2024. július 1. 21:12

Orbán: hamarosan olaszok is csatlakoznak az új pártszövetséghez

– A belga miniszterelnök jó munkát végzett, kár, hogy elvesztette a választást. Ez van, ha az emberek nem bíznak a vezetőikben – mondta Orbán Viktor a köztelevízióban.

Én nem vagyok ebben a helyzetben. Még – tette hozzá.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy új pártcsaládot jelentettek be, amely hamarosan a harmadik, majd a második legnagyobb lesz az Európai Parlamentben. A csoportot egyébként valójában még nem jelentették be, mert nincs elég képviselőjük hozzá.

Orbán ma is tartja, hogy Manfred Weber még Ursula von der Leyennél is rosszabb bizottsági elnök lett volna Magyarország számára. Olaszországot kihagyni a tárgyalásokból nem tűnik okos dolognak. A brexit is így kezdődött – mondta Orbán arra, hogy Giorgia Meloni is tartózkodott Ursula von der Leyen megszavazásánál.

Aki úgy szereti a hazáját, hogy másokat letapos érte, azt szokták sovinisztának és rossz nacionalistának nevezni, aki pedig önmagáért szereti a hazáját, azt patriótának, mondta Orbán. Szerinte ilyen gondolkodású emberek kezdtek el gyülekezni a legújabb pártszövetségéhez. Gyorsabban leszünk nagy képviselőcsalád, mint bárki gondolná. Komoly meglepetéseket fogunk okozni – mondta Orbán, bár részleteket nem mondott arról, kik csatlakoznának még hozzájuk. Annyit tett hozzá, hogy nyolcadikán lesz alakuló ülés.

Van egy kis monarchia-hangulata ennek a pártcsaládnak, de nem lesz regionális párt, mondja Orbán, majd közölte, hogy hamarosan olaszok is csatlakoznak.

Tudom, kik jönnek még – mondta el Orbán.

Arról is beszélt, hogy soros elnökként nem feladata, hogy Németország és Franciaország helyett döntsön, ez lehetetlen. Ő csak előkészíti a döntéseket, mindenről jelentéseket készít, mindenhol ott lesz, és lehetővé teszi az európai vezetőknek a döntést.

(24 nyomán)