Mi Hazánk: a sikeres MÁV alapja a megbecsült vasutas dolgozó

Elképesztő dolgok történnek a napokban a MÁV-nál, a vagonokban elviselhetetlen a hőség, nincs klíma, vonatok siklanak ki, az óriási késésekről pedig már ne is beszéljünk. Ami szintén döbbenetes, hogy azóta nemhogy a felelősök lemondása nem történt meg, még csak nyílt szembenézés, felelősségvállalás sem történt senki részéről. Nem új jelenség ez, a MÁV évtizedek óta katasztrofális állapotban van. Így nem várható el, hogy az emberek tömegközlekedésre váltsanak, hiszen a MÁV nem megbízható, folyamatosan késnek, vagy ki is maradnak járatok.

A Mi Hazánk Mozgalom évek óta átfogó reformot követel a MÁV-nál. Tiltakozunk a mellékvonalak bezárása ellen, mert ezzel a magyar vidéket lökik méginkább a szakadékba, követeljük, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az egyes járatokon lévő közbiztonságra is, ugyanis tűrhetetlen, hogy a kalauzokat és az utasokat beilleszkedni képtelen antiszociális, bűnöző elemek zaklassák, rabolják ki, bántalmazzák. Követeljük, hogy helyezzék teljesen új alapokra a MÁV-ot, nemcsak új, hanem teljesen más szemléletű vezetésre van szükség. Nem lehet sikeres és fejlődő pályára állítani a MÁV-ot megelégedett, megbecsült vasutas dolgozó nélkül. Erről senki nem beszél most sem rajtunk kívül. Mert ahol nincsenek megbecsülve a dolgozók, ott előbb-utóbb elvándorlás indul el, ott létszámhiány lép fel, akadozni fog a szolgáltatás, egyre nagyobb hibák jelennek meg. Ilyenkor a valóságban semmit nem segít, ha papíron szép, de hamis statisztikákat gyártanak. Nem segít az átgondolatlan kapkodás sem, amelyet most látunk Lázár Jánostól.

Csakúgy mint más állami cégeknél, a meg nem érdemelt vezetői prémiumokat meg kell szüntetni, a szakszervezeteket partnernek kell tekinteni, és a sikeres MÁV alapjait magára a vasutas dolgozóra kell építeni. Csak akkor indulhat el egy gyökeres változás a MÁV-nál, ha ezeket a szempontokat teszik meg elsőrendűnek.

Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének elnöke