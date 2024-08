Anyaország :: 2024. augusztus 6. 22:24 ::

Eljárás indult az autósok ellen, akik videózták a múlt heti balesetet az M7-esen

Múlt hét kedden baleset történt az M7-es autópályán, amit több autós is igyekezett megörökíteni. Volt, aki csak a csuklójával érintette a kormányt, hogy stabil videót tudjon készíteni, egy másik sofőrt pedig az sem zavart, hogy jön mögötte egy mentőautó.

Az egyik Mercedes vezetője két kézzel nyúlt ki az ablakon, hogy a lehető legjobb felvételt készíthesse el, más egy hetykén kitartott mozdulattal is beérte. Az autópályakezelő múltheti drónfelvételén jól látni, mekkora dugó alakult ki a bámészkodó sofőrök miatt. Korábban az M0-son is torlódás alakult ki a fotózó sofőrök miatt.

A bámészkodás és a katasztrófaturizmus önmagában sem nem szabálysértés, sem nem bűncselekmény. Az viszont, hogy valaki menet közben a mobiltelefonját kézben tartva használja, az szabálysértés, és most éppen növekedett ennek a bírságnak az összege: akár 80 ezer forintos bírságot is kaphat az, aki kézzel tartott mobiltelefonnal közlekedik – mondta az RTL Híradónak Borbély Zoltán közlekedési szakjogász, aki szerint etikailag és erkölcsileg is erősen kifogásolható, ha valaki lefotózza egy baleset sérültjét. Ha pedig ezeket a felvételeket valaki közzé is teszi, személyiségi jogsértés miatt felelhet.

Az RTL által megkérdezett pszichológus szerint a baleseteknél videózó autósok azt érezhetik, mintha az olimpián lennének. Ők csak egy eseményt látnak maguk előtt, amit meg kell örökíteni, és a szakember szerint így próbálják ellensúlyozni az alacsony önértékelésüket és az önbizalomhiányukat.

„Ezzel tudja a mikrokörnyezetében azt mutatni, hogy ő egy fontos ember, és hogy milyen fontos helyszínen jelen volt. Ahol egy tömegbaleset történt, és ő ott járt, erről tud tanúskodni, és úgy gondolják, hogy ezáltal lesznek fontosak, hogy lefényképeznek egy halott embert, összetört autót, sérülteket, majd föltöltik a saját socialmédia-felületükre” – fogalmazott Hollósy-Vadász Gábor pszichológus.

A csatorna úgy tudja, az M7-esen telefont használókról készült felvételek alapján a rendőrök 15 autós ellen indítottak szabálysértési eljárást.

(Index)