2024. július 8. 12:15

Mi Hazánk: kötelező szűrővizsgálatok helyett a várólisták megszüntetését!

Tiltakozunk a szűrővizsgálatok kötelezővé tétele és a vizsgálatokat nem vállaló állampolgárok akár ötmillió forintos bírságolása ellen, inkább a várólisták megszüntetését szorgalmazzuk! Ezért a Mi Hazánk aláírásgyűjtést is indított - jelentette be közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.



A szűrővizsgálatok és ellátások esetében is fennálló sok hónapos vagy akár éves várólisták elfogadhatatlanok, az egészségügyi rendszer működtetését várjuk a tb-járulékokból, nem a Covid-diktatúrához hasonló vegzálásokat és kommunikációs fogásokat. Nem a szűrővizsgálatokat ellenezzük, hanem a mulasztásuk miatti bírságot. Az ellátás visszautasításának a joga még a betegeket is megilleti, nemhogy az egészségeseket!

Magyarország fordítja az egész EU-ban a legkevesebb pénzt egészségügyre (GDP-arányosan). Egyre több szülészeti és más osztály zár be szerte az országban. A várólisták egyre bevettebb eszközei a működésképtelen egészségügyi ellátórendszer tehermentesítésének, hogy az elhalálozók és a magán-egészségügybe menekülők könnyítsenek az állami rendszeren. Szinte minden gyereket beutalnak fogszabályozásra, de szinte senkinek nem tudnak állami ellátást biztosítani, ahogy egy felnőtt bőrgyógyászati szűrővizsgálatra is akár fél évet kell várni, és még sorolhatnánk…

„Az oltás működik” – hazudták a kísérleti Covid-vakcinákról, amikor még minden bizonytalan volt, az oltások mellékhatásairól, következményeiről pedig a mai napig sem számoltak be, így nem csoda, hogy a társadalom bizalma megrendült a magyar egészségügyben, ilyen helyzetben elfogadhatatlan a kötelezés, és az ellátórendszert sem kellene terhelni felszólítgató-pereskedő eljárásokkal, tértivevényes levelezgetésekkel. A szűrni kívánt rákos megbetegedésekkel kapcsolatban fertőzésveszély nincs.

A magyar kormány cinkos hallgatásával hozzájárult ahhoz, hogy a WHO szabálysértő módon módosítsa az International Health Regulations dokumentumát, így hamarosan a WHO főigazgatója egyedül is jogosult járványügyi veszélyhelyzetet kihirdetni. A kormány a választás másnapján egy nap alatt keresztülnyomta az Országgyűlésen „Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról” szóló 2024. évi XXIX. törvényt is, amelynek 31. §-a az egészségügyi törvény módosításával lehetővé tette miniszteri rendeletben szereplő szűrővizsgálatok felnőttek részére történő kötelezővé tételét. Párhuzamosan a törvény elfogadásával módosult az 51/1997 (XII. 18.) NM rendelet 3. számú melléklete, amely máris kötelezővé tett több vizsgálatot, és bármikor bővíthetik a sort pl. kötelező Covid-szűrésekkel is.