Toroczkai: a korábbi NER-kitartott Magyar Péter a Fidesznek köszönheti a mostani sikereit is

Tény, hogy Magyar Péter okozott károkat a Mi Hazánknak, de az európai parlamenti választások eredményeinek ismeretében az ellenzéki oldalon mi szenvedtük el a legkisebb veszteséget, így még annak ellenére is sikernek értékelem a választást, hogy év elején még 10 százalék fölé mértek minket, ami két mandátumot jelentett volna – mondta a Magyar Hang Kompország című műsorában Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, a lap felvezetője szerint. Beszélt arról is, hogy Magyar Péternek van sztorija, hiszen a NER kitartottja volt, és most ő akarja megdönteni a NER-t, ami jól hangzik, sokak érdeklődését felkelti. Szerinte azonban a Fidesz sokat segített Magyarnak abban, hogy ilyen népszerűségre és támogatottságra tegyen szert, ő állította elő ugyanis azt a borzalmas helyzetet, amelyből az embereknek annyira elegük van, hogy még az ötkertes balhét is megbocsátják Magyarnak.

A műsorban szóba került, hogy:

• Szerinte agresszor-e Oroszország?

• Meddig hajlandó elmenni a hegyvidéki turulszobor „megvédése” ügyében?

• Támogatja, hogy a választópolgárok népszavazáson döntsenek arról, akarnak-e turulszobrot vagy nem?

• Mi a véleménye a Hegyvidék újonnan megválasztott polgármesteréről, Kovács Gergelyről?

• Mi az álláspontja az izraeli-palesztin konfliktusról?

• Milyen intézkedést hoznának a magyar termelők és KKV-k védelmében, és miért látogatott az öbölmenti országokba?

• Milyen ötleteket lopott tőlük a Fidesz és mit Magyar Péter?