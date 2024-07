Anyaország :: 2024. július 1. 18:14 ::

Ez a hatékony rezsicsökkentés: Mészáros Lőrinc saját magának fizette be a milliárdos számláját

Sok előnye van annak, ha az embernek kiterjedt céghálója van, például lehetősége nyílik arra, hogy a különböző cégei egymástól rendeljék meg a szolgáltatásokat. Nem kell idegeneket bevonni a pénzmozgásba, hanem házon belül lehet kiállítani a számlát. Emlékezetes, hogy Mészáros Lőrinc balatoni szállodáit Mészáros Lőrinc építőipari cégei újították fel közpénzből. A felcsúti milliárdosnak számos olyan cége van, amelyiknek gyakorlatilag csak a felcsúti milliárdos egy másik cégétől van bevétele, írja az Mfor.

A Mészáros Lőrinchez köthető Status Energy Magántőkealap 2022-ben lett tulajdonos a herceghalmi bázisú EMvia Energiakereskedelmi Kft.-ben (EMvia Kft.), amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a leggazdagabb magyar cégbirodalmában. Nem kisebb ugyanis a társaság feladata, mint hogy ellássa villamosenergiával a Mészáros-csoport vállalatainak többségét. Ekkor még masszívan veszteséges kis gázkereskedő cégről volt szó, amelynek csak 870 millió forintot ért el az éves bevétele.

A Mészáros-csoportnak azonban hatalmas az energiaigénye, ez pedig a számokból is látszik. Az EMvia árbevétele 2023-ban 10,1 milliárd forintra ugrott, a nyereség pedig 337,9 millió forint lett. Tehát a felcsúti gazdagembernek abból is lett pénze, hogy a cégei rezsiszámláját a saját energiakereskedő cégének fizette be. A 10,1 milliárd forintos forgalom egészen pontosan így oszlik meg: gáz üzletág: 3,2 milliárd forint, villamosenergia üzletág: 6,8 milliárd forint.

A különbség abból adódik, hogy a vállalkozás tavaly január 1-től indította el a villamosenergia kereskedelmi üzletágát, majd csak október 1-től a gázkereskedelmi üzletágát is. Tehát a gázból három hónap alatt sikerült 3,2 milliárd forintos forgalmat összehozni.

Van még egy teljesen más üzletág, ahol Mészáros Lőrinc jelentős részben saját magának szabhatja meg az árakat: a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Talentis Group Beruházás-szervező Zrt. 2022-ben megvette a Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft-t (Testőr Kft.). A cég 1990 óta Kelemen István többségi tulajdonában volt és az ország egyik legnagyobb biztonságtechnikai cége. A Testőr Kft.számos piaci szereplőnek is nyújt őrzésvédelmi szolgáltatásokat, de a Mészáros-birodalom több telepén is az ő emblémájukkal lehet találkozni.

A cég egyelőre még nem versenytársa a legnagyobb őrző-védő társaságoknak, de a 7,9 milliárd forintra ugró árbevételel miatt aligha panaszkodnak, és 261,5 millió forintos profitot is sikerült kimutatni. Ebből pedig 240 millió forint osztalékot meg is szavazott magának a tulajdonos. Tehát a felcsúti milliárdos testőrei sem vitték, hanem hozták a pénzt.