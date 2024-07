Anyaország, Extra :: 2024. július 9. 08:20 ::

Napi Magyar Péter: Gyurcsányt döglött oroszlánnak nevezte, majd a kérésére titokban törölték ezt az interjúból

A Media1 észrevette, és ezt később a Ringier Hungary, a Blikk kiadója is elismerte, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke ismét utólag, megjelenés után radikálisan módosíttatott egy vele készült interjút a Blikk Online-on. Jelentősen átírták az interjú címét, és egy fontos, Gyurcsány Ferencet érintő mondatot kihúztak a szövegből. Ráadásul kiderült, hogy az újságíró, aki Magyar Péter kérésének engedelmeskedett, nem tájékoztatta sem az olvasókat, sem a feletteseit a megjelenést követő, utólagos változtatásokról. Az eltüntetett részek között szerepelt az a mondat is, amelyben az ex-fideszes pártvezér döglött oroszlánnak nevezte a DK elnökét, és az a rész is, hogy Magyar nem tartja politikusnak Gyurcsányt.



Fotó: Zsolnai Péter

Magyar Péterrel készült interjút közölt július 6-án, szombaton a Blikk.hu. Az interjúban a Tisza Párt alelnöke főleg Gyurcsány Ferencet szidalmazta. Többek között kijelentette a DK elnökéről: "döglött oroszlánba belerúgni sem érdemes…"

Az interjú címe a weboldalakat archiváló Internet Wayback Machine szerint ez volt:

Aztán mind az interjú címe, mind a szövege nagyon megváltozott azóta.

Az új cím:

Teljesen eltűnt tehát az a rész a címből, hogy Magyar Péter nem tartja politikusnak Gyurcsányt. Továbbá az eredeti szövegből törölték azt is, hogy "döglött oroszlánba belerúgni sem érdemes…" Ezek szerint tehát Gyurcsány mégsem döglött oroszlán, és mégiscsak politikus, ami érdekes fejlemény, írja a lap.

A Tisza Párt és Magyar Péter eleinte hallgatott, a Blikk elismerte a történteket

A Media1 kereste az ügyben a Tisza Párt sajtóirodáját (melynek leveleit mostanában személyesen Magyar Péter kezelte), hogy megtudják, mi az oka, hogy a politikus utólag megint átíratott egy vele készített interjút, csakúgy, mint korábban a HVG esetében (ott is Gyurcsányra vonatkozó részt szedetett ki). Korábban hasonló történt már a Blikknél, ahol egy videót kellett újravágni megjelenés után, hogy eleget tegyenek Magyar Péter kérésének. Magyar Pétertől nem idegen, hogy a múltat megpróbálja eltörölni: az Ötkertben történt incidenséről hajnalban meggondolatlanul közzétett Facebook-bejegyzését is törölte június 21-én, majd utána bő fél napig hallgatott az incidenséről.

A Tisza Párt válaszára hiába vártak hétfőn, pedig épp a hétvégén ígérte meg Magyar Péter a hívei előtt, hogy tiszteletben fogja tartani a sajtó szabadságát. A Ringier Hungary sajtóosztályán keresztül viszont választ kaptak a Blikktől, ahol elismerték, hogy a politikus kérésére az egyik újságírójuk átírta a szöveget. A válaszból kiderült, hogy az újságíró ezt úgy tette, hogy a feletteseit nem tájékoztatta a módosításról.

"A cikkben az interjúalany kérésére történtek utólagos pontosítások. Az anyagot kezelő kollégánk a korrigálás tényét nem egyeztette feletteseivel, és nem tüntette fel utólagosan a cikkben. Ezt a Blikk tartalmáért felelős vezetők hibának tartják, és a szerkesztőségen belül levonják a szükséges következtetéseket" – áll a Blikk hétfő délutáni válaszában.

Azt a Blikk nem részletezte, hogy mik ezek a következtetések, tehát a politikusi cenzúrának engedelmeskedő, és a történtekről a főnökeit nem tájékoztató újságíró sorsa mi lett, posztján maradhat-e a történtek után, illetve kapott-e valamilyen büntetést.

További érdekesség, hogy az interjú átírásának tényét még órákkal a lebukás után, tehát a kérdések megválaszolása után sem jelzik a manipulált anyag végén, így az olvasók, akik most nyitják meg a szöveget, nem értesülnek róla, hogy ez már egy olyan változat, amit Magyar Péter utólag kért.

Napközben nem, a cikk megjelenése után végül mégis reagált Magyar

A Media1 cikkének megjelenése után Magyar Péter Facebookon reagált. Ezt írta a Blikk-interjúval kapcsolatban: "Azért kértem a módosítást, mert ilyeneket nem mondtam. És ezért is módosították. Tudnék mást is mondani, de azt majd később."

A Media1 kereste ismét a Ringiert és a Blikket, hogy van-e hangfelvételük az eredeti interjú készítéséről, illetve mit szólnak Magyar Péter állításához, ami szerint ezek szerint a Blikk újságírói találták ki a hivatkozott szövegeket Gyurcsányról. Még nem válaszoltak.

Mindenesetre elég különös, hogy korábban szintén Gyurcsánnyal kapcsolatos kijelentést kért törölni Magyar Péter a HVG-nek adott, jóváhagyott interjújából is, a május végi megjelenés után. A HVG-nél azt mondták akkoriban, amit nem cáfolt Magyar, hogy egy jóváhagyott interjúba kellett belenyúlniuk utólag.

2006-ról szólt a májusi eset

Amint a Media1 korábban megírta, sikerült fotókkal is dokumentálni, hogy a HVG hetilap május 23-án, csütörtökön nyomtatásban megjelent, majd utána online, a HVG360-on is megjelent interjúban a Tisza Párt alelnöke arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc fociultrákat vetett be 2006-ban: "De ha ők nem vetik be a fociultrákat, mint Gyurcsány tette 2006-ban, ha ők nem támadnak ránk, akkor béke marad az utcán."

A nyomtatásban és online megjelent interjú tartalma később viszont online, váratlanul jelentősen megváltozott, ugyanis eltűnt a mondatból az egykori miniszterelnök neve.

Íme először az online és a nyomtatásban elérhető változatról egy-egy fotó, majd alatta az is, hogy mi lett az online közölt szöveggel azután.

Gyurcsány neve eltűnt a mondatból és lecserélték a mondatot a következőre: "De ha ők nem vetik be a fociultrákat, ha ők nem támadnak ránk, akkor béke marad az utcán."

A HVG szerint Magyar Péterék leokézták az eredeti változatot, később mégis ők íratták át velük

A Media1 elérte a HVG szerkesztőségét, hogy megkérdezzék, mi az oka, hogy az interjú ezen részét utólag ilyen jelentősen megváltoztatták. A következő válasz érkezett: "A HVG hetilap és eredetileg a HVG360 a Magyar Péterrel készített interjúnak azt a változatát közölte, amelyet a politikus, illetve a stábja ellenőrzött és megfelelőnek talált. Az online megjelenés után azonban Magyar Péterék mégis úgy ítélték meg, hogy az egyik megjelent kijelentés félreérthető lehet, ezért ennek megváltoztatását kérték. Magyarázatuknak a szerkesztőség helyt adott. A változtatás tényét a szerkesztőség a cikk alján jelzi."

A lap kereste az ügyben Magyar Péter / a Tisza Párt sajtósait is, hogy megtudják, ők hogyan emlékeznek a történtekre, tényleg jóváhagyták-e az eredetileg megjelent szöveget, majd később miért kérték Gyurcsány nevének törlését, de nem válaszoltak.