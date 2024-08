Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. augusztus 16. 21:32 ::

Fiúdiákokra fájt a foga a Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum perverz tanárának

Diákjával folytatott viszony miatt rúgták ki azonnali hatállyal a fővárosi Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola egyik oktatóját – tudta meg a Magyar Hang. Az esetről egy névtelenséget kérő forrás számolt be a lapnak, állítása szerint a férfi tanár több fiú diákját is zaklathatta, szexuális ajánlatokkal bombázhatta. A visszaélésekre információk szerint tavaly derült fény, de ez akkor az intézmény falain belül maradt: az iskola akkori igazgatója nem akart nagy hírverést az eset körül.



Akár egy cukrász bácsi is lehetett a perverz - de nem tudjuk, hogy mit oktatott a perverz (kép: Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola)

Gyorsan kirúgták, fel is jelentették

A visszaélést azonban így sem lehetett palástolni, az ügyben azóta nyomozás is indult – állította a forrásuk. A Magyar Hang utánajárt az esetnek, az iskola felettes szerve, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (BGSZC) pedig megerősítette az értesülést. „A Dobos C. József Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában történtekkel kapcsolatosan az alábbi információkkal tudunk szolgálni. A Centrum 2024.05.02. napján szerzett tudomást az iskola oktatójának egy tanulóval kialakult viszonyáról, még aznap haladéktalanul az oktató munkaviszonyát felfüggesztette, az iskolából kitiltotta és a Centrum felszólítására az iskola igazgatója még aznap feljelentést, 05.15-én pedig feljelentés kiegészítést tett a rendőrségen” – írták kérdésükre, hangsúlyozva: a leghatározottabban elutasítják a gyermekeket érő bántalmazást, erőszakot.

Gyors fellépésüket a Budapesti Rendőr-főkapitányság válasza is alátámasztotta. – A Budapesti Rendőr-főkapitányság feljelentés alapján 2024. május 3-án rendelt el nyomozást kiskorú veszélyeztetése bűntett gyanúja miatt, gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt. A folyamatban lévő nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni – írták. Az említett veszélyeztetés bűncselekménynek minősül, amit akár öt év szabadságvesztéssel is szankcionálhatnak. A Büntető törvénykönyv szerint ilyenkor „a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy (…) e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti”.

A BGSZC belső vizsgálatot is elrendelt a XIII. kerületi szakképző iskolában, mely során igazgatói mulasztást állapítottak meg: a korábbi vezetőt május 30-án azonnali hatályú, rendkívüli felmondással rúgták ki, posztjára pedig Nagy Edit korábbi igazgatóhelyettes került, megbízott igazgatóként.

A történtekkel kapcsolatban a lap az iskolát és a korábbi igazgatót is szerette volna megszólaltatni: Nagy Edit a cikk megjelenéséig nem válaszolt levelükre, és nem reagált a korábban elbocsátott vezető sem. A BGSZC-t hiába kérdezték, nem árulták el, hogy az elbocsátott tanár más diákokat is megkörnyékezett-e, mikor kezdődtek és mennyi ideig tarthattak a visszaélések, és ki értesítette minderről a szakképzési centrumot.

Tanár és iskolaőr is bukott már le

A közelmúltban több, iskolákban vagy gyermekotthonokban elkövetett szexuális abúzusra is fény derült. A Népszava értesülése szerint a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a napokban emelt vádat egy korábbi iskolaőr ellen, aki egy budapesti általános iskolában tapogatott és próbált aktusra rávenni egy 13 éves tanulólányt. Júliusban pedig a Szentesi Járási Ügyészség vádolt meg egy (lapértesülés szerint szegedi) tanárt, aki a hatóság szerint autójába ültette, majd csókolgatta és fogdosta egyik kiskorú lány tanítványát – írta az MTI. Áprilisban pedig egy budapesti gyermekotthon dolgozóját tartóztatták le több gyerek feltételezett megrontása miatt.