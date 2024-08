Anyaország :: 2024. augusztus 16. 09:12 ::

Mi Hazánk: Karácsonyék újból arcul csapják az autósokat

Folytatódik a Karácsony-féle autósüldözés. A Deák tértől a Lehel Csarnokig, a Bajcsy-Zsilinszky és a Váci úton új felszíni közlekedést, villamos pályát tervez, a már működő metróvonal fölé, lebontva a Nyugati téri felüljárót, ezzel blokkolva az autós közlekedést. Szocialista időket idéző kényszerítő büntetéssorozatot mutat be a balliberális városháza. Úgy tesz, mintha adna a Budapestieknek, valójában értelmetlen intézkedésekkel és beruházásokkal terrorizálja fővárosunk lakóit és a gépjárművel közlekedőket. Haladó európai urbanistának és elfogadónak szereti mutatni magát, miközben a lakosok ellen munkál, kirekesztő, és diszkriminatív az autósokkal - írja közleményében Balog Csaba, a Mi Hazánk budapesti elnöke. Alább a folytatás.

A hármas metró arra hivatott, és évtizedek óta el is látja azt a feladatát, hogy nagy személyforgalmat bonyolítson akadályoktól mentesen és gyorsan a felszín alatt. A Nyugati tér most is túlterhelt közlekedési gócpont, a felüljáró elbontása után a város ezen része teljesen ellehetetlenül. A dugó, hatását tekintve nem lokális jelenség, kihat a távolabbi városrészek közlekedésére is. Fővárosunk vezetése nem csak a helyiek életét nehezíti, hanem ezzel egy időben két kézzel szórja adófizetőink pénzét is. Oda tervez felszíni akadályokkal nehezített villamos pályát, ahol már van jól működő metró vonal. Magas áron hidat újít fel, amit később nem használhatnak az itt élők. Megépített felüljárókat bont el, és az autósok elé újabb közlekedési nehézségeket helyez. Helytelen nyomvonalon bicikli utakat létesít, kerékpárosok egészségét és biztonságát veszélyeztetve.

A Mi Hazánk Mozgalom csak olyan fejlesztéseket tud elfogadni, ami minden közlekedési forma számára jó megoldást kínál. Ennek megvalósítása nem a lakosokat és a kerékpárosokat mérgező, az autóstársadalmat ellehetetlenítő, büntető intézkedések sorozatával, hanem hatékony tömegközlekedés fejlesztéssel, hosszú távú átgondolt pénzügyi terveket megvalósító szakmai döntésekkel érhető el.