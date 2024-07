Anyaország, Videók :: 2024. július 20. 00:31 ::

Egyelőre nem tudták kihallgatni a gyerekfelrúgó jakuzát, mert külföldön van - egy volt tanítványa szerint őt megerőszakolta az edző

A rendőrség garázdaság gyanúja miatt folytat eljárást a szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazás kapcsán, közölte pénteken a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A szolnoki kalandpark üzemeltetője július 15-én írásban tett feljelentést a rendőrségen, miután tudomásukra jutott, hogy a kalandparkban egy férfi bántalmazott egy gyermeket. Az esetet rögzítette egy biztonsági kamera. A nyilvánosságra hozott felvételen jól látszik, hogy a karateedző felrúgja a kisgyereket, aki nem akart felmenni a kalandpark mászórészére.

A rendőrség azt is közölte, az orvosi látlelet és vélemény alapján a gyermek nem szenvedett sérülést a bántalmazás során.

A Szolnoki Rendőrkapitányság ezért továbbra is garázdaság vétségének gyanúja miatt nyomoz, de

vizsgálják, hogy más vagy súlyosabb bűncselekmény megvalósult-e az ügyben.

A rendőrség közleményéből kiderül az is, hogy a gyereket felrúgó karateedző jelenleg külföldön tartózkodik, ezért gyanúsítotti kihallgatására eddig nem kerülhetett sor.

Szexuális erőszakkal és halálos fenyegetéssel is vádolják

A TV2 Tények kamerája elé állt a szolnoki kalandparkban egy gyereket felrúgó karateedző egykori tanítványa, és nevét, arcát vállalva nyilatkozott arról, hogy a férfi 17 évvel ezelőtt megerőszakolta.

Nádasi Adrienn elmondta, hogy a férfi erőszakoskodott vele, és lelkileg terrorizálta. Volt, hogy aktus után halálosan megfenyegette:

Azt mondta, szedjem össze magam és ha én ezt bárkinek el merem mondani, vagy nyilvánosságra hozom, akkor ő engem meg fog ölni.

Más tanítványok is megalázásokról, rendszeres bántalmazásokról számoltak be, ám ők csak arcuk eltakarása és hangjuk eltorzítása mellett nyilatkoztak.

Odajött hozzám és azt mondta a többieknek: ezért ne legyen hosszú hajatok, majd megfogta a hajamat, lerántott a földre és elkezdett húzni a padlón

– mesélte egyikük.

Elmondták azt is, nyílt titok volt, hogy a férfi a tinédzser lányokat a végsőkig manipulálta, majd testileg kihasználta. Az edző, aki két megyében is oktatott gyerekeket, szerintük több lányt is megerőszakolhatott.

A most 56 éves sportvezető korábbi tanítványai azt mondták, hogy a férfi egy életre megnyomorította őket.

(24 nyomán)