a rendőrség feladata

Úgy tudjuk, hogy a probléma nemcsak az agglomerációban, hanem már Budapesten belül is jelentős. A zuglói önkormányzat az atrocitásokkal kapcsolatban arról tájékoztatta lapunkat, hogy az Örs vezér téri HÉV-végállomás és a Rákosfalva HÉV-megálló területén a közterület-felügyelők az intézkedési hatáskörükbe tartozó szabálysértések miatt jogosultak intézkedni. Példaként említették a szeszesital fogyasztását közterületen, a szemetelést, a közterület beszennyezését, az erőszakos, másokat zavaró módon történő koldulást is. Ezeket a helyszíneket fokozottan ellenőrzik az önkormányzat rendészei, és az ellenőrzések gyakoriságát a lehetőségeik szerint igyekeznek sűríteni.

Ugyanakkor mivel a HÉV szerelvényeinek üzemeltetője, a MÁV-HÉV Zrt. nem önkormányzati tömegközlekedési közszolgáltató, így a járműveken a közterület-felügyelők nem teljesíthetnek szolgálatot – tették hozzá. Az erőszakos cselekmények és a különféle (jellemzően vagyon elleni, személy elleni, kábítószerrel kapcsolatos) bűncselekmények üldözése, emellett az életvitelszerű közterületen tartózkodás szabályainak megsértése miatt kizárólag a rendőrség feladata és hatásköre az intézkedés. Az elkövetők elleni fellépésre a rendőrök rendelkeznek megfelelő eszközzel és felkészültséggel – közölték.

Rendészetünk – a hatáskörök figyelembevételével – folyamatosan együttműködik a rendőri szervekkel a közbiztonság fenntartása érdekében. Önkormányzatunk minden lehetséges, rendelkezésére álló humán erőforrást biztosít, amely jogilag lehetséges, hogy a szóban forgó HÉV-vonalak zuglói illetékességű megállóit biztonságosan használhassák az utasok

– zárták válaszukat.