Anyaország :: 2024. augusztus 1. 19:27 ::

Van értelme az ellenállásnak: lemondta esztergomi koncertjét az erőszakos antifa zenekar

A Magyar Jelen nyomán szerdán mi is hírül adtuk, hogy a Blanket Hill nevű luxemburgi antifa zenekar augusztus 6-án lépett volna fel az esztergomi Kaleidoszkóp Házban. A lap most az együtteshez közeli forrástól úgy értesült, hogy az esztergomi koncertet a cikk(ek) megjelenése után lemondta a zenekar.

Az eset kapcsán a Magyar Jelen több kérdést is feltett a koncertnek teret adó Kaleidoszkóp Ház Kulturális Központnak, valamint az esztergomi rendőrségnek is. A kérdéseikre végül nem kaptak választ, azonban a zenekar Facebook-oldaláról a cikk megjelenése után néhány órával eltűnt az esztergomi koncertet hirdető plakát, de a Kaleidoszkóp Ház által közzétett Facebook-eseményt is törölték.

Ma pedig egy, a zenekarhoz közeli forrás jelezte, hogy a Blanket Hill a várható felhajtás miatt lemondta esztergomi koncertjét.

Az eset kapcsán derült fény arra is, hogy a Kaleidoszkóp Ház rendszeresen részesül állami támogatásban a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül, éppen rendszeres koncertszervezésre.

Nem ez az első eset, hogy a Magyar Jelen cikke után lehetetlenül el egy szélsőbaloldali rendezvény. Tavaly nyáron ugyanis a Szikra Mozgalomnak kellett új táborhely után néznie, miután a lap megírta, hol tervezi nyári összejövetelét a szervezet.