Egy friss felmérés szerint a Mi Hazánk megelőzte a DK-MSZP-t

Változatlanul a Fidesz-KDNP vezeti a pártversenyt júliusban is: egy országgyűlési választáson a szavazatok 47 százalékát szerezné meg, ami ugyan 2 százalékponttal magasabb, mint júniusi európai parlamenti választási eredménye, de valójában hibahatáron belüli elmozdulás, mindeközben úgy tűnik, hogy révbe ért a baloldali térfél tavaszi átrendeződése - áll a Nézőpont Intézet honlapján közzétett elemzésben.

A felmérés szerint a Tisza Párt 29 százalékos támogatottsággal rendelkezik (júniusban közel 30 százalékot ért el), a DK-MSZP-P koalíciója pedig megismételné az EP-választáson elért 8 százalékos eredményét. A Mi Hazánk Mozgalom magabiztosan a bejutási küszöb felett áll, akár 9 százalékot is elérhetne egy most vasárnapi országgyűlési választáson (az EP-választáson közel 7 százalékot ért el). Az EP-választáson mandátumot nem szerző pártok közül a Kétfarkú Kutya Pártnak lenne a legnagyobb esélye (5 százalék) bejutni a parlamentbe (júniusban közel 4 százalékot ért el), ugyanakkor a többi mikropárt támogatottsága már együttesen is csak 2 százalék (az EP-választáson még 7 százalék felett voltak).

Módszertan

A Nézőpont Intézet minden esetben az egyes pártok adott választáson elérhető „legvalószínűbb listás” eredményét közli, amely a részvételüket biztosra ígérő választók bevallott és – a rejtőzködők esetében – segédkérdésekkel beazonosított pártpreferenciáit mutatja be, így szemben más intézetek „biztos pártválasztók” kategóriájával, a pártválasztásukban nem, de részvételükben biztos választók véleményét is figyelembe veszi. A Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása 2024. július 15-17. között 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A pártpreferencia-adatok kerekítve lettek egész számra, ezért előfordulhat, hogy összeadott értékük nem pontosan 100. Bázis = magyar választók, a választási részvételüket egy országgyűlési választáson biztosra ígérő válaszadók.