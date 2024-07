Anyaország :: 2024. július 8. 08:38 ::

Újabb videó került elő az Árpád hídi balesetről

Mint ismert, három ember halálát okozta szerda este egy férfi, aki lopott taxival, a forgalommal szemben hajtott az Árpád hídon. A tragédia egyik szemtanúja az RTL Híradónak számolt be arról, hogy elsőként a lopott taxira lett figyelmes.

A férfi a belső sávban haladt Budáról Pest felé, amikor dudálást hallott, majd észrevette a túloldalon száguldó taxit, szemben a forgalommal. A csattanás hangjára a szemtanú megállt, és azonnal a túlélők segítségére sietett.

A férfi szerint hamisan jelentek meg azok a hírek, miszerint az érkező autósok csak bámészkodtak a baleset helyszínén. Mint mondta, nemcsak ő, de a többi közlekedő is az összetört autóhoz ment segíteni.

Boncsér Sándor igazságügyi gépjárműszakértő a csatorna kérdésére elmondta, hogy a lopott taxival közlekedő ámokfutó körülbelül 110 kilométer per órás sebességgel hajthatott, míg a Suzuki sofőrjének esélye sem volt elkerülni az ütközést. A baleset utáni pillanatokról egy újabb felvétel is előkerült, amelyet egy néző küldött be az RTL-nek (ez a videójuk elején látható).

