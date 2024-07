Anyaország :: 2024. július 31. 08:22 ::

Orbán ismét megemelte a miniszteri fizetéseket, van olyan nindzsa, aki már 6,3 milliót keres

Az eddig ötmillió forintot kereső Lantos Csaba és Nagy Márton fizetése 27 százalékkal, 6,3 millió forint fölé nőtt, a többi miniszternek be kellett érnie a tavalyi átlagbéremeléshez illeszkedő 14 százaléknyi növekedéssel és bő 3,5 milliós járandósággal. Orbán Viktor havi jövedelme meghaladja a 6,5 millió forintot.

Július 1-jével ismét emelkedtek a miniszteri fizetések: az addig havi 3 millió 94 ezer forintot keresők – így a kormány legtöbb tagjának – bruttó bére 3 millió 534 ezer forintra nőtt, vette észre a 24.hu.

Három tárcavezető, Csák János kulturális és innovációs, Lantos Csaba energiaügyi és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter volt jogosult 5 millió forintos fizetésre, ez az összeg most 6 millió 362 ezer forintra gyarapodott.

Viszont már csak két miniszter kapja a kiemelt díjazást, az új kulturális miniszternek, Hankó Balázsnak be kell érnie a 3,5 milliós illetménnyel. Ez annyiban érhető, hogy államtitkárként 2 millió 321 ezer forintot keresett, onnan lépett elő miniszterré Csák júniusi lemondását követően, és amíg elődje számos nagy gazdasági társaság vezetőjeként dolgozott korábban (volt a Mol-csoport és a T-Mobile Magyarország elnöke is), az egyébként gyógyszerész végzettségű Hankó ilyen piaci múlttal nem dicsekedhet.

A 6,3 milliós kiemelt miniszteri bér – az eddig 4 millió 178 ezer forintot kereső – Orbán Viktor júliustól immáron 4 millió 771 ezer forintos miniszterelnöki fizetését is meghaladja –, bár valójában a kormányfő keres többet, mert az 1 millió 767 ezer forintos képviselői tiszteletdíjra is jogosult, míg a legjobban kereső miniszterei vele ellentétben nem országgyűlési képviselők. A miniszterelnök jövedelme így tehát az eddig valószínűsítettnél is több, havi bruttó 6 millió 539 ezer forint júliustól.

Nőttek az államtitkári fizetések is: az eddigi 2 millió 321 ezer forintról 2 millió 651 ezerre – ez 14 százalékos emelésnek felel meg, ahogy az alap miniszteri fizetés is ennyivel emelkedett.

Az eddig az ötmilliós fizetési kategóriában lévő miniszterek viszont 27 százalékos emelésnek örülhettek – csak találgathatunk, hogy azért, mert náluk tavaly nem volt béremelés, miközben a „mezei” miniszterek járandóságát 17,5 százalékkal növelték.

Bár az ötmillió forintos bérplafon csak az állami cégvezetőkre vonatkozik (és ha több állást vállalnak, náluk is megkerülhető), a politikai vezetőkre nem, eddig úgy tűnt, hogy a kormányfő a miniszterek esetében sem akarja átlépni ezt a lélektani határt. Ez azonban már nincs így, ami azzal jár, hogy Lantos és Nagy Márton évi bruttó 76 millió forintot kereshet az Orbán-kormány tagjaként.

A miniszterek és államtitkárok illetményét egy ideje nem törvény vagy más jogszabály szabályozza, hanem a miniszterelnök állapítja meg saját hatáskörében. Orbán Viktor él is ezzel a jogával:

az ötödik kormányának megalakulása után 33 százalékkal, havi 650 ezer forinttal növelte a miniszterek járandóságát, 2,6 millió forintra, ami a kormány akkori indoklása szerint az előző évi átlagbér hatszorosának felelt meg,

majd ezt követte az említett, tavaly márciusi 17,5 százalékos emelés, ami megegyezett az átlagkereset növekedésével,

miként az idei 14 százalékos emelés is a tavalyi átlagkereset-emelkedéshez illeszkedik, azt csak Lantos és Nagy esetében fejelték meg alaposan.

A miniszteri fizetések alakulásáról egyébként ezúttal is közérdekű adatigénylésben érdeklődtünk még július elején a Miniszterelnöki Kabinet- és Kormányirodánál, az egyszerű adatsor kiadására rendelkezésre álló 15 napos határidőt azonban meghosszabbították, majd annak lejárta előtt végül (visszadátumozva) közzétették az adatokat a kormányzati honlapon – ezt a minden eleganciát nélkülöző megoldást nem először süti el a kormányzat ebben az ügyben, írja a 24.