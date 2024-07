Anyaország, Háború :: 2024. július 10. 21:55 ::

Charles Michel szerint Orbán sárga lapot kapott a moszkvai "békemisszió" miatt

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke szerdán azt mondta: Orbán Viktor politikai hibát követett el azzal, hogy az EU soros elnökségének átvétele után pár nappal Moszkvába ment, és Vlagyimir Putyinnal találkozott.

Csütörtökön Charles Michel, az Európai Tanács elnöke (aki az útról szóló első, kiszivárgott információk alapján is figyelmeztette már Orbán Viktort) a NATO washingtonin csúcstalálkozóján reflektált a vizitre. A Reuters szerint Michel úgy fogalmazott: ez politikai hiba volt.

Az Európai Tanács elnöke szerint Orbán Viktor ezzel egy olyan álláspontot képviselt, amelyet az EU-államok vezetőinek túlnyomó többsége nem oszt, miután ők Oroszország elszigetelésére törekszenek.

Egy, a Reutersre hivatkozó magyar sajtóbeszámoló szerint Michel ennél többet is mondott a Reutersnek, és azt is hozzáfűzte még: „Az uniós tagállamok tisztán és érthetően reagáltak, világossá tették, hogy ez egy súlyos figyelmeztetés a magyar elnökségre nézve. Ez a működés elfogadhatatlan”. Azonban az Index által a hírügynökségnél látott anyagban ez a mondat már nem szerepelt, így nem tudják megerősíteni, hogy ez is elhangzott-e ebben a formában.

Ugyanakkor a Reuters-szel párhuzamosan a Semafor nevű amerikai székhelyű nemzetközi híroldal is közölt egy anyagot Michel washingtoni mondatairól. Ők megerősítették, hogy Michel valóban politikai hibáról beszélt, és azt is hozzátette, hogy a moszkvai vizit „az európai intézmények közötti lojális együttműködés elvének kirívó megsértése” volt.

Ezt követően – a portál szerint – Charles Michel üdvözölte, hogy az EU tagjai felmutattak egy „sárga lapot Orbán Viktornak”, és jelezték tiltakozásukat a moszkvai út miatt.

„Ez a helyzet megmutatta a [...] tagállamok nagyon erős egységét Ukrajna támogatására és annak egyértelművé tételére, hogy ez a soros elnökség, amikor Moszkvába ment, nem az EU nevében beszélt, és nem az EU álláspontját fejezte ki” – tette hozzá Michel a Semafor szerint.