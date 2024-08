Anyaország :: 2024. augusztus 26. 16:13 ::

Azonnali ingyenes CT-vizsgálathoz jutott volna az 1900. január 1-jén született szír, de inkább kereket oldott

Íme a teljes a levél, a fogós kérdésekkel:

Miért jut azonnali CT-vizsgálathoz az illegális migráns, ami után szabadon távozhat?

Tisztelt Pintér Sándor Miniszter Úr!

Nagy Sándor ásotthalmi mezőőr hozta nyilvánosságra azt az orvosi jelentést, amit most az Országgyűlés honlapján is közzéteszek ebben az írásbeli kérdésben, miszerint egy ismeretlen nevű, korú és nemzetiségű illegális migráns holmi rosszullét miatt számos ingyenes, azonnali orvosi vizsgálatban részesült Magyarországon, köztük CT-t is biztosítottak neki, amire egy átlagos magyar adófizetőnek akár hónapokat is kell várnia. Miért?

Az orvosi jelentés szerint „6:30-kor rendőrség segítségét kértük arab tolmács szervezéséhez, mivel nyelvi nehézségek miatt nem értjük a panaszait. Rendőrség tolmács biztosítását elindította, szerintük ma vagy holnap sikerül. A beteg azonban ezt nem szeretné megvárni, saját felelősségre távozik.” Miért nem azonnali rendőrségi igazoltatásra és előállításra került sor?

Miközben az embercsempészeket a börtönökből kiengedik, a hazájukat védő mezőőröket elítélik Magyarországon. Nagy Sándor ásotthalmi mezőőr volt az, akit Önök megbüntettek „közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése” miatt, a Mi Hazánk viszont Magyar Életért díjjal tüntette ki a nyolcgyermekes honvédőt, ennek az ügynek a feltárásáért pedig ismét hálásak vagyunk neki.

Jellemző, hogy a CT-vizsgálatban részesült illegális migráns (vagy egy másik, akinek átadta a biankó jelentést) a következő igazoltatásakor már arra hivatkozott Ásotthalmon, hogy őt Magyarországon kezelik, ezért jogszerűen van itt. Nem gondolja, hogy a kontinenshódítók soron kívüli ellátása helyett inkább pl. helyszíni bírsággal és mobiltelefonjuk bűnjelként való lefoglalásával kéne elvenni a kedvüket az erőszakos határsértéstől, ahogy azt a Mi Hazánk már évek óta szorgalmazza?

Köszönettel: Novák Előd





